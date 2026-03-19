Szoboszlai szörnyülködött, az Anfield elnémult: kórházba rohantak Sallai csapattársával

„Úgy tűnik, nemcsak jobb lábam van!” – Szoboszlai elárulta, ilyen még nem történt vele az életében
A Liverpool legjobbja értékelt.
Két Galatasaray-játékos is súlyos sérülést szenvedett Liverpoolban. Lang a reklámtáblával ütközve vágta el az ujját – Szoboszlai is elszörnyülködött.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool hazai pályán 4–0-ra legyőzte a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasarayt a labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján, és így 4–1-es összesítéssel bejutott a legjobb nyolc közé. A mérkőzés hajrájában a reklámtáblával ütközve súlyos ujjsérülést szenvedett a vendégek holland játékosa, Noa Lang, akit sokkos állapotban kórházba szállítottak.
A közösségi oldalakat is bejárta a televíziós közvetítésből kivágott jelenet, amikor a reklámtábla mögött helyet foglaló UEFA-munkatárs meglátva a sérülést, azonnal megpróbálja nyugtatni a játékost, aki ezután szinte sokkos állapotban a földre esett.
A segítség azonnal érkezett hozzá, az orvosok mellett mindkét csapat játékosai odarohantak hozzá, elsőként Szoboszlai Dominik, aki mikor meglátta, hogyan áll Lang ujja, elszörnyülködött.
A játékost az orvosok ellátták a pályán. Langot felállították, és úgy tűnt egy pillanatra, hogy a saját lábán fog az öltözőbe menni, de végül visszafeküdt, oxigént kapott, és hordágyon vitték le, láthatóan sokkos állapotban.
A Galatasaray vezetőedzője, Okan Buruk a lefújás után megerősítette, hogy játékosát kórházba szállították, ahol megoperálják az ujját. A klub később közleményt adott ki, amelyben Victor Osimen állapotáról is beszámoltak.
Ebben az áll, hogy a csatár karját a szünetben megvizsgálták, és törésgyanú miatt nem engedték neki, hogy kijöjjön a második játékrészre. Később a kórházban megerősítették, hogy eltörött a karja. Lang pedig súlyosan elvágta a jobb hüvelykujját, és ezért megműtik.
