Ketyeg a bomba: a 90 milliárdos hitel hiánya dominóhatást indíthat el Ukrajna gazdaságában

Ukrajna gazdasági helyzete az elmúlt években látványosan romlott, miközben a háborús retorika mögött egyre nagyobb adóssághegy tornyosul. A 2022-es háborúkitörés előtt az ukrán államadósság még 100 milliárd dollár alatt volt, 2025 végére azonban már 213 milliárd dollárra nőtt. Ez kevesebb mint négy év alatt több mint duplázódást jelent, és ebben még nincs is benne az a 90 milliárd eurós uniós hitel, amelyről az Európai Parlament döntött a múlt héten.

A kölcsön finanszírozása az EU közös tőkepiaci hitelfelvételén keresztül történne, az adósságszolgálati költségeket pedig az unió éves költségvetése állná. A Bizottság számításai szerint 2027-re körülbelül 1 milliárd euróra, 2028-tól pedig nagyjából 3 milliárd euróra rúghatnak ezek a költségek. Ukrajna ráadásul a hitel tőkéjét csak akkor köteles visszafizetni, ha megkapja Oroszországtól a háborús kártérítést – vagyis egyelőre minden a jövő zenéje.