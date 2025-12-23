Megmutatta, milyen fából faragták: a haditengerészet egyik legelitebb egységével edzett JD Vance

Közös edzésen vett részt JD Vance amerikai alelnök az amerikai haditengerészet SEAL-kommandósaival – látható az alelnök hivatala által közzétett fotókon. A Fox News által közreadott fényképeken az látható, amint az alelnök a haditengerészet katonáival együtt farönköt cipel, evez, fut és kötélpályákon mászik át.

A 90 perces edzés után Vance úgy nyilatkozott, hogy úgy érzi magát, mintha elütötte volna egy tehervonat, annak ellenére, hogy tekintettel rá, egy „lazább” edzésprogramot végeztek el a katonák. Az X-bejegyzésben, amelyben minderről beszámolt, azt írta: