Elszólta magát Zelenszkij budapesti nagykövete, Magyar Pétert idézte

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Az elemzők szerint „nem babra megy a játék”, és „elő van készítve az Őszöd 2 is”.
Lapunk az ukrán-magyar kapcsolatokról és arról is kérdezte Sándor Fegyirt, egyeztetnek-e Zelenszkijék Magyar Péterrel; megdöbbentő dolgokat mondott.
„Még 58 nap” – közölte Sándor Fegyir, Ukrajna budapesti nagykövete arra az újságírói kérdésre válaszul, amely azt firtatta, mikor rendeződhet az ukrajnai magyar kisebbség sorsa, s amelyre azt válaszolta, egyelőre ezt a témát jegelik Kijevben, de majd ekkor visszatérnek rá.
Pontosabban:
„nagyon sok kérdés szüneteltetve van, félre van téve. De még 58 nap.”
Ismert: 58 nap van hátra a választásokig, vagyis ezzel a kijelentéssel Sándor Fegyir nem csak Magyar Péter szokásos „visszaszámlálós” stílusát idézte, de arra is egyértelmű célzást tett, hogy ők alapvetően a Tisza győzelmének szurkolnak Ukrajnában.
A sajtótájékoztatót egyébként annak apropóján hirdették meg, hogy „Fegyir Fedorovics Sandor, Ukrajna rendkívüli és meghatalmazott nagykövete és Babják Zoltán, Beregszász polgármestere” beszéljenek „a magyar kisebbség helyzetéről és az orosz-ukrán háború fejleményeiről”.
Nagyrészt pedig arról szólt, Mosonmagyaróvár testvérvárosként miként támogatja Beregszász városát, felsorolták a különféle együttműködéseket. Sándor Fegyir nagykövet – aki egyébként 95 százalékban tolmács útján értekezett – megköszönte a hozzájárulást, majd az újságírói kérdések következtek.
Az egyik volt ez, ami arra vonatkozott, mikor rendeződhet az ukrajnai magyar kisebbség sorsa, s amire a fenti sokat sejtető választ adta a nagykövet, célozva arra is, hogy a magyar-ukrán kormányközi viszonyok éppen nem a legjobbak.
A jelek szerint két nagyon fontos szót meg is tanult magyarul, mert ezeket magyarul mondta:
„ötvennyolc nap”.
Egy másikat mi tettük fel, és így hangzott: Kijev részéről egyeztetésben vannak egyébként a kormányon kívül más politikai szereplőkkel,
Erre viszont kitérő választ kaptunk: Sándor Fegyir arról beszélt, hogy most a mosonmagyaróváriak és beregszásziak ügyében vannak itt, és innen fordult át abba a megszokott érvelésbe, miszerint egyesek éket akarnak verni Magyarország és Ukrajna közé.
Mindez azért roppant izgalmas, mert Magyar Péter, aki nem mellesleg ugyanarra a müncheni biztonsági konferenciára tart éppen repülővel fő atlantistájával, Orbán Anitával, ahol holnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is várják, és ahol a teljes, Ukrajna EU-tagságát propagáló nyugat-európai és NATO-apparátus jelen lesz, ám a hivatalos programban egy szó nem esik arról, hogy az ellenzéki politikus pontosan mit fog csinálni Münchenben, ellenben maga Magyar Péter közölte, Donald Tuskkal és Friedrich Merz-cel (vagyis két feketeöves ukránpártival) találkozik majd.
