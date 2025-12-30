Amikor az infláció kormányzati szándékká válik – valóban ilyen egyszerű lenne a gazdaságpolitika?

„Az MSZP »A kormánynak kellett az áfabevétel, ezért nem csökkent az infláció 2025-ben« címmel közzétett közleményében azt állítja, hogy a 2025-ös infláció csökkenése mögött nem valódi árcsökkenés, hanem a kormány adóbevételi érdekei állnak. Elemzésünkben részletesen utánajártunk mennyiben állja meg a helyét a Magyar Szocialista Párt kritikája, illetve hogy mit tett a kabinet valójában az árszint visszafogása érdekében. Az adatok és a gazdasági intézkedések tükrében értékeljük a párt narratíváját elemzésünkben.

Már a közlemény szövegének belső logikája is nehezen tartható. Miközben a cím kategorikusan azt állítja, hogy »nem csökkent az infláció 2025-ben«, az első bekezdésben ismerik el ennek ellenkezőjét: az infláció papíron lassult, legfeljebb az árszint maradt magas. Ez nem pusztán nyelvi pontatlanság, hanem lényegi különbség, hiszen az infláció ütemének változása és az árak abszolút szintje két eltérő gazdasági jelenség.