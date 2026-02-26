Németországban megszavazták: ha a Fidesz győz, Magyarországnak nincs helye az EU-ban

Nyílt politikai állásfoglalással üzent Magyarországnak a Der Spiegel: a német lap szerint ha a Fidesz ismét választást nyer, az Európai Unió nem fogadhatja tovább Magyarországot a soraiban.

A cikkhez kapcsolódó olvasói szavazásban – amelyet a magyar sajtó is kiszúrt – a válaszadók elsöprő többsége, a voksolók mintegy 92 százaléka igennel felelt arra a kérdésre: ki kell-e zárni Magyarországot az EU-ból. A Spiegel vezércikke szerint Orbán Viktor „választási kampányt folytat az EU ellen, és nyíltan zsarolja azt”, miközben – állításuk szerint – a német adófizetők pénze nem folyhat tovább egy olyan országba, amely Moszkvához igazodik.