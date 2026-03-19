Kinevették a Szoboszlait méltató drukkert – ezt üzeni a károgóknak

„Úgy tűnik, nemcsak jobb lábam van!” – Szoboszlai elárulta, ilyen még nem történt vele az életében
A Liverpool legjobbja értékelt.
Ismét nagyszerű meccse volt a Liverpool magyar nyolcasának. A szakértők és a szurkolók is elismerően írnak Szoboszlairól.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool hazai pályán 4–0-ra legyőzte a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasarayt a labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján, és így 4–1-es összesítéssel bejutott a legjobb nyolc közé. Lássuk, mit írtak róla a Vörösök szurkolói!
Szoboszlai Dominik a drukkereknél és az Európai Labdarúgó-szövetségnél (UEFA) is mérkőzés legjobbja lett. Utóbbin ezzel indokoltak:
Szoboszlai szerezte az első gólt, szerepet játszott a másodikban is, és meghatározó alakja volt a középpályának. Kiemelkedőt nyújtott a labdák leosztásában, a játék összekapcsolásában, a labdaszerzésekben és a lepattanó labdák begyűjtésében.”
A szurkolók ezt írták róla:
Az előző idényben azt mondtam, hogy megérdemelné a csapatkapitánya karszalagot. Kinevettek az emberek. Most láthatjátok, miért mondtam! Minden meccsen kétszáz százalékot nyújt! Jobban akar győzni, mint bárki más a pályán, még Virgilt is beleértve.”
„Példát mutat. Neki kellene a következő csapatkapitánynak lennie!”
„Az idény legjobb játékosa. MVP.”
„Szuper Szoboszlai, 2027 csapatkapitánya.”
„A meccs legjobbja, a középpálya mestere.”
„Minden egyes mérkőzésen az idényben száz százalékot nyújt. Kérlek, ajánljatok neki új szerződést!”
„Ki más? Nagyszerű volt.”
Sokan Mohamed Szalahnak adták volna a mérkőzés legjobbjának járó díjat, viszont meg kell jegyezni, hiába talált be ő is, valamint adott egy gólpasszt, a Szoboszlai által kiharcolt büntetőt elég lezser módon hagyta ki.
