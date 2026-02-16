Ft
Ft
4°C
-6°C
Ft
Ft
4°C
-6°C
02. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
robert fico szijjártó péter szlovákia magyarország ukrajna orbán viktor

Magyarország és Szlovákia döntött: együtt cselezik ki Ukrajnát, már meg is tették az első lépést

2026. február 16. 12:10

Robert Fico szlovák miniszterelnök támogatja Orbán Viktor álláspontját, miszerint Ukrajna politikai nyomásgyakorlásra használja a Barátság-vezetéket – most a horvátokon a sor, hogy engedélyezzék az orosz kőolaj szállítását az Adria-vezetéken keresztül

2026. február 16. 12:10
null

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Denisa Sakova szlovák gazdasági miniszterrel közösen kérte a horvát kormánytól, hogy engedélyezzék az orosz kőolaj szállítását az Adria-vezetéken keresztül, mivel az Ukrajnán átvezető Barátság-vezeték továbbra is zárva van – írja a Bloomberg.

A cikk szerint

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

Robert Fico szlovák miniszterelnök támogatja Orbán Viktor álláspontját, miszerint Ukrajna politikai nyomásgyakorlásra használja a Barátság-vezetéket.

A Bloomberg előrevetítette, hogy az energiabiztonság várhatóan napirenden lesz Orbán Viktor és Marco Rubio amerikai külügyminiszter budapesti tárgyalásain is.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Joe Klamar

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csalodtamafideszben
2026. február 16. 14:18
Rubio letiltotta a tót és a kipcsak csicskást a szovjet vezetékről. Utasításba adta, hogy az Adriát kell használni.
Válasz erre
0
0
polárüveg
2026. február 16. 14:11
Horvát kormánynak, Horvátország ak eljött a vizsga ideje: Kapaszkodva a régibe megszegi az általa aláírt szerződéseket, és a szövetséges Szlovákia, szomszéd Magyarország helyett a nem szövetséges, nem szomszédos és Zágrábig katonai drónt "véletlenül" reptető, ezért soha elnézést nem kérő Ukrajna katonaállam rezsimjének zsarolása mellé áll. Vagy a most már látható új felé fordul, teljesíti a jogszabályi, a szomszédi és szövetségesi szintet. Az érintett USA, Oroszország, Kína figyel, mit lép Horvátország. Ja igen, épp Magyarországon járt Fabio és Vang Ji külügyminiszterek. Biztos nem csak egy üveg tokaji kedvéért ugrottak be.
Válasz erre
0
0
re2026
2026. február 16. 14:04
Egyszerűen érthetetlen! Mire várunk? Az ukik csak az erőből értenek! Ha nem jön olaj, akkor nem megy áram sem tőlünk! Meglátjuk ki bírja tovább! Elég volt !
Válasz erre
1
0
massivement5
2026. február 16. 13:54
A narancsbugrisztániakat és Vjiktor Mihajlovics Orbanov elvtársat cselezik ki éppen. MInden más csak mandariner birkahülyítés.
Válasz erre
1
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!