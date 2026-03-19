Szoboszlai szörnyülködött, az Anfield elnémult: kórházba rohantak Sallai csapattársával

Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool hazai pályán 4–0-ra legyőzte a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasarayt a labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján, és így 4–1-es összesítéssel bejutott a legjobb nyolc közé. A mérkőzés hajrájában a reklámtáblával ütközve súlyos ujjsérülést szenvedett a vendégek holland játékosa, Noa Lang, akit sokkos állapotban kórházba szállítottak.

Árulkodó volt Szoboszlai reakciója

Szoboszlai reakciója is magáért beszél – Langot végül hordágyon vitték el (Fotó: Paul Ellis/AFP)

A közösségi oldalakat is bejárta a televíziós közvetítésből kivágott jelenet, amikor a reklámtábla mögött helyet foglaló UEFA-munkatárs meglátva a sérülést, azonnal megpróbálja nyugtatni a játékost, aki ezután szinte sokkos állapotban a földre esett.