UEFA Liverpool Galatasaray Bajnokok Ligája szurkolók Szoboszlai Dominik

Kinevették a Szoboszlait méltató drukkert – ezt üzeni a károgóknak

2026. március 19. 09:32

Ismét nagyszerű meccse volt a Liverpool magyar nyolcasának. A szakértők és a szurkolók is elismerően írnak Szoboszlairól.

Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool hazai pályán 4–0-ra legyőzte a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasarayt a labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján, és így 4–1-es összesítéssel bejutott a legjobb nyolc közé. Lássuk, mit írtak róla a Vörösök szurkolói!

Szoboszlai Dominik a drukkereknél és az Európai Labdarúgó-szövetségnél (UEFA) is mérkőzés legjobbja lett. Utóbbin ezzel indokoltak:

Szoboszlai szerezte az első gólt, szerepet játszott a másodikban is, és meghatározó alakja volt a középpályának. Kiemelkedőt nyújtott a labdák leosztásában, a játék összekapcsolásában, a labdaszerzésekben és a lepattanó labdák begyűjtésében.”

A szurkolók ezt írták róla:

Az előző idényben azt mondtam, hogy megérdemelné a csapatkapitánya karszalagot. Kinevettek az emberek. Most láthatjátok, miért mondtam! Minden meccsen kétszáz százalékot nyújt! Jobban akar győzni, mint bárki más a pályán, még Virgilt is beleértve.”

„Példát mutat. Neki kellene a következő csapatkapitánynak lennie!”

„Az idény legjobb játékosa. MVP.”

„Szuper Szoboszlai, 2027 csapatkapitánya.”

„A meccs legjobbja, a középpálya mestere.”

„Minden egyes mérkőzésen az idényben száz százalékot nyújt. Kérlek, ajánljatok neki új szerződést!”

„Ki más? Nagyszerű volt.”

Nem mindenkinél Szoboszlai volt a legjobb

Szoboszlai harcolta ki a tizenegyest, amit Szalah kihagyott
Szoboszlai harcolta ki a tizenegyest, amit Szalah kihagyott (Fotó: Paul Ellis/AFP)

Sokan Mohamed Szalahnak adták volna a mérkőzés legjobbjának járó díjat, viszont meg kell jegyezni, hiába talált be ő is, valamint adott egy gólpasszt, a Szoboszlai által kiharcolt büntetőt elég lezser módon hagyta ki.

Nyitókép: Paul Ellis/AFP

