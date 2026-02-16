Nem jött be az ukránok terve: Horvátország segít Magyarországnak és Szlovákiának

„Horvátország kész segíteni Magyarország és Szlovákia kőolajellátását az ukrajnai tranzit leállását követően, az uniós jog és az amerikai szankciókat felügyelő OFAC előírásainak betartásával” – közölte hétfőn az X-en Ante Susnjar horvát gazdasági miniszter.

A horvát miniszter kitért rá, Horvátország felelősen és átláthatóan járt el a regionális energiabiztonság ügyében, és nem engedi, hogy Közép-Európa üzemanyag-ellátása veszélybe kerüljön. Hangsúlyozta, hogy az Adria-kőolajvezeték kapacitása rendelkezésre áll, korábban is elegendő volt, és jelenleg sincs műszaki akadálya a szállításnak.