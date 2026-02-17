Nem kellett sokat várni Magyar Péter müncheni tárgyalása után, Zágráb már nem akar segíteni Magyarországnak

Nem jött be az ukránok terve: Horvátország segít Magyarországnak és Szlovákiának
A horvát gazdasági miniszter reagált Budapest és Pozsony megkeresésére, de nyitva maradt egy fontos kérdés.
Nem kellett sokat várni a müncheni mosolyok után. Magyar Péter horvát tárgyalása óta látványosan megváltozott Zágráb hangneme az orosz kőolaj ügyében. Ami nem sokkal korábban technikai kérdésnek tűnt, ma már politikai és szankciós dilemmává vált.
Magyar Péter a Müncheni Biztonsági Konferencián a múlt héten tárgyalást folytatott Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel és a horvát kormány több tagjával. A Tisza Párt elnöke közlése szerint áttekintették a magyar–horvát kapcsolatokat, és szó esett a közelgő magyar választásokról is.
Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy Horvátország kész segíteni Magyarország és Szlovákia kőolajellátását az ukrajnai tranzit leállását követően, az uniós jog és az amerikai szankciókat felügyelő OFAC előírásainak betartásával. Ante Susnjar horvát gazdasági miniszter akkor azt közölte:
Horvátország nem fogja hagyni, hogy Közép-Európa üzemanyag-ellátása veszélybe kerüljön. Készen állunk segíteni a súlyos zavarok megoldásában, az uniós jogszabályok és az OFAC előírásainak betartásával. Senki sem maradhat üzemanyag nélkül.
Hangsúlyozta azt is, hogy az Adria-kőolajvezeték kapacitása rendelkezésre áll, és nincs műszaki akadálya a szállításnak. Ugyanakkor már ekkor jelezte:
Egy Oroszországtól vásárolt hordó egyes országok számára olcsóbbnak tűnhet, de segít finanszírozni a háborút és az ukrán nép elleni támadásokat.
A Bloomberg keddi beszámolója szerint azonban Andrej Plenković horvát miniszterelnök már jóval visszafogottabban nyilatkozott Magyarország kéréséről. Mint mondta, mérlegelni fogja, hogy Magyarország importálhat-e orosz nyersolajat horvát kikötőkön és vezetékeken keresztül, miközben tiszteletben kell tartani az Európai Unió és az Egyesült Államok tilalmait.
Van egy mentesség, amely lehetővé teszi Magyarország számára, hogy orosz nyersolajat vásároljon, ugyanakkor létezik egy amerikai szankciós rendszer is, amely ennek éppen az ellenkezőjét mondja.
– fogalmazott hétfőn. A horvát kormányfő úgy véli, a mostani helyzet is azt mutatja, hogy a horvát állami vezetéküzemeltető, a Janaf eddig is képes volt biztosítani a magyar importigényeket, ami szerinte alátámasztja Zágráb korábbi álláspontját, miszerint Magyarország orosz kőolajra vonatkozó mentessége teljes mértékben szükségtelen.
Mindeközben a Mol jelezte, hogy az Ukrajnán átvezető Barátság-vezetéken január 27. óta nem érkezett olaj, és szükség esetén stratégiai készletek felszabadítására is sor kerülhet.
A müncheni találkozó így egészen más megvilágításba került. Miközben Magyar Péter a kapcsolatok rendezéséről és a viták lezárásáról beszélt, Zágráb azóta már az amerikai szankciókra és az orosz olaj szükségtelenségére hivatkozik. Joggal merül fel a kérdés, vajon ezek az egyeztetések valóban a magyar emberek energiaellátási érdekeit szolgálták-e.
