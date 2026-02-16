Ft
adria ante susnjar üzemanyag szlovákia magyarország horvátország

Nem jött be az ukránok terve: Horvátország segít Magyarországnak és Szlovákiának

2026. február 16. 16:50

A horvát gazdasági miniszter reagált Budapest és Pozsony megkeresésére, de nyitva maradt egy fontos kérdés.

2026. február 16. 16:50
null

„Horvátország kész segíteni Magyarország és Szlovákia kőolajellátását az ukrajnai tranzit leállását követően, az uniós jog és az amerikai szankciókat felügyelő OFAC előírásainak betartásával” – közölte hétfőn az X-en Ante Susnjar horvát gazdasági miniszter.

A horvát miniszter kitért rá, Horvátország felelősen és átláthatóan járt el a regionális energiabiztonság ügyében, és nem engedi, hogy Közép-Európa üzemanyag-ellátása veszélybe kerüljön. Hangsúlyozta, hogy az Adria-kőolajvezeték kapacitása rendelkezésre áll, korábban is elegendő volt, és jelenleg sincs műszaki akadálya a szállításnak.

Horvátország nem fogja hagyni, hogy Közép-Európa üzemanyag-ellátása veszélybe kerüljön. Készen állunk segíteni a súlyos zavarok megoldásában, az uniós jogszabályok és az OFAC előírásainak betartásával. Senki sem maradhat üzemanyag nélkül 

– fogalmazott. Leszögezte, az Adria vezeték rendelkezésre áll, így 

nincsenek technikai kifogások arra, hogy bármely uniós ország továbbra is az orosz nyersolajhoz kötődjön. 

„Egy Oroszországtól vásárolt hordó egyes országok számára olcsóbbnak tűnhet, de segít finanszírozni a háborút és az ukrán nép elleni támadásokat” – tette hozzá Ante Susnjar. A tárcavezető közleménye alapján tehát nem egyértelmű, hogy orosz eredetű kőolajat is szállítanának a horvátok.

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Denisa Sakova szlovák gazdasági miniszterrel közösen kérte a horvát kormánytól, hogy engedélyezzék az orosz kőolaj szállítását az Adria-vezetéken keresztül, mivel az Ukrajnán átvezető Barátság-vezeték továbbra is zárva van

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

