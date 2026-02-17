Nem kellett sokat várni Magyar Péter müncheni tárgyalása után, Zágráb már nem akar segíteni Magyarországnak

Magyar Péter a Müncheni Biztonsági Konferencián a múlt héten tárgyalást folytatott Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel és a horvát kormány több tagjával. A Tisza Párt elnöke közlése szerint áttekintették a magyar–horvát kapcsolatokat, és szó esett a közelgő magyar választásokról is.

Magyar Péter találkozója után jött a horvát kétely

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy Horvátország kész segíteni Magyarország és Szlovákia kőolajellátását az ukrajnai tranzit leállását követően, az uniós jog és az amerikai szankciókat felügyelő OFAC előírásainak betartásával. Ante Susnjar horvát gazdasági miniszter akkor azt közölte: