Ha nem akar Trump katonai beavatkozást Iránban, ezek az alternatív opciói!

A Pentagon nem mozgósított erőket a lehetséges katonai csapásokra való felkészülés céljából.

Az Egyesült Államoknak nemcsak a támadások indításához, hanem a régióban lévő amerikai erők védelméhez is erőforrásokat kellene mozgósítania. Az Egyesült Államok nemrég áthelyezte a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozót és csapásmérő csoportját a Földközi-tengerről Latin-Amerikába, így sem a Közel-Keleten, sem Európában nem maradt repülőgép-hordozó

A tisztviselők szerint az egyik megvitatott lehetőség az, hogy az Egyesült Államok küldjön Iránba Starlink terminálokat, az Elon Musk tulajdonában lévő műholdas internet szolgáltatást, ami segíthetne a tüntetőknek kijátszani a lekapcsolt netet.

JD Vance alelnök a múlt héten kijelentette, hogy Irán még mindig hajlandó tárgyalni az Egyesült Államokkal a nukleáris programjáról, ami arra utalhat, hogy Washington nyitott a jelenlegi válság diplomáciai megoldására, nem pedig katonai megoldásra.

„A legokosabb dolog, amit tehettek volna – ez két hónapja is igaz volt, és ma is igaz –, az az, hogy valódi tárgyalásokat folytassanak az Egyesült Államokkal arról, hogy mit szeretnénk látni az iráni atomprogrammal kapcsolatban” – mondta újságíróknak a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón.