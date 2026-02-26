Németországban megszavazták: ha a Fidesz győz, Magyarországnak nincs helye az EU-ban

Így épül az új európai szuperállam: Brüsszel lépésről lépésre vonja el a tagállamok jogköreit
Az ideiglenes válságintézkedések állandó hatáskörbővítéssé szilárdultak az Európai Unióban.
Már ezzel riogatnak – választási eredmény alapján távolítanák el Magyarországot a közösségből. Von der Leyenék propagandagépezete a németekhez is elért.
Nyílt politikai állásfoglalással üzent Magyarországnak a Der Spiegel: a német lap szerint ha a Fidesz ismét választást nyer, az Európai Unió nem fogadhatja tovább Magyarországot a soraiban.
A cikkhez kapcsolódó olvasói szavazásban – amelyet a magyar sajtó is kiszúrt – a válaszadók elsöprő többsége, a voksolók mintegy 92 százaléka igennel felelt arra a kérdésre: ki kell-e zárni Magyarországot az EU-ból. A Spiegel vezércikke szerint Orbán Viktor „választási kampányt folytat az EU ellen, és nyíltan zsarolja azt”, miközben – állításuk szerint – a német adófizetők pénze nem folyhat tovább egy olyan országba, amely Moszkvához igazodik.
A lap éles dilemmát fogalmaz meg: vajon a magyarok továbbra is olyan miniszterelnököt akarnak-e, aki „orosz mintára korrupt autokráciává” alakítaná az országot, vagy inkább egy liberális, jogállamiságon alapuló Európa részei kívánnak maradni. A szerzők szerint a kettő egyszerre nem lehetséges, és ebből azt a következtetést vonják le: ha Orbán Viktor újra győz, az EU nem tarthatja meg Magyarországot tagjai között.
A cikk külön kiemeli:
a német adófizetők nem fizethetnek tovább azért, hogy Orbán Moszkva felé vezesse országát”
Nem ez az első kemény hangú megszólalás Németországból. A német külügyminiszter, Johann Wadephul is bírálta a magyar miniszterelnököt, úgy fogalmazva: időnként az az érzése, hogy Orbánt jobban érdekli, mi előnyös Vlagyimir Putyin számára, mint az, mi szolgálja Európa érdekeit.
