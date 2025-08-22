Magyar Péter bennfentes ügye: fontos határidő jár le a napokban

Április óta viszont nem nagyon hallanni semmit az ügyről, ezért a Mandiner ismét megkereste az MNB-t, hogy megtudjuk, lezárult-e már a vizsgálat, illetve történt-e fejlemény, valamint van-e határidő ezzel kapcsolatban.

Lapunk az első kérdésekre általánosan azt a választ kapta, hogy „amíg az érintett hatósági eljárások folyamatban vannak, addig azokról az MNB további részleteket nem közöl. Tájékoztatásul jelezzük, hogy az MNB a honlapján folyamatosan tájékoztatja a nyilvánosságot a hatósági eljárásokban hozott döntéseiről”.

Mivel ott nem találtunk friss információt az áprilisi közlemény óta, feltételezhető, hogy még mindig tart az eljárás. Épp ezért érdekesebb a kérdésünk második részére adott válasz, amely a határidőkre vonatkozott. A jegybank azt írta:

„Az MNB a piacfelügyeleti eljárásait minden esetben a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) által megszabott időbeli keretek között folytatja le. Az MNB tv. rendelkezései szerint piacfelügyeleti eljárásban az ügyintézési határidő az eljárás hivatalból történő megindításának napjától számított maximum 9 hónap. Az MNB tv. 49. § (4) bekezdése sorolja fel az ügyintézési határidőbe bele nem számító eljárási lépéseket, amelyek időtartamával e 9 hónap a jogszabály erejénél fogva meghosszabbodik.”

Azaz ezek szerint a Magyar Péterre vonatkozó alap határidő jövő pénteken, augusztus 28-án jár le.

Ez persze még nem jelenti azt, hogy jövő héten megismerhetjük az eljárás eredményét, mert feltehetően hosszabbodik a határidő a törvényben felsorolt okokból például

szüneteltették az eljárást,

több idő kellett az adatok beszerzésére,

vagy épp a a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére, illetve nyilatkozattételre irányuló felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő.

Börtön is járhat érte

A jegybank a 2023 szeptemberében indult vizsgálat során már szabott ki büntetést: idén januárban egy meg nem nevezett magánszeméllyel szemben 21 millió forintnyi bírságot. Mint fogalmaztak: a magánszemély az Opus közzététele előtt tudomást szerzett a bennfentes információról, s ennek birtokában adott tőzsdei megbízásokat, ami tiltott bennfentes kereskedelemnek minősült.

Hozzátennénk, hogy ahogyan ebben az ügyben, úgy a legtöbb esetben is az MNB feljelentést tesz, így akár súlyosabb büntetés, például börtön is lehet az ilyen ügyletek vége.

Bár Magyar rendszeresen szeretné úgy beállítani az ügyet, hogy az csak a Fidesz-kormány bosszúja ellene, ez a felvetés nem igazán állja meg a helyét. Egyrészt – és ahogy fentebb is leírtuk – a jegybank rendkívül szigorúan, alaposan nézi, ha felmerül a bennfentes kereskedelem gyanúja, teljesen függetlenül attól, hogy azt politikus, vagy bárki más követi el, másrészt pedig a vizsgálatot éppen az uniós irányelvek alapján folytatják le, hiszen a brüsszeli szabályozás van érvényben hazánkban is.