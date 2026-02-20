Ketyeg a bomba: a 90 milliárdos hitel hiánya dominóhatást indíthat el Ukrajna gazdaságában

- az orosz légicsapások súlyosan megrongálták az ukrán energiarendszert,
- áram-, hő- és vízhiány alakult ki,
- a vállalkozások csökkentették a termelést,
- a jegybank pedig 2026-ra 1,8 százalékra rontotta a GDP-növekedési kilátásokat.
A költségek eközben nőnek. Az energiaimport drágább, a háborús kiadások folyamatosak, a bevételek viszont szűkülnek. Nem véletlen, hogy az IMF-program egyik legérzékenyebb pontja az adóemelés lett: a kormány végül mintegy 250 ezer egyéni vállalkozót érintő adóváltoztatásról egyezett meg, ami jól mutatja, mennyire szorult helyzetben van a költségvetés.
Zsarolás Brüsszellel és a Barátság vezeték árnyékában
Ebben a helyzetben érkezett el az a pont, ahol Magyarország világossá tette: a feltétel nélküli pénzcsapok korszaka véget ért. Szijjártó Péter külügyminiszter egyértelműen fogalmazott: Ukrajna politikai zsarolást alkalmaz Magyarországgal szemben azzal, hogy blokkolja a Barátság kőolajvezetéken keresztüli üzemanyag-szállítást. A miniszter szerint Volodimir Zelenszkijék ezzel ellátási káoszt és súlyos benzináremelkedést akartak előidézni Magyarországon, akár ezer forintos literenkénti üzemanyagárat is kockáztatva. Szijjártó kijelentette:
Ameddig Ukrajna blokkolja a Barátságot, addig mi is blokkoljuk az Ukrajna számára barátságos döntéseket.