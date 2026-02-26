Megfagyott a levegő Hódmezővásárhelyen: az ukrán nagykövet meggyalázta Bartók Bélát

Közelednek a választások: így juthat Magyar Péter Márki-Zay sorsára
Szakértő a Mestertervben: Azt a miniszterelnök-választást ott, a legvégén súlyosan elveszítette Márki-Zay Péter.
Nem a tízezer dolláros bronz mellszobor, hanem egyetlen mondat robbantotta ki az igazi botrányt Hódmezővásárhelyen. Márki-Zayék most kellemetlen helyzetbe kerültek.
Tízezer dolláros bronz mellszobrot avattak Hódmezővásárhelyen annak az ukrán költőnőnek, Leszja Ukrajinkanak, akinek Magyarországhoz érdemi kötődése nincs. Az eseményen felszólalt Márki-Zay Péter polgármester és Sándor Fegyir ukrán nagykövet is. Az ünnepség végül inkább az ukrán politika melletti kiállásról, mintsem irodalmi emlékezetről szólt – írta meg a Délmagyar.
A Leszja Ukrajinka tiszteletére rendezett szoboravatón Sándor Fegyir beszédében párhuzamot vont Bartók Béla és a kommunista költőnő között. Így fogalmazott:
Bartók Béla Nagyszőlősön adta az első koncertjét. Akkor ő ukrán vagy magyar zeneszerző?”
A felvetés sokak szerint nem puszta retorikai játék volt, hanem a magyar kulturális örökség egyik legnagyobb alakjának identitását relativizáló kijelentés. Bartók Béla a 20. századi magyar zenetörténet megkerülhetetlen alakja, akinek magyarsága történelmi és kulturális értelemben sem képezheti vita tárgyát.
Az eseményen jelen volt Márki-Zay Péter is, aki a város nevében avatta fel a szobrot. A vásárhelyi rendezvény azonban végül nem az irodalomról, hanem egy sokak által provokatívnak tartott kijelentésről marad emlékezetes.
