Trump csodát tett – két éve erre vártak az amerikaiak

A legfrissebb adatok szerint az amerikai gazdaság ereje nemcsak fennmaradt, hanem tovább is erősödött a globális kihívások közepette.
Erőteljes növekedést mutatott az amerikai gazdaság a szeptemberrel záruló három hónapban: az Egyesült Államok gazdasága 4,3 százalékkal nőtt, meghaladva az előző negyedév 3,8 százalékos ütemét – írta a BBC.
Ez az elmúlt két év legerősebb gazdasági bővülése és jelentősen felülmúlta az elemzők által várt, nagyjából 3,2 százalékos növekedést.
A késve nyilvánosságra hozott adat – amely az amerikai kormányzati leállás miatt csúszott – egy olyan gazdaság képét rajzolja ki, amely az elmúlt időszakban komoly kihívásokkal nézett szembe. A kereskedelmi és bevándorlási politika átalakítása, a tartós infláció és a kormányzati kiadáscsökkentések ugyan érezhető hatással voltak egyes szektorokra, de az alapfolyamatok továbbra is stabil lendületet mutatnak.
A növekedést elsősorban a fogyasztás húzta: a lakossági kiadások éves alapon 3,5 százalékkal emelkedtek, szemben az előző negyedév 2,5 százalékával. A háztartások pedig különösen az egészségügyi szolgáltatásokra költöttek többet. Az export is erőteljesen nőtt, 7,4 százalékos bővülést mutatva.
