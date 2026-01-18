Ha nem akar Trump katonai beavatkozást Iránban, ezek az alternatív opciói!

Iránban teljesen megszüntették az internetet, Trump Elon Muskkal juttatná el az emberekhez a külvilágot
Irán lakosai 84 órája „vakon vannak”, lényegében polgárháborús állapotok uralkodnak.
Az elnök ugyan kemény szavakat használ, de jelezte: katonákat biztosan nem küld Iránba.
Amerikai tisztviselők szerint Trump elnököt kedden tájékoztatják az iráni tüntetésekre adható válaszlépésekről, ami arra utal, hogy az elnök fontolgatja, hogy – ahogyan már többször is megfenyegette – megbünteti a rezsimet a tüntetőkkel szembeni kemény fellépéséért – írja a Wall Street Journal.
Az elnök tervezett találkozóján a kormány magas rangú tisztviselőivel a következő lépésekről fognak tárgyalni, amelyek között szerepelhet:
A találkozón várhatóan részt vesz Marco Rubio külügyminiszter, Pete Hegseth védelmi miniszter és Dan Caine vezérkari főnök, közölték a tisztviselők.Trump vasárnap az Air Force One fedélzetén újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy katonai lehetőségeket vizsgál, hogy csapást mérjen Iránra, miután a rezsim „elkezdte” átlépni a tüntetők megölésére vonatkozó vörös vonalát.
Trump arról is beszélt, hogy az iráni vezetés tárgyalni szeretne vele.
A Pentagon nem mozgósított erőket a lehetséges katonai csapásokra való felkészülés céljából.
Az Egyesült Államoknak nemcsak a támadások indításához, hanem a régióban lévő amerikai erők védelméhez is erőforrásokat kellene mozgósítania. Az Egyesült Államok nemrég áthelyezte a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozót és csapásmérő csoportját a Földközi-tengerről Latin-Amerikába, így sem a Közel-Keleten, sem Európában nem maradt repülőgép-hordozó
A tisztviselők szerint az egyik megvitatott lehetőség az, hogy az Egyesült Államok küldjön Iránba Starlink terminálokat, az Elon Musk tulajdonában lévő műholdas internet szolgáltatást, ami segíthetne a tüntetőknek kijátszani a lekapcsolt netet.
JD Vance alelnök a múlt héten kijelentette, hogy Irán még mindig hajlandó tárgyalni az Egyesült Államokkal a nukleáris programjáról, ami arra utalhat, hogy Washington nyitott a jelenlegi válság diplomáciai megoldására, nem pedig katonai megoldásra.
„A legokosabb dolog, amit tehettek volna – ez két hónapja is igaz volt, és ma is igaz –, az az, hogy valódi tárgyalásokat folytassanak az Egyesült Államokkal arról, hogy mit szeretnénk látni az iráni atomprogrammal kapcsolatban” – mondta újságíróknak a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón.
