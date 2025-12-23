Trump csodát tett – két éve erre vártak az amerikaiak

Erőteljes növekedést mutatott az amerikai gazdaság a szeptemberrel záruló három hónapban: az Egyesült Államok gazdasága 4,3 százalékkal nőtt, meghaladva az előző negyedév 3,8 százalékos ütemét – írta a BBC.

Ez az elmúlt két év legerősebb gazdasági bővülése és jelentősen felülmúlta az elemzők által várt, nagyjából 3,2 százalékos növekedést.