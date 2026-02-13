Nincs új a nap alatt: Márki-Zay Péter már négy éve katonákat küldött volna Ukrajnába (VIDEÓ)

Márki-Zay magyar katonákat és fegyvereket is küldene Ukrajnába
A baloldal miniszterelnök-jelöltje a NATO-ra bízná a döntést.
„Hát, hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonai segítséget is” – hangzott el az ikonikus mondat a Partizán stúdiójában Márki-Zay Péter szájából.
Különös évfordulókat ülünk mostanság. A napokban volt két éve annak, hogy Magyar Péter minden akkori kijelentése ellenére berúgta a politikai karrierjét a Partizánnak adott interjújában. Négy éve pedig „elődje”, az akkori összellenzéki miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter tett hajmeresztő nyilatkozatot ugyancsak Gulyás Márton műsorvezetőnek.
Hódmezővásárhely polgármesterét Gulyás arról kérdezte az előző választási kampány kezdetét követően, hogy miniszterelnökként segítené-e Ukrajnát a háborús konfliktus megelőzésében.
Válaszában Márki-Zay leszögezte:
Mindent, amit a NATO szövetségi rendszere megenged, azt nagyon szívesen segítenénk.”
A műsorvezető ezután konkrétan rákérdezett a baloldal miniszterelnök-jelöltjétől, hogy akár katonai segítséget is biztosítana-e.
Márki-Zay először annyit mondott: „hogyha nem Putyin ügynökeként működne Magyarország, akkor természetes, hogy a NATO tagjaként, minden módon, amit a NATO eldönt azon belül a szövetség keretein belül, mindenféle segítséget megadhat Ukrajnának”, azonban Gulyás ismét rákérdezett: „Akár katonait is?”
Márki-Zay Péter ennél a pontnál pedig aláhúzta:
Hát, hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is.
De egyelőre erről szó sincs” – tette hozzá az akkori miniszterelnök-aspiráns.
Az idézett beszélgetést alább tekintheti meg:
Nyitókép: Márki-Zay Péter Facebook-oldala
