Így épül az új európai szuperállam: Brüsszel lépésről lépésre vonja el a tagállamok jogköreit

Képzeljük el, hogy egy társasház lakói megegyeznek: közösen fizetik a takarítást és a lift karbantartását. Később azonban a közös képviselő – akárcsak Brüsszel az uniós vitákban – már azt is előírja, milyen színű legyen az ajtó, mikor lehet felújítani, és hány fokra kell állítani a fűtést. A dilemma ugyanaz: meddig tart a közös ügyek kezelése, és honnantól válik a beavatkozás túlterjeszkedéssé?

Az Európai Uniót a tagállamok közötti gazdasági együttműködés és az egymás iránti kölcsönös tisztelet elve alapozta meg. Az Unió működésének kiindulópontja a hatáskör-átruházás elve: a tagállamok döntik el, mely területeken kívánnak közösen fellépni, és mely kérdések maradnak nemzeti hatáskörben.