kormány tisza medián hann endre orbán viktor

Lehullott a lepel: Hann Endre nem teszi zsebre, amit Orbán Viktortól kapott

2026. február 26. 18:11

Házhoz ment a pofonért.

2026. február 26. 18:11
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

A legnagyobb bolondok gyakran okosabbak azoknál, akik kinevetik őket. Ahogy George R. R. Martin amerikai író mondja: gyakran. Tehát nem mindig. Most egy markáns kivételt hozok.

Ritkán fordul elő ugyanis, hogy egy miniszterelnök nyilvánosan kinevessen egy közvélemény-kutatót. Márpedig Orbán Viktor most ezt tette Hann Endrével, a Medián vezetőjével.

Hann tegnap olyan felmérést tett közzé, mely szerint húsz százalékkal vezet a Tisza a Fidesz előtt. Ez nyilvánvalóan fals előrejelzés, aminek egyetlen szerepe az, hogy igyekezzen egyben tartani a Tisza-tábort, amelynek oldalfalán egyre nagyobb repedések keletkeztek. Nemcsak azért, mert korábban a pártban bizalmi funkciót betöltő személyek (pl. Csercsa Balázs) fordítottak hátat Magyar Péternek, hanem azért is, mert képviselőjelöltjei körében maga a pártelnök is elismerte, hogy várhatóan vereséget szenvednek április 12-én.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Akkor pedig neki külföldre kell mennie, egyébként börtönbe csukják. Volna éppen miért.

Szóval Hann próbálja menteni a menthetőt, ezért kapart össze ilyen elképesztően nagy csomag kutatásnak csúfolt zöldséget. Persze lehet, hogy nemcsak a Tisza-tábort akarja egyben tartani, hanem saját hátsóját is védi, mert könnyen lehet, hogy április 12-én este kiderül, hogy a Tiszán kívül neki is piros lapot mutatnak föl a választók. Mindez persze nem zavarta Orbán Viktort, amikor azt írta: 

Legjobb humorista: Hann Endre.” Hozzátette: „Gratulálunk, ebben a tiszás mezőnyben nem kis teljesítmény!” 

Ez azt jelzi, hogy ő külső szemlélőként, magabiztos pozícióból figyeli az ellenzéki térfél és a kutatók „próbálkozásait”. 

Az SZDSZ-es lelkű, az ország épülése, biztonsága helyett mindig a romlás virágait gondozó Török Gábor föl is csatlakozott Hann mellé, mondván, 

„ha a Medián nem téved, akkor eldőlt a választás, mert szerinte ekkora előnyt nem lehet megfordítani.” Az persze nem mondja ki, hogy nincs ekkora előny, sőt, inkább azt sejteti, hogy van, noha tudja, hogy komoly hátrányban van a Tisza. 

A Nézőpont szerint a listás állás a Fidesz javára 45-40 százalék. Persze, azért gonoszul hozzátette: „Emlékszik valaki arra, hogy Orbán Viktor valaha közvélemény-kutatóval foglalkozott volna?” Mindezt azért, hogy megpróbálja erősíteni a Medián torz mérésének a hitelességét, ami nyilván csak a laposföldhívő tiszások számára jelent némi reményt, elutasítva a tudományos tényeket. Figyelmen kívül hagyva, hogy a mérés akkora marhaság, mint ide Lacháza.  

Hann azonban képes volt újabb megnyilvánulásával bizonyítani, hogy ő  kivétel, mert nagyon nem okosabb annál, aki kineveti.  

Elkezdte ugyanis magyarázni, miért indokolt a nagy mértékű Tisza-előny. Mint fogalmazott: 

„Ritkán ragadtatom magam ilyen határozott következtetésekre, mert az adatokkal óvatosan kell bánni, de azt gondolom, hogy ennek [a gödi ügynek] lehetett szerepe abban, hogy egyik hónapról a másikra a Fidesz [támogatottsága] kimutathatóan visszaesett.” 

És akkor a tények helyett hozza a hablaty dumáját, hogy a felmérésük szerint a teljes népesség majdnem fele (48 százalék) azt gondolja, hogy a kormányban biztosan tudtak a gödi gyár ügyéről. Ezt a kormány cáfolta. Éppen Orbán vágta a szemükbe hétfőn a parlamentben, hogy amit az ellenzék állít, az egyszerűen hazugság. Hangsúlyozta: a felszólalók közt többen is szemérmetlen módon hazudtak. 

„Szeretném megismételni higgadtan, nyugodtan. Hazudtak. Ön is, ön is, ön is,” 

mutatott rá a vele szemben ülő, hazugságot állító balos képviselőkre, miközben keményen a szemükbe nézett. Hann tehát házhoz ment a pofonért.  

Nem árt tudni, hogy a gyár 955 milliárd forintba került, tehát nem két fillérbe, amihez a kormány 133 milliárd forintot adott hozzá. A fejlesztés célja az európai elektromosautó-gyártók (például a BMW) növekvő igényeinek kiszolgálása. El tudják önök képzelni, hogy itt nincs minden rendben a környezetvédelemmel? 

Kammerer Zoltán gödi polgármester pedig kijelentette, a város megbízásából végzett független mérések nem mutattak ki 

a Samsung-gyár működéséhez köthető környezetszennyezést sem a talajban, sem a talajvízben, sem a levegőben. 

Hamarosan elkészül az a nyilvános monitoring rendszer, amely révén mindenki minden időpillanatban ellenőrizheti, hogy valóban sehol nincs-e szennyezés. 

Az egész egy durva politikai játék, hogy hazugságukkal folyamatosan támadhassák a kormányt. 

Kell még valamit mondanom, Ildikó?

***

(Fotó: Hann Endre Facebook-oldala)

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Az Európai Unió és a Telex bemutatja: költsünk amerikai videójátékra, ne pedig otthonteremtésre!

Az uniós támogatással készült Telex-videó szerint kamatos kamat nem létezik.

 

