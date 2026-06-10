Megszólalt a Debreceni Egyetem a robbanás sérültjének állapotáról

Újabb részleteket közölt a Debreceni Egyetem a keddi robbanásról, amely a Kémia épületben történt egy karbantartási munka során. A balesetben megsérült dolgozó súlyos égési sérüléseket szenvedett, jelenleg is kórházi kezelés alatt áll.

Az egyetem tájékoztatása szerint a kivitelező egyik munkatársa sérült meg, amikor egy szerelés alatt álló transzformátoregységben elektromos zárlat következtében robbanásszerű ívkisülés történt. A férfit a mentők a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Égési Centrumába szállították.