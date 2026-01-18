Ft
Ft
0°C
-5°C
Ft
Ft
0°C
-5°C
01. 18.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 18.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
pentagon pete hegseth marco rubio air force one irán egyesült államok

Ha nem akar Trump katonai beavatkozást Iránban, ezek az alternatív opciói!

2026. január 18. 13:53

Az elnök ugyan kemény szavakat használ, de jelezte: katonákat biztosan nem küld Iránba.

2026. január 18. 13:53
null

Amerikai tisztviselők szerint Trump elnököt kedden tájékoztatják az iráni tüntetésekre adható válaszlépésekről, ami arra utal, hogy az elnök fontolgatja, hogy – ahogyan már többször is megfenyegette – megbünteti a rezsimet a tüntetőkkel szembeni kemény fellépéséért – írja a Wall Street Journal. 

Az elnök tervezett találkozóján a kormány magas rangú tisztviselőivel a következő lépésekről fognak tárgyalni, amelyek között szerepelhet:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Beismerő vallomás a Politicótól: leleplezték Manfred Weber mestertervét

Beismerő vallomás a Politicótól: leleplezték Manfred Weber mestertervét
Tovább a cikkhezchevron
  •  internet helyreállítása Iránban
  • titkos kiberfegyverek bevetése iráni katonai és polgári célpontok ellen
  •  további szankciók bevezetése a rezsim ellen
  •  legvégső esetben: katonai csapások

A találkozón várhatóan részt vesz Marco Rubio külügyminiszter, Pete Hegseth védelmi miniszter és Dan Caine vezérkari főnök, közölték a tisztviselők.Trump vasárnap az Air Force One fedélzetén újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy katonai lehetőségeket vizsgál, hogy csapást mérjen Iránra, miután a rezsim „elkezdte” átlépni a tüntetők megölésére vonatkozó vörös vonalát.

Trump arról is beszélt, hogy az iráni vezetés tárgyalni szeretne vele. 

A Pentagon nem mozgósított erőket a lehetséges katonai csapásokra való felkészülés céljából.

Az Egyesült Államoknak nemcsak a támadások indításához, hanem a régióban lévő amerikai erők védelméhez is erőforrásokat kellene mozgósítania. Az Egyesült Államok nemrég áthelyezte a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozót és csapásmérő csoportját a Földközi-tengerről Latin-Amerikába, így sem a Közel-Keleten, sem Európában nem maradt repülőgép-hordozó

A tisztviselők szerint az egyik megvitatott lehetőség az, hogy az Egyesült Államok küldjön Iránba Starlink terminálokat, az Elon Musk tulajdonában lévő műholdas internet szolgáltatást, ami segíthetne a tüntetőknek kijátszani a lekapcsolt netet.

JD Vance alelnök a múlt héten kijelentette, hogy Irán még mindig hajlandó tárgyalni az Egyesült Államokkal a nukleáris programjáról, ami arra utalhat, hogy Washington nyitott a jelenlegi válság diplomáciai megoldására, nem pedig katonai megoldásra.

 „A legokosabb dolog, amit tehettek volna – ez két hónapja is igaz volt, és ma is igaz –, az az, hogy valódi tárgyalásokat folytassanak az Egyesült Államokkal arról, hogy mit szeretnénk látni az iráni atomprogrammal kapcsolatban” – mondta újságíróknak a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón.

Nyitókép: Yasin AKGUL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2026. január 18. 14:31
"A tisztviselők szerint az egyik megvitatott lehetőség az, hogy az Egyesült Államok küldjön Iránba Starlink terminálokat, az Elon Musk tulajdonában lévő műholdas internet szolgáltatást, ami segíthetne a tüntetőknek kijátszani a lekapcsolt netet." Akkor a villanyt kell lekapcsolni, ahogy Oroszország Anyácska teszi Nyugat-Oroszországban.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!