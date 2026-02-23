Különös egybeesés, de épp áprilisban lesznek a magyarországi választások is, amelyen nem titkolt célja Kijevnek, hogy egy nekik barátibb kormány legyen a győztes. Ugyanakkor már lehet, hogy ez is túl késő, Hetmancev szavai alapján. Mint mondta:
Ukrajna pénzügyi helyzete sokkal rosszabb, mint a korábbi években.
Lassú kikászálódás
Közben a Financial Times is mérleget vetett Ukrajna gazdaságáról az immár négy éve tartó háború kapcsán. A lap az ukrán reál GDP-t, azaz a nominális GDP inflációval korrigált adatát használva alapul megállapította, hogy ugyan Ukrajna gazdasága elkezdte a lassú visszakapaszkodást a 2021-es állapotokhoz képest, még 21 százalékkal van alatta a háború előtti időszaknak. Sőt, az 1990-es függetlenedéshez képest még gyengébb a gazdaság teljesítménye, amely rendkívül hullámzó volt az elmúlt három és fél évtizedben.
Az uniós 90 milliárd eurós hitel kulcsfontosságú tehát Kijevnek, anélkül képtelen lesz működtetni az államot a következő két évben. A lap rámutat, hogy a magyar vétó miatt nehéz lesz átnyomni a kölcsönt, ami így az IMF hitelét is veszélyezteti, amelyet szintén az EU-s kölcsönhöz kötöttek.