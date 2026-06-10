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debreceni egyetem égési centrum baleset

Megszólalt a Debreceni Egyetem a robbanás sérültjének állapotáról

2026. június 10. 18:06

Az eset körülményeinek tisztázása jelenleg is folyamatban van.

2026. június 10. 18:06
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Újabb részleteket közölt a Debreceni Egyetem a keddi robbanásról, amely a Kémia épületben történt egy karbantartási munka során. A balesetben megsérült dolgozó súlyos égési sérüléseket szenvedett, jelenleg is kórházi kezelés alatt áll.

Az egyetem tájékoztatása szerint a kivitelező egyik munkatársa sérült meg, amikor egy szerelés alatt álló transzformátoregységben elektromos zárlat következtében robbanásszerű ívkisülés történt. A férfit a mentők a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Égési Centrumába szállították.

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A sérült a testfelületének 40 százalékán megégett

A közlemény szerint a sérült testfelületének mintegy 40 százalékán szenvedett másod- és harmadfokú égési sérüléseket. 

Állapota jelenleg stabil, ugyanakkor további műtéti beavatkozások várnak rá.

A baleset a Kémia épület felújításához kapcsolódó, előre tervezett áramszünet idején történt. Az elektromos szekrényben a kábelek kiégtek, a keletkezett füst miatt működésbe léptek az épület érzékelői. Az érintett szinten tartózkodókat az egyetemi biztonsági szolgálat segítségével kimenekítették, személyi sérülés másnál nem történt. Az érintett épületrészben a robbanást követően átmenetileg szünetelt az áramellátás. A körülmények tisztázása folyamatban van.

Nyitókép: Debreceni Egyetem, You Tube

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