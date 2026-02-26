Elszabadult a lengyel külügyminiszter: szanaszét szedte az MCC-t, amely szerinte „tervet készít az EU megbénítására”

Utalt egy januári felmérésre, mely szerint a lengyelek 54 százaléka nem tartja hiteles szövetségesnek az Egyesült Államokat. Nyugtalanítóak ezek a lengyel-amerikai kapcsolatokat érintő kétségek, mert Lengyelország biztonságát az Európai Unió és a NATO garantálja – húzta alá.

Az amerikai változásokra „megértéssel, de egyúttal nyugtalansággal tekintünk” – jelentette ki. Emlékeztetett az 1945-ös jaltai konferenciára, amelyen Franklin D. Roosevelt amerikai elnök és Joszif Sztálin szovjet vezető vett részt Winston Churchill brit miniszterelnök mellett, és annak közép-európai következményeire. Majd utalt az Ukrajna határainak sérthetetlenségéről szóló, az ENSZ-ben a közelmúltban tartott szavazásra is, melyen az Egyesült Államok tartózkodott. Mindezek kapcsán feltette a kérdést: az amerikai érdekek valóban mindig azonosak lesznek-e Lengyelországéival, és kijelentette:

„Amerika hűséges szövetségesei voltunk, és továbbra is azok maradunk, de nem lehetünk balekok”.

Egyúttal kijelentette: Washington továbbra is Lengyelország legfontosabb partnere a katonai együttműködés terén.

A miniszter szerint a NATO-ban és az EU-ban nehéz az egyhangúság elérése, például „Pozsonyban, Budapesten vagy Lisszabonban nem feltétlenül osztják a lengyel és a finn félelmeket az orosz agressziótól”.