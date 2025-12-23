Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság egyesült államok trump

Trump csodát tett – két éve erre vártak az amerikaiak

2025. december 23. 17:54

A legfrissebb adatok szerint az amerikai gazdaság ereje nemcsak fennmaradt, hanem tovább is erősödött a globális kihívások közepette.

2025. december 23. 17:54
null

Erőteljes növekedést mutatott az amerikai gazdaság a szeptemberrel záruló három hónapban: az Egyesült Államok gazdasága 4,3 százalékkal nőtt, meghaladva az előző negyedév 3,8 százalékos ütemét – írta a BBC.

Ez az elmúlt két év legerősebb gazdasági bővülése és jelentősen felülmúlta az elemzők által várt, nagyjából 3,2 százalékos növekedést.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

A késve nyilvánosságra hozott adat – amely az amerikai kormányzati leállás miatt csúszott – egy olyan gazdaság képét rajzolja ki, amely az elmúlt időszakban komoly kihívásokkal nézett szembe. A kereskedelmi és bevándorlási politika átalakítása, a tartós infláció és a kormányzati kiadáscsökkentések ugyan érezhető hatással voltak egyes szektorokra, de az alapfolyamatok továbbra is stabil lendületet mutatnak.

Ezt is ajánljuk a témában

A növekedést elsősorban a fogyasztás húzta: a lakossági kiadások éves alapon 3,5 százalékkal emelkedtek, szemben az előző negyedév 2,5 százalékával. A háztartások pedig különösen az egészségügyi szolgáltatásokra költöttek többet. Az export is erőteljesen nőtt, 7,4 százalékos bővülést mutatva.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2025. december 23. 19:07
Az eddiginel is gyorsabban porog a bankopres.....ennek vege lesz
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!