02. 13.
péntek
magyar péter sándor fegyir ukrajna

Elszólta magát Zelenszkij budapesti nagykövete, Magyar Pétert idézte

2026. február 13. 14:46

Lapunk az ukrán-magyar kapcsolatokról és arról is kérdezte Sándor Fegyirt, egyeztetnek-e Zelenszkijék Magyar Péterrel; megdöbbentő dolgokat mondott.

2026. február 13. 14:46
null

„Még 58 nap” – közölte Sándor Fegyir, Ukrajna budapesti nagykövete arra az újságírói kérdésre válaszul, amely azt firtatta, mikor rendeződhet az ukrajnai magyar kisebbség sorsa, s amelyre azt válaszolta, egyelőre ezt a témát jegelik Kijevben, de majd ekkor visszatérnek rá.

Pontosabban:

„nagyon sok kérdés szüneteltetve van, félre van téve. De még 58 nap.”

Ismert: 58 nap van hátra a választásokig, vagyis ezzel a kijelentéssel Sándor Fegyir nem csak Magyar Péter szokásos „visszaszámlálós” stílusát idézte, de arra is egyértelmű célzást tett, hogy ők alapvetően a Tisza győzelmének szurkolnak Ukrajnában.

A sajtótájékoztatót egyébként annak apropóján hirdették meg, hogy „Fegyir Fedorovics Sandor, Ukrajna rendkívüli és meghatalmazott nagykövete és Babják Zoltán, Beregszász polgármestere” beszéljenek „a magyar kisebbség helyzetéről és az orosz-ukrán háború fejleményeiről”.

Nagyrészt pedig arról szólt, Mosonmagyaróvár testvérvárosként miként támogatja Beregszász városát, felsorolták a különféle együttműködéseket. Sándor Fegyir nagykövet – aki egyébként 95 százalékban tolmács útján értekezett – megköszönte a hozzájárulást, majd az újságírói kérdések következtek. 

Sándor Fegyir Mosonmagyaróváron
Forrás: Mandiner

Az egyik volt ez, ami arra vonatkozott, mikor rendeződhet az ukrajnai magyar kisebbség sorsa, s amire a fenti sokat sejtető választ adta a nagykövet, célozva arra is, hogy a magyar-ukrán kormányközi viszonyok éppen nem a legjobbak.

A jelek szerint két nagyon fontos szót meg is tanult magyarul, mert ezeket magyarul mondta: 

„ötvennyolc nap”.

Egy másikat mi tettük fel, és így hangzott: Kijev részéről egyeztetésben vannak egyébként a kormányon kívül más politikai szereplőkkel, 

  • például a legnagyobb ellenzéki párttal, a Tiszával, illetve van-e terv vagy szándék egyeztetésre, találkozóra 
  • akár Magyar Péter vagy más tiszás vezető, valamint ukrán kormányzati szereplők, akár Zelenszkij elnök között?

Erre viszont kitérő választ kaptunk: Sándor Fegyir arról beszélt, hogy most a mosonmagyaróváriak és beregszásziak ügyében vannak itt, és innen fordult át abba a megszokott érvelésbe, miszerint egyesek éket akarnak verni Magyarország és Ukrajna közé. 

Mindez azért roppant izgalmas, mert Magyar Péter, aki nem mellesleg ugyanarra a müncheni biztonsági konferenciára tart éppen repülővel fő atlantistájával, Orbán Anitával, ahol holnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is várják, és ahol a teljes, Ukrajna EU-tagságát propagáló nyugat-európai és NATO-apparátus jelen lesz, ám a hivatalos programban egy szó nem esik arról, hogy az ellenzéki politikus pontosan mit fog csinálni Münchenben, ellenben maga Magyar Péter közölte, Donald Tuskkal és Friedrich Merz-cel (vagyis két feketeöves ukránpártival) találkozik majd.

Nyitókép: Facebook

google-2
2026. február 13. 16:33
Na, Münchenben találkozik majd a két drogos. A liberális elit pedig majd elalél.
csicseriborso3
2026. február 13. 16:33
Jó a magyar koszt, ugye nagykövet úr? Szétreped a hasán az elegáns kabát. A kárpátaljai magyar nyugdíjasoknak tüzelőre sem jut, a gyerekeik pedig nem mernek hazamenni, mert bedobnák őket a húsdarálójukba. Van az ismeretségi körünkben néhány ilyen 20-as, 30-as Magyarországon egyetemet végzett fiatal. Remélem 58 nap múlva önt is hazarendelik és mehet ismét a frontra.
madre79
2026. február 13. 16:24
Takarodjon a p..ba!
a-gyar-2
2026. február 13. 16:05
"Ukrajna" az tényleg egy ország? Hol van? S ha talán letézik is valahol, meddig?
