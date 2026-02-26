Ft
márki - zay péter sándor fegyir bartók béla nagykövet hódmezővásárhely

Megfagyott a levegő Hódmezővásárhelyen: az ukrán nagykövet meggyalázta Bartók Bélát

2026. február 26. 16:27

Nem a tízezer dolláros bronz mellszobor, hanem egyetlen mondat robbantotta ki az igazi botrányt Hódmezővásárhelyen. Márki-Zayék most kellemetlen helyzetbe kerültek.

2026. február 26. 16:27
null

Tízezer dolláros bronz mellszobrot avattak Hódmezővásárhelyen annak az ukrán költőnőnek, Leszja Ukrajinkanak, akinek Magyarországhoz érdemi kötődése nincs. Az eseményen felszólalt Márki-Zay Péter polgármester és Sándor Fegyir ukrán nagykövet is. Az ünnepség végül inkább az ukrán politika melletti kiállásról, mintsem irodalmi emlékezetről szólt – írta meg a Délmagyar.

A Leszja Ukrajinka tiszteletére rendezett szoboravatón Sándor Fegyir beszédében párhuzamot vont Bartók Béla és a kommunista költőnő között. Így fogalmazott:

Bartók Béla Nagyszőlősön adta az első koncertjét. Akkor ő ukrán vagy magyar zeneszerző?"

A felvetés sokak szerint nem puszta retorikai játék volt, hanem a magyar kulturális örökség egyik legnagyobb alakjának identitását relativizáló kijelentés. Bartók Béla a 20. századi magyar zenetörténet megkerülhetetlen alakja, akinek magyarsága történelmi és kulturális értelemben sem képezheti vita tárgyát.

Az eseményen jelen volt Márki-Zay Péter is, aki a város nevében avatta fel a szobrot. A vásárhelyi rendezvény azonban végül nem az irodalomról, hanem egy sokak által provokatívnak tartott kijelentésről marad emlékezetes.

Nyitókép forrása: Márki-Zay Péter Facebook-oldala

SCsá
2026. február 26. 17:25
Zai! ,ha sokkal jobb volt kanadába, miért nem mész vissza!
Válasz erre
0
0
Unknown
2026. február 26. 17:20
Hááááát, ha ,,ott adta az első koncertjét", akkor tuti, hogy ukrán. Mert az ott akkor Magyarország volt, tehát csak ukrán lehetett Bartók B. Valaki írta, hogy nyugodtan vesszenek csak össze rajta a románok és ukránok. Ha ilyen minőségű (büdös bunkó) fontos pozícióban levő embereik vannak, nem csoda, hogy olyan helyzetben vannak, amilyenben. Annyi rengeteg ésszel, műveltséggel - és főleg jóindulattal - csak ezt voltak képesek intézni. De hát a népük több, mint 70%-kal őket szavazta meg. Őket akarták, megkapták. Most viseljék. Vagy keljenek fel ellenük, söpörjék el őket. Ha sikerül, béke lesz.
Válasz erre
1
0
madre79
2026. február 26. 17:15
Balf MZP!
Válasz erre
0
0
macskusz-4
2026. február 26. 17:03
Most nyugatosodnak az ukránok.....már van gyerekkereskedelmük is a kábszer mellett. Z pedig Epsteinista volt.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!