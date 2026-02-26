Megfagyott a levegő Hódmezővásárhelyen: az ukrán nagykövet meggyalázta Bartók Bélát

Tízezer dolláros bronz mellszobrot avattak Hódmezővásárhelyen annak az ukrán költőnőnek, Leszja Ukrajinkanak, akinek Magyarországhoz érdemi kötődése nincs. Az eseményen felszólalt Márki-Zay Péter polgármester és Sándor Fegyir ukrán nagykövet is. Az ünnepség végül inkább az ukrán politika melletti kiállásról, mintsem irodalmi emlékezetről szólt – írta meg a Délmagyar.

A Leszja Ukrajinka tiszteletére rendezett szoboravatón Sándor Fegyir beszédében párhuzamot vont Bartók Béla és a kommunista költőnő között. Így fogalmazott: