Ft
Ft
12°C
3°C
Ft
Ft
12°C
3°C
03. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
Noa Lang Liverpool videó Galatasaray Bajnokok Ligája Szoboszlai Dominik

Szoboszlai szörnyülködött, az Anfield elnémult: kórházba rohantak Sallai csapattársával

2026. március 19. 10:41

Két Galatasaray-játékos is súlyos sérülést szenvedett Liverpoolban. Lang a reklámtáblával ütközve vágta el az ujját – Szoboszlai is elszörnyülködött.

Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool hazai pályán 4–0-ra legyőzte a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasarayt a labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján, és így 4–1-es összesítéssel bejutott a legjobb nyolc közé. A mérkőzés hajrájában a reklámtáblával ütközve súlyos ujjsérülést szenvedett a vendégek holland játékosa, Noa Lang, akit sokkos állapotban kórházba szállítottak.

Árulkodó volt Szoboszlai reakciója

Szoboszlai reakciója is magáért beszél – Langot végül hordágyon vitték el
Szoboszlai reakciója is magáért beszél – Langot végül hordágyon vitték el (Fotó: Paul Ellis/AFP)

A közösségi oldalakat is bejárta a televíziós közvetítésből kivágott jelenet, amikor a reklámtábla mögött helyet foglaló UEFA-munkatárs meglátva a sérülést, azonnal megpróbálja nyugtatni a játékost, aki ezután szinte sokkos állapotban a földre esett.

A segítség azonnal érkezett hozzá, az orvosok mellett mindkét csapat játékosai odarohantak hozzá, elsőként Szoboszlai Dominik, aki mikor meglátta, hogyan áll Lang ujja, elszörnyülködött.

A játékost az orvosok ellátták a pályán. Langot felállították, és úgy tűnt egy pillanatra, hogy a saját lábán fog az öltözőbe menni, de végül visszafeküdt, oxigént kapott, és hordágyon vitték le, láthatóan sokkos állapotban.

A Galatasaray vezetőedzője, Okan Buruk a lefújás után megerősítette, hogy játékosát kórházba szállították, ahol megoperálják az ujját. A klub később közleményt adott ki, amelyben Victor Osimen állapotáról is beszámoltak.

Ebben az áll, hogy a csatár karját a szünetben megvizsgálták, és törésgyanú miatt nem engedték neki, hogy kijöjjön a második játékrészre. Később a kórházban megerősítették, hogy eltörött a karja. Lang pedig súlyosan elvágta a jobb hüvelykujját, és ezért megműtik.

Nyitókép: Paul Ellis/AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cutcopy
2026. március 19. 11:50
Arról meg senki nem beszélt, hogy legalább 7-8 méteres távot kéne hagyni az alapvonal és a legközelebbi akadályok közt, a baleset a Liverpool felelőssége..
Válasz erre
0
0
Reszelő Aladár
2026. március 19. 11:42
Mondjuk súlyosnak kellett lenni annak a vágásnak, ha enniyre kikészült. Illetve illene ezeket a táblákat is megvizsgálni, talán nem optimális, ha ilyen sérüléseket lehet összeszedni... Jobbulást neki!
Válasz erre
0
0
hunyadyt
2026. március 19. 11:17
Elírták a keresztnevét Lang-nak. Ádámnak hívják. Egyébként jobbulást neki. Mikor lett holland állampolgár? :)
Válasz erre
0
0
altona-2
2026. március 19. 11:14
Mijjen táposak lettek ezek a gyanicsárok...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!