A legnagyobb bolondok gyakran okosabbak azoknál, akik kinevetik őket. Ahogy George R. R. Martin amerikai író mondja: gyakran. Tehát nem mindig. Most egy markáns kivételt hozok.

Ritkán fordul elő ugyanis, hogy egy miniszterelnök nyilvánosan kinevessen egy közvélemény-kutatót. Márpedig Orbán Viktor most ezt tette Hann Endrével, a Medián vezetőjével.

Hann tegnap olyan felmérést tett közzé, mely szerint húsz százalékkal vezet a Tisza a Fidesz előtt. Ez nyilvánvalóan fals előrejelzés, aminek egyetlen szerepe az, hogy igyekezzen egyben tartani a Tisza-tábort, amelynek oldalfalán egyre nagyobb repedések keletkeztek. Nemcsak azért, mert korábban a pártban bizalmi funkciót betöltő személyek (pl. Csercsa Balázs) fordítottak hátat Magyar Péternek, hanem azért is, mert képviselőjelöltjei körében maga a pártelnök is elismerte, hogy várhatóan vereséget szenvednek április 12-én.