Ukrán kommunista szobrát avatták fel Márki-Zayék – a kommunizmus áldozatainak emléknapján

Elszólta magát Zelenszkij budapesti nagykövete, Magyar Pétert idézte
Lapunk az ukrán-magyar kapcsolatokról és arról is kérdezte Sándor Fegyirt, egyeztetnek-e Zelenszkijék Magyar Péterrel; megdöbbentő dolgokat mondott.
Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere éppen a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapját találta a megfelelő alkalomnak arra, hogy felavassák a kommunista ukrán költőnő, Leszja Ukrajinka közel három méter magas mellszobrát a város egyik parkjában. Az ünnepségen részt vett Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete is.
Ukrajna magyarországi nagykövete, Sándor Fegyir azzal kereste fel – személyesen – nemrégiben Hódmezővásárhely önkormányzatát, hogy felajánlást tegyen: Leszja Ukrajinka költőnő mellszobrát adományozza a városnak. A gesztussal célja – derül ki a hódmezővásárhelyi sajtó híradásaiból – egyebek mellett a két nemzet közötti kulturális kapcsolatok erősítése volt.
A szobor felállítását tárgyaló városi képviselő-testületi ülésen, a vonatkozó előterjesztésben bemutatták Ukrajinka életművét, a modern ukrán irodalom egyik meghatározó alakjának nevezték, aki súlyos betegsége ellenére több mint húsz kötetnyi művet alkotott, költészetének központi motívuma pedig a szabadságvágy és a kitartás, a nemzeti önrendelkezés és a humanizmus gondolata voltak...
A méltatásból kimaradhatott, hogy Leszja Ukrajinka – aki amúgy Koszacs-ról „ukránosította” vezetéknevét – fordította oroszról ukrán nyelvre a Kommunista kiáltványt.
A kommunizmusára és feminizmusára egyaránt büszke költőnő szobrát
Márki-Zayék éppen a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján, február 25-én avatták fel
Hódmezővásárhely egyik parkjában – ez még akkor is minimum visszatetsző, ha ez a dátum Ukrajinka születésének 155., illetve az orosz-ukrán háború kitörésének évfordulója is.
A díszes eseményen jelen volt és (ukránul) nyilatkozott a sajtónak az adományozó, Sándor Fegyir ukrán nagykövet is.
Ezt is ajánljuk a témában
Lapunk az ukrán-magyar kapcsolatokról és arról is kérdezte Sándor Fegyirt, egyeztetnek-e Zelenszkijék Magyar Péterrel; megdöbbentő dolgokat mondott.
Az alkotást – amely egy 2,70 méter magas bronz mellszobor, homokkő talapzaton – a Kárpátaljai Művészeti Akadémia alkotócsoportja készítette, értéke mintegy tízezer dollár. Az elkészítés és a kivitelezés teljes költségét az adományozó fél vállalta, így Márki-Zay önkormányzatának nem került semmibe.
Nyitókép: videókivágás/Márki-Zay Péter Facebook-oldala