antónio costa európai unió uniós csúcs csúcstalálkozó ukrajna orbán viktor

Kaja Kallas egyértelművé tette: Brüsszel azon dolgozik, hogy „kierőszakolják” Magyarországból az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hadikölcsön jóváhagyását

2026. március 19. 11:28

A brüsszeli politikus a magyar miniszterelnöknek is odaszúrt.

2026. március 19. 11:28
Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője újságíróknak arról beszélt, a csütörtöki csúcstalálkozó legfontosabb kérdése: „Hogyan tudjuk kikényszeríteni a decemberben megkötött megállapodás végrehajtását?”, vagyis megegyezni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel folyósításáról.

Elmondta, António Costa elnök keményen dolgozik, hogy sikerüljön megállapodásra jutnia Orbán Viktorral is, de hangoztatta: 

az Európai Unió készen áll „alternatív megoldások” megvalósítására is. 

Megjegyezte, hogy a megállapodást decemberben már elfogadták, most pedig visszavonják, ami „határozottan nem” jóhiszemű magatartás – Orbánra utalva hozzátette, hogy „választási időszakban az emberek nem annyira racionálisak”

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
gacsat
2026. március 19. 12:43
Hát, pedig sose fogják megkapni. Hógyisne. Hogy a kézhezvétel után megint elzárják a csapot? Csak apránként. Jó kutya, jutifali.
falcatus-2
2026. március 19. 12:32 Szerkesztve
Nagyon butuska színjáték. Olyan féltől ácsingóznak engedélyért, aki kijelentette, hogy nem hajlandó részt vállalni a pénzügyi tranzakcióban és akiről kijelentették, hogy tudomásul veszik a kimaradását és nélküle is folyósítani fogják a kölcsönt. Melyik bank ragaszkodna ahhoz egy család számára csak akkor hajlandó a pénzt folyósítani, ha a család összes tagja aláírja a fedezeti felelősségvállalást, de mondjuk a 27 tagú családból az egyik ükunoka nem kíván a család kockázatvállalásában részt venni. 26 aláírás nem elegendő a bank számára? Komolytalan.
Sacap
2026. március 19. 12:06
Ostoba picsa.
Bi Tang Tomee
2026. március 19. 12:01
Magyarországnak alanyi jogon jár a saját olaja. Az ukrán tolvajnak meg nem jár az európai adófizetők pénze. Ennyire egyszerű. Ezért nem lehet megkerülni Orbánt.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!