Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság háború ukrajna gazdaság orosz-ukrán háború milliárd

Kongatják a vészharangot: irtózatos gondban Ukrajna, áprilisra egy fillérje sem marad az államnak

2026. február 23. 17:58

Nem csoda, hogy minden külföldi segítségre szükség van, így például arra az európai uniós kölcsönre is, amelyre Magyarországnak is áldását kell adnia. Ukrajna számára tehát kulcsfontosságú a magyarországi választások kimenetele, már amennyiben kihúzzák addig.

2026. február 23. 17:58
null
Ferentzi András

Megkongatta a vészharangot az ukrán legfelsőbb tanács pénzügyi bizottságának elnöke. Danilo Hetmancev a Forbes ukrán változatának árulta el hétfőn, hogy Ukrajna már áprilisban szembesülhet azzal, hogy nincs elkölthető pénze, azaz nem lesz forrása fedezni a kiadásait, hiszen már most a második félévre szánt büdzsét költi Kijev. Gyakorlatilag két hónap alatt csődbe mehet a háborúban álló ország. 

Ukrajna reál GDP-je. Még az 1991-es szinthez képest is durván lemaradva (Forrás: Financial Times)
Ukrajna reál GDP-je. Még az 1991-es szinthez képest is durván lemaradva (Forrás: Financial Times)


Nagy bajban van Ukrajna

Hetmancev úgy fogalmazott:

a pénzügyi tragédia előjeleit még nem minden kollégája érzi, nemcsak a parlamentben, de a kormányzatban sem.

Az ukrán epravda.ua szemléje szerint a pénzügyi bizottság elnöke mellett a pénzügyminiszter is tisztában van a helyzettel, azaz, hogy áprilisban már nem lesz mit elkölteni. Ráadásul úgy, hogy tavaly év végén már így is bődületes, 18 százalék feletti hiánnyal fogadták el a 2026-os költségvetést, szóval bőven alulmérték még így is a büdzsét az ukrán törvényhozók. Mindezt a népszerűtlen adóváltozásokkal és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) követelmények teljesítésével kapcsolatban merült fel.

Ebben többek között egy egyéni vállalkozói adóemelés is benne van, de számos más területet is érinthet még negatív változás azért cserébe hogy Ukrajna megkaphassa a másfél milliárd dolláros következő hitelrészletet a teljes, 8 milliárd dolláros kölcsönből.

Arról a Mandiner már múlt héten beszámolt, hogy milyen nehézségekkel kell szembenéznie Ukrajnának, amelynek egyre bonyolultabb finanszíroznia saját magát. Az ország államadóssága a háború négy éve alatt megduplázódott és exponenciálisan emelkedik annak hatására, hogy egyre kevesebb vissza nem térítendő támogatást kap Kijev a szövetségeseitől és egyre nagyobb hiteleket kénytelen felvenni a háború miatt.

A 2021-es évhez képest 2025 végére Ukrajna államadóssága 

  • 100 milliárd dollárról 
  • 213 milliárdra nőtt. 

Ebben ráadásul még nincs benne az a 90 milliárd euró, amelyet múlt héten szavazott meg az Európai Parlament – Magyarország tiltakozása ellenére – a háborúban álló országnak. A hitelből 30 milliárd eurót makrofinanszírozási támogatásra vagy költségvetési támogatásra fordítanak. 60 milliárd eurót szánnak Ukrajna védelmi képességeinek megerősítésére és a katonai felszerelések beszerzésének támogatására. A 60 milliárdot elvileg az EU védelmi iparában szereplő gyártóknál kellene elkölteni, de amennyiben ez nem lehetséges, bejöhetnek külső szereplők. 

A GDP-arányos államadósság Ukrajnában 2022-ben még 77 százalék körül volt, 2025-re viszont 99 százalékra ugrott. Ez már önmagában is riasztó adat: az ország egy hajszálra van attól, hogy annyival tartozzon, amennyit a teljes gazdasága egy év alatt képes megtermelni. Ez a határvonal pedig sok hitelezőnél beindíthatja a vészcsengőt, azaz a továbbiakban nem biztos, hogy előszeretettel adnak majd kölcsönt Kijevnek. 

Így tehát különösen kérdéses, mikor kaphatja meg Ukrajna az immár életben maradásához szükséges pénzt. Ha áprilisig nem érkezik meg, akkor óriási gondban lehet a háborúban álló ország, sem a hadsereget, sem más állami kiadást nem tudnak finanszírozni, gyakorlatilag csődbe mehetnek.

Különös egybeesés, de épp áprilisban lesznek a magyarországi választások is, amelyen nem titkolt célja Kijevnek, hogy egy nekik barátibb kormány legyen a győztes. Ugyanakkor már lehet, hogy ez is túl késő, Hetmancev szavai alapján. Mint mondta:

Ukrajna pénzügyi helyzete sokkal rosszabb, mint a korábbi években.

Lassú kikászálódás

Közben a Financial Times is mérleget vetett Ukrajna gazdaságáról az immár négy éve tartó háború kapcsán. A lap az ukrán reál GDP-t, azaz a nominális GDP inflációval korrigált adatát használva alapul megállapította, hogy ugyan Ukrajna gazdasága elkezdte a lassú visszakapaszkodást a 2021-es állapotokhoz képest, még 21 százalékkal van alatta a háború előtti időszaknak. Sőt, az 1990-es függetlenedéshez képest még gyengébb a gazdaság teljesítménye, amely rendkívül hullámzó volt az elmúlt három és fél évtizedben.

Az uniós 90 milliárd eurós hitel kulcsfontosságú tehát Kijevnek, anélkül képtelen lesz működtetni az államot a következő két évben. A lap rámutat, hogy a magyar vétó miatt nehéz lesz átnyomni a kölcsönt, ami így az IMF hitelét is veszélyezteti, amelyet szintén az EU-s kölcsönhöz kötöttek.

Az EU és az IMF támogatása nélkül Ukrajna gazdasága minden bizonnyal összeomlik, de minden bizonnyal kevésbé lesz ellenálló és fejlődőképes 

– fogalmazott Makszim Szamoljuk kijevi elemző.

Szintén csapás az ukrán gazdaságnak a demográfiai krízis is, hiszen alig van munkaképes erő az országban már. Az állásdhirdetések száma már a 2021-es, invázió előtti állapotokat tükrözi, de hiába hirdetnek a cégek, ha nincs jelentkező, mivel négy év alatt hétmillió ember hagyta el Ukrajnát, közel négymillióan pedig az országon belül hagyták el otthonukat. Az ukrán cégek háromnegyede panaszkodik munkaerőhiányra.

Ha ez megvan, akkor utána jöhetnek a nyugdíjak és az állami szféra dolgozóinak bérei, illetve a kórházak és iskolák üzemeltetése. Mindez az energetikai infrastruktúrát érő folyamatos orosz csapások és az immár bevallottan rohamosan ürülő államkassza mellett megoldhatatlan feladatnak tűnik. Úgy tűnik, Ukrajna végleg kimerülőben van. 

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

 

 

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!