12. 23.
kedd
12. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
pete hegseth jd vance haditengerészet

Megmutatta, milyen fából faragták: a haditengerészet egyik legelitebb egységével edzett JD Vance

2025. december 23. 08:01

Az amerikai alelnök egy rövid ideig visszatért eredeti foglalkozásához.

2025. december 23. 08:01
null

Közös edzésen vett részt JD Vance amerikai alelnök az amerikai haditengerészet SEAL-kommandósaival – látható az alelnök hivatala által közzétett fotókon. A Fox News által közreadott fényképeken az látható, amint az alelnök a haditengerészet katonáival együtt farönköt cipel, evez, fut és kötélpályákon mászik át.

A 90 perces edzés után Vance úgy nyilatkozott, hogy úgy érzi magát, mintha elütötte volna egy tehervonat, annak ellenére, hogy tekintettel rá, egy „lazább” edzésprogramot végeztek el a katonák. Az X-bejegyzésben, amelyben minderről beszámolt, azt írta:

nagyon hálás vagyok minden harcosunknak, akik biztonságban tartanak minket a világon bárhol, ők a legmagasabb színvonalat képviselik”.

Az alelnök korábban az amerikai tengerészgyalogságban szolgált, 2003-ban vonult be, majd 2005-ben Irakba vezényelték a 2. tengerészgyalogsági repülőszázadhoz. Vance korábban többször is beszélt arról, hogy a katonaként szerzett tapasztalatai alakították ki a nemzetbiztonságról, valamint a háborúról és a vezetők felelősségéről alkotott nézeteit.

Vance mostani szereplése is illeszkedik a Trump-kormányzat hadsereget érintő új irányvonalához. Pete Hegseth hadügyminiszter amellett, hogy száműzte a woke-ideológiát a hadseregből, rendszeresen beszél arról, hogy a katonai vezetésnek is – akár a tábornoki és admirálisi szintig is – fittnek kell lennie. Gyakran beszél a fizikai készenlét fontosságáról, és részt vesz edzéseken katonákkal a világ különböző egységeinek látogatása során.

Nyitókép forrása: J.D. Vance alelnök irodája

***

 

satrafa-2
2025. december 23. 09:36
Nemrég néztem egy kínai filmsorozatot, ahol a huszonéves kínai szinész pontosan ugyanezt csinálta, azért, hogy eljátszhassa egy elitkatona szerepét. Élmény volt nézni. Az jutott eszembe, hogy szinház az egész világ... :)
Válasz erre
0
0
jóember
2025. december 23. 09:09
Orbán is együtt edz a kommandósaival! Vagy nem? Cáfoljon meg valaki ha tévednék.
Válasz erre
0
4
mandala-3
2025. december 23. 09:06
Nem látom a fotón "toka tábornokot" őt nem ott képezték ki???
Válasz erre
4
0
nuevoreynuevaley
2025. december 23. 08:41
Ma nem tunt el veletlen 270 milliard kozpenz az MNB-bol ? Vagy nincs magyar hir ?
Válasz erre
0
8
