Nincs új a nap alatt: Márki-Zay Péter már négy éve katonákat küldött volna Ukrajnába (VIDEÓ)

Különös évfordulókat ülünk mostanság. A napokban volt két éve annak, hogy Magyar Péter minden akkori kijelentése ellenére berúgta a politikai karrierjét a Partizánnak adott interjújában. Négy éve pedig „elődje”, az akkori összellenzéki miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter tett hajmeresztő nyilatkozatot ugyancsak Gulyás Márton műsorvezetőnek.

Hódmezővásárhely polgármesterét Gulyás arról kérdezte az előző választási kampány kezdetét követően, hogy miniszterelnökként segítené-e Ukrajnát a háborús konfliktus megelőzésében.