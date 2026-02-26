„Két lábon járó nemzetbiztonsági kockázat vagyok” – ennyi volt, Magyar Péter tökéletesen alkalmatlannak bizonyult
Dőlj be a zsaroló exednek, aztán takarózz a gyerekeiddel – ez volna a férfiasság netovábbja? Francesca Rivafinoli írása.
Házhoz ment a pofonért.
A legnagyobb bolondok gyakran okosabbak azoknál, akik kinevetik őket. Ahogy George R. R. Martin amerikai író mondja: gyakran. Tehát nem mindig. Most egy markáns kivételt hozok.
Ritkán fordul elő ugyanis, hogy egy miniszterelnök nyilvánosan kinevessen egy közvélemény-kutatót. Márpedig Orbán Viktor most ezt tette Hann Endrével, a Medián vezetőjével.
Hann tegnap olyan felmérést tett közzé, mely szerint húsz százalékkal vezet a Tisza a Fidesz előtt. Ez nyilvánvalóan fals előrejelzés, aminek egyetlen szerepe az, hogy igyekezzen egyben tartani a Tisza-tábort, amelynek oldalfalán egyre nagyobb repedések keletkeztek. Nemcsak azért, mert korábban a pártban bizalmi funkciót betöltő személyek (pl. Csercsa Balázs) fordítottak hátat Magyar Péternek, hanem azért is, mert képviselőjelöltjei körében maga a pártelnök is elismerte, hogy várhatóan vereséget szenvednek április 12-én.
Akkor pedig neki külföldre kell mennie, egyébként börtönbe csukják. Volna éppen miért.
Szóval Hann próbálja menteni a menthetőt, ezért kapart össze ilyen elképesztően nagy csomag kutatásnak csúfolt zöldséget. Persze lehet, hogy nemcsak a Tisza-tábort akarja egyben tartani, hanem saját hátsóját is védi, mert könnyen lehet, hogy április 12-én este kiderül, hogy a Tiszán kívül neki is piros lapot mutatnak föl a választók. Mindez persze nem zavarta Orbán Viktort, amikor azt írta:
Legjobb humorista: Hann Endre.” Hozzátette: „Gratulálunk, ebben a tiszás mezőnyben nem kis teljesítmény!”
Ez azt jelzi, hogy ő külső szemlélőként, magabiztos pozícióból figyeli az ellenzéki térfél és a kutatók „próbálkozásait”.
Az SZDSZ-es lelkű, az ország épülése, biztonsága helyett mindig a romlás virágait gondozó Török Gábor föl is csatlakozott Hann mellé, mondván,
„ha a Medián nem téved, akkor eldőlt a választás, mert szerinte ekkora előnyt nem lehet megfordítani.” Az persze nem mondja ki, hogy nincs ekkora előny, sőt, inkább azt sejteti, hogy van, noha tudja, hogy komoly hátrányban van a Tisza.
A Nézőpont szerint a listás állás a Fidesz javára 45-40 százalék. Persze, azért gonoszul hozzátette: „Emlékszik valaki arra, hogy Orbán Viktor valaha közvélemény-kutatóval foglalkozott volna?” Mindezt azért, hogy megpróbálja erősíteni a Medián torz mérésének a hitelességét, ami nyilván csak a laposföldhívő tiszások számára jelent némi reményt, elutasítva a tudományos tényeket. Figyelmen kívül hagyva, hogy a mérés akkora marhaság, mint ide Lacháza.
Hann azonban képes volt újabb megnyilvánulásával bizonyítani, hogy ő kivétel, mert nagyon nem okosabb annál, aki kineveti.
Elkezdte ugyanis magyarázni, miért indokolt a nagy mértékű Tisza-előny. Mint fogalmazott:
„Ritkán ragadtatom magam ilyen határozott következtetésekre, mert az adatokkal óvatosan kell bánni, de azt gondolom, hogy ennek [a gödi ügynek] lehetett szerepe abban, hogy egyik hónapról a másikra a Fidesz [támogatottsága] kimutathatóan visszaesett.”
És akkor a tények helyett hozza a hablaty dumáját, hogy a felmérésük szerint a teljes népesség majdnem fele (48 százalék) azt gondolja, hogy a kormányban biztosan tudtak a gödi gyár ügyéről. Ezt a kormány cáfolta. Éppen Orbán vágta a szemükbe hétfőn a parlamentben, hogy amit az ellenzék állít, az egyszerűen hazugság. Hangsúlyozta: a felszólalók közt többen is szemérmetlen módon hazudtak.
„Szeretném megismételni higgadtan, nyugodtan. Hazudtak. Ön is, ön is, ön is,”
mutatott rá a vele szemben ülő, hazugságot állító balos képviselőkre, miközben keményen a szemükbe nézett. Hann tehát házhoz ment a pofonért.
Nem árt tudni, hogy a gyár 955 milliárd forintba került, tehát nem két fillérbe, amihez a kormány 133 milliárd forintot adott hozzá. A fejlesztés célja az európai elektromosautó-gyártók (például a BMW) növekvő igényeinek kiszolgálása. El tudják önök képzelni, hogy itt nincs minden rendben a környezetvédelemmel?
Kammerer Zoltán gödi polgármester pedig kijelentette, a város megbízásából végzett független mérések nem mutattak ki
a Samsung-gyár működéséhez köthető környezetszennyezést sem a talajban, sem a talajvízben, sem a levegőben.
Hamarosan elkészül az a nyilvános monitoring rendszer, amely révén mindenki minden időpillanatban ellenőrizheti, hogy valóban sehol nincs-e szennyezés.
Az egész egy durva politikai játék, hogy hazugságukkal folyamatosan támadhassák a kormányt.
Kell még valamit mondanom, Ildikó?
***
Az uniós támogatással készült Telex-videó szerint kamatos kamat nem létezik.