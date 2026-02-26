Ukrán kommunista szobrát avatták fel Márki-Zayék – a kommunizmus áldozatainak emléknapján

Ukrajna magyarországi nagykövete, Sándor Fegyir azzal kereste fel – személyesen – nemrégiben Hódmezővásárhely önkormányzatát, hogy felajánlást tegyen: Leszja Ukrajinka költőnő mellszobrát adományozza a városnak. A gesztussal célja – derül ki a hódmezővásárhelyi sajtó híradásaiból – egyebek mellett a két nemzet közötti kulturális kapcsolatok erősítése volt.

A szobor felállítását tárgyaló városi képviselő-testületi ülésen, a vonatkozó előterjesztésben bemutatták Ukrajinka életművét, a modern ukrán irodalom egyik meghatározó alakjának nevezték, aki súlyos betegsége ellenére több mint húsz kötetnyi művet alkotott, költészetének központi motívuma pedig a szabadságvágy és a kitartás, a nemzeti önrendelkezés és a humanizmus gondolata voltak...