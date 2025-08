Katasztrofális adósságspirál: 65 ezer milliárd forintnyi ukrán adósságot tolnának az uniós adófizetők nyakába

Most pedig újabb javaslattal álltak elő: a tagállamokat arra szólítanák fel, hogy GDP-jük 0,25 százalékát fordítsák Ukrajna támogatására. Az ötlet az ukrán narratívát lelkesen támogató litvánoktól származik. Magyarország esetében ez évente mintegy 200 milliárd forintos plusz terhet jelentene – és ez még csak a belépő. Ha Ukrajna valóban csatlakozna az Unióhoz, a költségek sokszorosára rúgnának.

Összegezve: az Európai Unió – vagyis mi, európai polgárok, hiszen a közösség költségvetése a tagállamok befizetéseiből áll – már most 55 000 milliárd forinttal szállt be Ukrajna finanszírozásába. Ennek ellenére Ursula von der Leyen, Manfred Weber, és hazai bábjuk, Magyar Péter továbbra is azt várják tőlünk, hogy adjunk még több pénzt, és vegyünk fel az Unióba egy háborúban álló, hónapról hónapra újabb adósságrekordokat döntögető országot.

Hiszen mi sem bölcsebb ötlet, mint felvenni az Európai Unióba egy romokban heverő, gazdaságilag megsemmisült, adóssághegyek alatt roskadozó, kimerült és végtelenül korrupt, ugyanakkor agresszív, Magyarországgal szemben ellenséges retorikát folytató államot.

Mindezt azért, hogy a nyakunkba vehessük azokat a hiteleket, amelyeket Ukrajna a háború előtt, alatt és után (mert ugye senki sem gondolja komolyan, hogy az újjáépítés majd ingyen lesz?) felvett – és amelyeket végül helyette kell majd visszafizetnünk.

A képlet nem bonyolult: Brüsszel akarja Ukrajnát, Zelenszkijék akarják az EU-s pénzt, úgyhogy a brüsszeli bürokraták letolják Ukrajnát a tagállamok torkán. A tagállamok pedig fizethetnek, mint a katonatiszt.

Mert ne legyenek kétségeink: sem az Európai Parlament, sem az Európai Bizottság, sem az Unió többi gittegylete nem fizeti vissza a felvett hiteleket. Azokért kizárólag a tagállamok, vagyis mi, európai polgárok fogunk fizetni.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP