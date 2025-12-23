Megmutatta, milyen fából faragták: a haditengerészet egyik legelitebb egységével edzett JD Vance

„Mindent megteszünk, hogy ő legyen az USA 48. elnöke” – kiderült, kit támogat a Charlie Kirk által alapított szervezet a következő elnökválasztáson
Közös edzésen vett részt JD Vance amerikai alelnök az amerikai haditengerészet SEAL-kommandósaival – látható az alelnök hivatala által közzétett fotókon. A Fox News által közreadott fényképeken az látható, amint az alelnök a haditengerészet katonáival együtt farönköt cipel, evez, fut és kötélpályákon mászik át.
A 90 perces edzés után Vance úgy nyilatkozott, hogy úgy érzi magát, mintha elütötte volna egy tehervonat, annak ellenére, hogy tekintettel rá, egy „lazább” edzésprogramot végeztek el a katonák. Az X-bejegyzésben, amelyben minderről beszámolt, azt írta:
nagyon hálás vagyok minden harcosunknak, akik biztonságban tartanak minket a világon bárhol, ők a legmagasabb színvonalat képviselik”.
Az alelnök korábban az amerikai tengerészgyalogságban szolgált, 2003-ban vonult be, majd 2005-ben Irakba vezényelték a 2. tengerészgyalogsági repülőszázadhoz. Vance korábban többször is beszélt arról, hogy a katonaként szerzett tapasztalatai alakították ki a nemzetbiztonságról, valamint a háborúról és a vezetők felelősségéről alkotott nézeteit.
Vance mostani szereplése is illeszkedik a Trump-kormányzat hadsereget érintő új irányvonalához. Pete Hegseth hadügyminiszter amellett, hogy száműzte a woke-ideológiát a hadseregből, rendszeresen beszél arról, hogy a katonai vezetésnek is – akár a tábornoki és admirálisi szintig is – fittnek kell lennie. Gyakran beszél a fizikai készenlét fontosságáról, és részt vesz edzéseken katonákkal a világ különböző egységeinek látogatása során.
