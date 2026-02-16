Magyarország és Szlovákia döntött: együtt cselezik ki Ukrajnát, már meg is tették az első lépést

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Denisa Sakova szlovák gazdasági miniszterrel közösen kérte a horvát kormánytól, hogy engedélyezzék az orosz kőolaj szállítását az Adria-vezetéken keresztül, mivel az Ukrajnán átvezető Barátság-vezeték továbbra is zárva van – írja a Bloomberg.

A cikk szerint