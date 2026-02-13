Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Márki-Zay Péter gulyás márton nato hódmezővásárhely partizán miniszterelnök

Nincs új a nap alatt: Márki-Zay Péter már négy éve katonákat küldött volna Ukrajnába (VIDEÓ)

2026. február 13. 12:55

„Hát, hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonai segítséget is” – hangzott el az ikonikus mondat a Partizán stúdiójában Márki-Zay Péter szájából.

2026. február 13. 12:55
null

Különös évfordulókat ülünk mostanság. A napokban volt két éve annak, hogy Magyar Péter minden akkori kijelentése ellenére berúgta a politikai karrierjét a Partizánnak adott interjújában. Négy éve pedig „elődje”, az akkori összellenzéki miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter tett hajmeresztő nyilatkozatot ugyancsak Gulyás Márton műsorvezetőnek. 

Hódmezővásárhely polgármesterét Gulyás arról kérdezte az előző választási kampány kezdetét követően, hogy miniszterelnökként segítené-e Ukrajnát a háborús konfliktus megelőzésében. 

Válaszában Márki-Zay leszögezte: 

Mindent, amit a NATO szövetségi rendszere megenged, azt nagyon szívesen segítenénk.”

A műsorvezető ezután konkrétan rákérdezett a baloldal miniszterelnök-jelöltjétől, hogy akár katonai segítséget is biztosítana-e.

Márki-Zay először annyit mondott: „hogyha nem Putyin ügynökeként működne Magyarország, akkor természetes, hogy a NATO tagjaként, minden módon, amit a NATO eldönt azon belül a szövetség keretein belül, mindenféle segítséget megadhat Ukrajnának”, azonban Gulyás ismét rákérdezett: „Akár katonait is?”

Márki-Zay Péter ennél a pontnál pedig aláhúzta: 

Hát, hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is.

De egyelőre erről szó sincs” – tette hozzá az akkori miniszterelnök-aspiráns.

Az idézett beszélgetést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Márki-Zay Péter Facebook-oldala

ihavrilla
2026. február 13. 14:06
MZP ezt mondta választási gyűlésen is többször. Igyekezett köztudomássá tenni az ostobaságát.
Válasz erre
0
0
iphone-13
2026. február 13. 13:30
ez a patkány maki miért nincs a fronton a gyerekeivel együtt? ennek a hazaáruló féregnek is csak a büdös pofája jár, de egy tehetségtelen fasz olyan mint szarosgeri vagy mint poloska.
Válasz erre
1
0
states-2
2026. február 13. 13:12
Nincs semmi szégyelni valód Péter, az utódod pont akkorát fog bukni, mint te 4 éve. Épp ma adta fel neki az utolsó kenetet Orbán a 13-14, havi nyugdíjjal, meg saját maga a drogtanyával.
Válasz erre
1
0
akyokushinkaimestere
•••
2026. február 13. 13:10 Szerkesztve
Hát, hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonai segítséget is” – hangzott el az ikonikus mondat a Partizán stúdiójában Márki-Zay Péter szájából." Hát baszd meg mandiner a NATO már csak így működik,Ha tagja vagy.Hogy lehet ilyen szar alak valaki cikkíró mint ez a névtelen senki?
Válasz erre
0
0
