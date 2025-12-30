Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kormány infláció árak

Amikor az infláció kormányzati szándékká válik – valóban ilyen egyszerű lenne a gazdaságpolitika?

2025. december 30. 14:47

A közlemény érvelése ráadásul több ponton elcsúszik.

2025. december 30. 14:47
null
Sugár Kristóf
Faktum

„Az MSZP  »A kormánynak kellett az áfabevétel, ezért nem csökkent az infláció 2025-ben« címmel közzétett közleményében azt állítja, hogy a 2025-ös infláció csökkenése mögött nem valódi árcsökkenés, hanem a kormány adóbevételi érdekei állnak. Elemzésünkben részletesen utánajártunk mennyiben állja meg a helyét a Magyar Szocialista Párt kritikája, illetve hogy mit tett a kabinet valójában az árszint visszafogása érdekében. Az adatok és a gazdasági intézkedések tükrében értékeljük a párt narratíváját elemzésünkben.

Már a közlemény szövegének belső logikája is nehezen tartható. Miközben a cím kategorikusan azt állítja, hogy »nem csökkent az infláció 2025-ben«, az első bekezdésben ismerik el ennek ellenkezőjét: az infláció papíron lassult, legfeljebb az árszint maradt magas. Ez nem pusztán nyelvi pontatlanság, hanem lényegi különbség, hiszen az infláció ütemének változása és az árak abszolút szintje két eltérő gazdasági jelenség. 

A közlemény érvelése ráadásul több ponton elcsúszik, amikor a 2025-ös inflációs folyamatok alátámasztására olyan, az adott évhez és témához csak lazán kapcsolódó hivatkozásokat emel be, mint például az Open Budget Survey 2023-as, költségvetési átláthatóságról szóló jelentése. Ezek a példák nem az árképzés, hanem az intézményi transzparencia kérdését érintik, így jelentős magyarázó erővel nem bírnak a 2025-ös infláció alakulásáról, főleg nem ebben az értelmezési keretben. Mindez előrevetíti, hogy a közlemény fő állítása nem empirikus elemzésre épül.

»A magas árak automatikusan növelték az áfabevételeket, vagyis minél drágább lett az élet, annál több pénz folyt be az államhoz. Ez rövid távon stabilizálta a költségvetést. Az MSZP szerint ez nem véletlen, hanem az Orbán-kormány tudatos gazdaságpolitikájának következménye.« A közlemény fő állítása nem pusztán gazdasági értelmezés, hanem szándéktulajdonítás: azt sugallja, hogy a kormány érdeke volt a magas árak fenntartása. A rendelkezésre álló adatok és intézkedések azonban nem ezt a képet erősítik. 

A kormány az elmúlt időszakban több olyan beavatkozást is alkalmazott – köztük az árstop és az árréskorlátozások eszközét –, amelyek célja kifejezetten az árak letörése és az infláció mérséklése volt. Elemzői várakozások szerint ezek nélkül az infláció érdemben magasabb pályán maradt volna. Ráadásul az infláció nem egyszeri statisztikai bázishatás miatt lassult: a pénzromlás üteme több hónapja folyamatosan csökken, ami inkább egy tartós trend kialakulására utal. Mindez nehezen egyeztethető össze azzal a narratívával, miszerint a kormány tudatosan »magasan tartotta« volna az árakat az áfabevételek maximalizálása érdekében.”

Nyitókép: Mandiner-grafika

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

akitiosz
2025. december 30. 16:26
Az infláció nem egyéb tehát, mint speciális extra adó a normális adókon felül. Vagyondézsma. Ebből következik, hogy az infláció adóztatással kiváltható. Tehát egy tisztességes államban inflációra semmi szükség nincsen. A pénz értéke évszázadokon át is stabilan tartható, lényegében függetlenül attól, hogy mit csinál közben a gazdaság. Növekedik, stagnál, csökken, akkor is. Ehhez persze felelősen gazdálkodó állam kellene. Úgy nem megy, ha az állam mindig minden évben, a legeslegkedvezőbb gazdasági helyzetben is túlköltekezik. Márpedig manapság ez van. És infláció. Örökkön örökké. Ami maga az állam akar. A Nemzeti Bank nyíltan deklarált inflációs célja 3%. Szóval amíg marad ez a folyamatosan és állandóan túlköltekező kormányzati politika, addig marad az infláció is. Vagyondézsma, a normális adókon felül. Csak közben tönkremegy a nemzeti valuta, azaz rengeteg káros mellékhatása is van az inflációnak.
mandoppi25
2025. december 30. 16:23 Szerkesztve
Idézet a kormányközeli Index cikkéből: "2025-ben is tovább folytatódott a brutális áremelkedés: a 2015 és 2025 közötti tíz évben Európa-szerte Magyarországon drágultak legjobban az ingatlanok – mostanra közel 4,5–5-szörösére emelkedtek az árak. Egyszerű mateknyelven ez azt jelenti, hogy az a lakás, ami 2015-ben 20 millió forint volt, az ma 90–100 millió forint körüli elérhető." "Összességében elmondható, hogy miközben Otthon Start tízezreknek ad esélyt a saját otthon megvalósításához, a jegybank szerint (is) történelmi léptékű ingatlanár-emelkedést indított el."
akitiosz
2025. december 30. 16:16
Aki mást mond az infláció okának - pl. a kormány - az hazudik, be akar csapni. Nem azért van infláció, mert a boltos emeli az árait, hanem azért emeli a boltos az árait, mert infláció van. Ha még mindig az aranyforint lenne az ország hivatalos pénze, akkor nem lenne infláció, nem lenne áremelés. De persze béremelés se. Akkor viszont nem tudná az állam fedezetlen pénzteremtésből fizetni a hiányát. Forintot tud teremteni korlátlan mennyiségben, amennyit nem szégyell. Aranyforintot nem tud. Mivel az állam nem hajlandó lemondani a felelőtlen túlköltekezéséről, ezért az infláció állandó és folyamatos, a felelőtlenül pénzt szóró állam képtelen fennmaradni nélküle.
akitiosz
2025. december 30. 16:13
Infláció azért van, mert az állam felelőtlenül többet költ az adóbevételeinél. Ezt valahogyan fizetni kell. Erre két fő módszere van. Az egyik az államadósság növelése. Az államadósság akkor is növekedik forintban, amikor az állam szerint csökken százalékban. A százalék az nem mértékegység, az nem pénz. A másik fő módszer a fedezetlen pénzkibocsátás. A kormány szól a Nemzeti Banknak, hogy az "támogassa a gazdaságpolitikáját", így a Nemzeti Bank az abszolút semmiből forintot teremt és ezt a fedezetlen forintot forgalomba hozza, ebből fizeti az állam a hiány egy részét. Ezért emiatt a forgalomba hozott fedezetlen forint miatt egyre több forint jut ugyanannyi termékre és szolgáltatásra, így a termékek és szolgáltatások értéke forintban kifejezve egyre nagyobb szám lesz. Az árak ezt fejezik ki, tehát emelkednek. ...
