Elszólta magát Zelenszkij budapesti nagykövete, Magyar Pétert idézte

Egy másikat mi tettük fel, és így hangzott: Kijev részéről egyeztetésben vannak egyébként a kormányon kívül más politikai szereplőkkel,

például a legnagyobb ellenzéki párttal, a Tiszával, illetve van-e terv vagy szándék egyeztetésre, találkozóra

akár Magyar Péter vagy más tiszás vezető, valamint ukrán kormányzati szereplők, akár Zelenszkij elnök között?

Erre viszont kitérő választ kaptunk: Sándor Fegyir arról beszélt, hogy most a mosonmagyaróváriak és beregszásziak ügyében vannak itt, és innen fordult át abba a megszokott érvelésbe, miszerint egyesek éket akarnak verni Magyarország és Ukrajna közé.

Mindez azért roppant izgalmas, mert Magyar Péter, aki nem mellesleg ugyanarra a müncheni biztonsági konferenciára tart éppen repülővel fő atlantistájával, Orbán Anitával, ahol holnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is várják, és ahol a teljes, Ukrajna EU-tagságát propagáló nyugat-európai és NATO-apparátus jelen lesz, ám a hivatalos programban egy szó nem esik arról, hogy az ellenzéki politikus pontosan mit fog csinálni Münchenben, ellenben maga Magyar Péter közölte, Donald Tuskkal és Friedrich Merz-cel (vagyis két feketeöves ukránpártival) találkozik majd.

