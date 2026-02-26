Ft
lengyelország MCC egyesült államok Európai Unió

Elszabadult a lengyel külügyminiszter: szanaszét szedte az MCC-t, amely szerinte „tervet készít az EU megbénítására”

2026. február 26. 14:36

Radoslaw Sikorski beszélt a lengyel-amerikai kapcsolatok megromlásáról is...

2026. február 26. 14:36
null

Kihívást jelent Lengyelország számára, hogy Washington lépései miatt rosszabbodtak az Egyesült Államok és Európa közötti kapcsolatok, és bár a lengyelek hűséges szövetségesei Amerikának, ugyanakkor „nem lehetnek balekok” – jelentette ki Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter csütörtökön a varsói szejmben tartott programbeszédében.

A Karol Nawrocki lengyel elnök jelenlétében elmondott, az idei év külpolitikai céljairól szóló, több mint egyórás beszédében Sikorski kifejtette: ez különösen nagy kihívást jelent Lengyelország számára, hiszen a szoros lengyel-amerikai kapcsolatok évtizedek óta a lengyel külpolitika egyik alappillérét képezik.

 Mindazonáltal nem Európa az, amely területi igényeket támaszt, önkényes vámokat vet ki, és amely az Atlanti-óceánon túlról beavatkozik a pártok közötti vetélkedésbe”

– jegyezte meg a miniszter.

Utalt egy januári felmérésre, mely szerint a lengyelek 54 százaléka nem tartja hiteles szövetségesnek az Egyesült Államokat. Nyugtalanítóak ezek a lengyel-amerikai kapcsolatokat érintő kétségek, mert Lengyelország biztonságát az Európai Unió és a NATO garantálja – húzta alá.

Az amerikai változásokra „megértéssel, de egyúttal nyugtalansággal tekintünk” – jelentette ki. Emlékeztetett az 1945-ös jaltai konferenciára, amelyen Franklin D. Roosevelt amerikai elnök és Joszif Sztálin szovjet vezető vett részt Winston Churchill brit miniszterelnök mellett, és annak közép-európai következményeire. Majd utalt az Ukrajna határainak sérthetetlenségéről szóló, az ENSZ-ben a közelmúltban tartott szavazásra is, melyen az Egyesült Államok tartózkodott. Mindezek kapcsán feltette a kérdést: az amerikai érdekek valóban mindig azonosak lesznek-e Lengyelországéival, és kijelentette: 

„Amerika hűséges szövetségesei voltunk, és továbbra is azok maradunk, de nem lehetünk balekok”.

Egyúttal kijelentette: Washington továbbra is Lengyelország legfontosabb partnere a katonai együttműködés terén.

A miniszter szerint a NATO-ban és az EU-ban nehéz az egyhangúság elérése, például „Pozsonyban, Budapesten vagy Lisszabonban nem feltétlenül osztják a lengyel és a finn félelmeket az orosz agressziótól”.

Biztonságpolitikai szempontból kiemelte a Balti-tenger térségében folytatott együttműködést a stratégiai infrastruktúra védelmében. „Nyitottak maradunk a Bukaresti Kilencek és a Három Tenger Kezdeményezés keretében folytatott együttműködésre is” – tette hozzá.

Az ukrajnai háború kapcsán komolynak nevezte a nemzetközi biztonsági helyzetet, utalva arra, hogy Európa több országában „egyre hangosabb háborús figyelmeztetések hangzanak el”.

Utalva az orosz hátterűnek minősített lengyelországi szabotázsakciókra és a dezinformációra, fontosnak nevezte a lengyel társadalom ellenállóképességének fejlesztését.

Az ukrajnai háború tétje nem csupán Ukrajna, illetve térségünk függetlensége – húzta alá. Ez a háború fogja eldönteni, hogy Oroszország vagy az EU lesz-e „az új globális erőviszonyok harmadik pillére az Egyesült Államok és Kína mellett” – vélekedett. „Putyin nem békét, hanem kapitulációt akar”, ha Ukrajna veszít, a Lengyelországot érintő orosz fenyegetés „nem csökkenni fog, hanem nőni” – jelentette ki.

Államérdeknek nevezte Lengyelország EU-tagságát, és euroszkepticizmussal vádolta meg a lengyel konzervatív ellenzéket. Mint kijelentette, a lengyel Ordo Iuris intézet, 

valamint a magyar Mathias Corvinus Collegium,

„amerikai nacionalista körökkel együttműködve tervet készít az EU megbénítására”, hozzátéve: „először alá akarják ásni az uniót, majd bírálni azért, hogy nem működik”.

(MTI) 

Nyitókép: Artur Widak / ANADOLU / Anadolu via AFP

 

 

