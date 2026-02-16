Magyarország és Szlovákia döntött: együtt cselezik ki Ukrajnát, már meg is tették az első lépést

Marco Rubio Budapesten: „Az önök sikere a mi sikerünk is”
Az amerikai külügyminiszter rövid látogatást tett Budapesten, miután ismertette a Trump-adminisztráció külpolitikai programját Münchenben.
Robert Fico szlovák miniszterelnök támogatja Orbán Viktor álláspontját, miszerint Ukrajna politikai nyomásgyakorlásra használja a Barátság-vezetéket – most a horvátokon a sor, hogy engedélyezzék az orosz kőolaj szállítását az Adria-vezetéken keresztül
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Denisa Sakova szlovák gazdasági miniszterrel közösen kérte a horvát kormánytól, hogy engedélyezzék az orosz kőolaj szállítását az Adria-vezetéken keresztül, mivel az Ukrajnán átvezető Barátság-vezeték továbbra is zárva van – írja a Bloomberg.
A cikk szerint
Robert Fico szlovák miniszterelnök támogatja Orbán Viktor álláspontját, miszerint Ukrajna politikai nyomásgyakorlásra használja a Barátság-vezetéket.
A Bloomberg előrevetítette, hogy az energiabiztonság várhatóan napirenden lesz Orbán Viktor és Marco Rubio amerikai külügyminiszter budapesti tárgyalásain is.
Nyitókép: AFP/Joe Klamar
