Ukrajna belefullad az adósságba, pedig még csak most jön a feketeleves

Míg 2022 és 2024 között 11-14 milliárd dollár érkezett évente vissza nem térítendő támogatásként, tavaly már 1 milliárd dollár alá esett ez a rész, kilőtt viszont a hivatalos hitelezési forrásból felvett hitelek száma, tehát nem a magánbefektetőktől érkező kölcsönök, hanem az olyan szervezetektől, mint például az Európai Unió. Az Egyesült Államoktól érkező támogatások, míg Joe Biden elnöksége alatt rendszeresek voltak, Donald Trump hatalomra kerülése után gyakorlatilag eltűntek Ukrajnából.

Az uniós kölcsönök a 2021-es 30 milliárd dollárról 140 milliárd dollárra nőttek 2025 végére.

Ebben pedig még nincs benne a cikk elején is említett 90 milliárd dollár, amelyet decemberben ígértek meg az uniós vezetők és végül múlt héten szavazta meg az Európai Parlament, amelynek szintén jelentős költséget jelent ez a hitel. Mint a Mandiner is megírta: a támogatási hitel finanszírozása az EU közös tőkepiaci hitelfelvételén keresztül történik, és az EU hosszú távú költségvetésének „fedezeti tartaléka” garantálja, az adósságszolgálati költségeket pedig az EU éves költségvetése fedezi. A Bizottság a hitelköltségeket 2027-re körülbelül 1 milliárd euróra, 2028-tól pedig körülbelül 3 milliárd euróra becsülte. Ukrajna ráadásul a hitel tőkéjét akkor köteles visszafizetni, ha megkapja Oroszországtól a háborús kártérítést.

Ezzel már szinte biztosan meghaladja majd a teljes ukrán GDP-t az államadósság mértéke, ez pedig több jövőbeli hitelezőnél is megszólaltathatja a vészcsengőt. Minél magasabb egy ország államadóssága, annál nehezebb a piacról finanszírozni azt, márpedig egy idő után elfogyhat a politikai támogatás, tehát szükség lehet erre.