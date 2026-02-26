Ft
Ukrán kommunista szobrát avatták fel Márki-Zayék – a kommunizmus áldozatainak emléknapján

2026. február 26. 13:46

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere éppen a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapját találta a megfelelő alkalomnak arra, hogy felavassák a kommunista ukrán költőnő, Leszja Ukrajinka közel három méter magas mellszobrát a város egyik parkjában. Az ünnepségen részt vett Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete is.

2026. február 26. 13:46
Ukrajna magyarországi nagykövete, Sándor Fegyir azzal kereste fel – személyesen – nemrégiben Hódmezővásárhely önkormányzatát, hogy felajánlást tegyen: Leszja Ukrajinka költőnő mellszobrát adományozza a városnak. A gesztussal célja – derül ki a hódmezővásárhelyi sajtó híradásaiból – egyebek mellett a két nemzet közötti kulturális kapcsolatok erősítése volt.

A szobor felállítását tárgyaló városi képviselő-testületi ülésen, a vonatkozó előterjesztésben bemutatták Ukrajinka életművét, a modern ukrán irodalom egyik meghatározó alakjának nevezték, aki súlyos betegsége ellenére több mint húsz kötetnyi művet alkotott, költészetének központi motívuma pedig a szabadságvágy és a kitartás, a nemzeti önrendelkezés és a humanizmus gondolata voltak... 

A méltatásból kimaradhatott, hogy Leszja Ukrajinka – aki amúgy Koszacs-ról „ukránosította” vezetéknevét – fordította oroszról ukrán nyelvre a Kommunista kiáltványt.

A kommunizmusára és feminizmusára egyaránt büszke költőnő szobrát 

Márki-Zayék éppen a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján, február 25-én avatták fel

Hódmezővásárhely egyik parkjában – ez még akkor is minimum visszatetsző, ha ez a dátum Ukrajinka születésének 155., illetve az orosz-ukrán háború kitörésének évfordulója is.

A díszes eseményen jelen volt és (ukránul) nyilatkozott a sajtónak az adományozó, Sándor Fegyir ukrán nagykövet is. 

Az alkotást – amely egy 2,70 méter magas bronz mellszobor, homokkő talapzaton – a Kárpátaljai Művészeti Akadémia alkotócsoportja készítette, értéke mintegy tízezer dollár. Az elkészítés és a kivitelezés teljes költségét az adományozó fél vállalta, így Márki-Zay önkormányzatának nem került semmibe.

Nyitókép: videókivágás/Márki-Zay Péter Facebook-oldala

