Megszólalt a Debreceni Egyetem a robbanás sérültjének állapotáról

Elektromos robbanás történt a Debreceni Egyetemen: azonnal értesítették az egyetemistákat
Jelenleg szünetel az áramellátás az érintett részen, így otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozók számára.
Az eset körülményeinek tisztázása jelenleg is folyamatban van.
Újabb részleteket közölt a Debreceni Egyetem a keddi robbanásról, amely a Kémia épületben történt egy karbantartási munka során. A balesetben megsérült dolgozó súlyos égési sérüléseket szenvedett, jelenleg is kórházi kezelés alatt áll.
Az egyetem tájékoztatása szerint a kivitelező egyik munkatársa sérült meg, amikor egy szerelés alatt álló transzformátoregységben elektromos zárlat következtében robbanásszerű ívkisülés történt. A férfit a mentők a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Égési Centrumába szállították.
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Jelenleg szünetel az áramellátás az érintett részen, így otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozók számára.
A közlemény szerint a sérült testfelületének mintegy 40 százalékán szenvedett másod- és harmadfokú égési sérüléseket.
Állapota jelenleg stabil, ugyanakkor további műtéti beavatkozások várnak rá.
A baleset a Kémia épület felújításához kapcsolódó, előre tervezett áramszünet idején történt. Az elektromos szekrényben a kábelek kiégtek, a keletkezett füst miatt működésbe léptek az épület érzékelői. Az érintett szinten tartózkodókat az egyetemi biztonsági szolgálat segítségével kimenekítették, személyi sérülés másnál nem történt. Az érintett épületrészben a robbanást követően átmenetileg szünetelt az áramellátás. A körülmények tisztázása folyamatban van.
Nyitókép: Debreceni Egyetem, You Tube