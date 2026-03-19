Ukrajnában kitört a pánik: Zelenszkij megint Magyarországot támadja

Ezt nem hittük volna: Bukarestben kezdett el fenyegetőzni Zelenszkij – ezúttal a kárpátaljai magyarokkal zsarolja Orbánt
Ekkora aljasságra senki sem volt felkészülve.
Volodimir Zelenszkij szerint azért tisztességtelen, hogy az olajblokád miatt Magyarország vétózza az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-hitelt, mert Kijevnek nincs más alternatívája. Eközben az elnök a kárpátaljai magyarokkal zsarolja Orbán Viktort.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Kijev számára nincs alternatívája az EU 90 milliárd eurós hitelének, ezért a magyar vétót „abszolút tisztességtelennek” tartja – írja a Lenta.
Orbán Viktor a brüsszeli csúcstalálkozó előtt hangsúlyozta:
Magyarország csak abban az esetben hajlandó visszavonni vétóját, ha újraindul a Barátság kőolajvezeték működése, ugyanis azt Zelenszkij döntése miatt blokkolták.
Az abszolút tisztességtelenről pedig csak annyit, hogy néhány nappal azt követően, hogy az ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktort, legújabban a kárpátaljai magyarokkal kezdte el zsarolni a kormányfőt.
Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.