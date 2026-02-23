Kongatják a vészharangot: irtózatos gondban Ukrajna, áprilisra egy fillérje sem marad az államnak

a pénzügyi tragédia előjeleit még nem minden kollégája érzi, nemcsak a parlamentben, de a kormányzatban sem.

Az ukrán epravda.ua szemléje szerint a pénzügyi bizottság elnöke mellett a pénzügyminiszter is tisztában van a helyzettel, azaz, hogy áprilisban már nem lesz mit elkölteni. Ráadásul úgy, hogy tavaly év végén már így is bődületes, 18 százalék feletti hiánnyal fogadták el a 2026-os költségvetést, szóval bőven alulmérték még így is a büdzsét az ukrán törvényhozók. Mindezt a népszerűtlen adóváltozásokkal és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) követelmények teljesítésével kapcsolatban merült fel.

Ebben többek között egy egyéni vállalkozói adóemelés is benne van, de számos más területet is érinthet még negatív változás azért cserébe hogy Ukrajna megkaphassa a másfél milliárd dolláros következő hitelrészletet a teljes, 8 milliárd dolláros kölcsönből.

Arról a Mandiner már múlt héten beszámolt, hogy milyen nehézségekkel kell szembenéznie Ukrajnának, amelynek egyre bonyolultabb finanszíroznia saját magát. Az ország államadóssága a háború négy éve alatt megduplázódott és exponenciálisan emelkedik annak hatására, hogy egyre kevesebb vissza nem térítendő támogatást kap Kijev a szövetségeseitől és egyre nagyobb hiteleket kénytelen felvenni a háború miatt.