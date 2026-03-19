Mindent megtesznek érte: katasztrófa közeleg, ezért követeli az Unió pénzét Ukrajna

A GDP-arányos államadósság Ukrajnában 2022-ben még 77 százalék körül volt, 2025-re viszont 99 százalékra ugrott. Ez már önmagában is riasztó adat: az ország egy hajszálra van attól, hogy annyival tartozzon, amennyit a teljes gazdasága egy év alatt képes megtermelni. Ez a határvonal pedig sok hitelezőnél beindíthatja a vészcsengőt, azaz a továbbiakban nem biztos, hogy előszeretettel adnak majd kölcsönt Kijevnek. Ezért is kellene az uniós kölcsön Ukrajnának.

Kevés opció maradt

A Kyiv Independent című lap cikke szerint kevés lehetősége maradt Ukrajnának, ha a magyar vétó miatt elbukja az uniós kölcsönt. Ugyan nemrég kapott a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF), Norvégiától és Japántól kevés pénzt, nagyjából 2,5 milliárd dollárt, de ez még messze nem elég ahhoz, hogy működőképes tudjon maradni az ország.

További pénzekre ugyanakkor nincs nagyon kilátás, mivel több olyan forráshoz is parlamenti reformokra, vagy adóátalakításokra lenne szükség, amelyeket Kijev egyelőre nem kíván meghozni. Például az IMF további 8,1 milliárd dolláros pakkja is elúszhat a határidők miatt.

A lap forrásai szerint így nem maradt más opció, mint az uniós hitel, amely gyakorlatilag nincs feltételekhez kötve. Ebbe tette tehát minden bizodalmát Ukrajna, ha ez nem érkezik meg, akkor összeomlás jöhet.