Kurtág György személye és gondolkodásmódja a BMC egyik láthatatlan motorja – a Budapest Music Center alapító-tulajdonosa a Mandinernek

Sokszor lehet olyasmit hallani és olvasni, hogy a kortárs zene hallgathatatlan, befogadhatatlan. Mi lehet ennek az oka?

Ha összehasonlítunk egy akciófilmet egy magas nívójú irodalmi alkotással, nagyjából ugyanezeket az arányokat kapjuk meg. A kornak, amelyben élünk, megvan a zenéje. Ami tegnap szólt, az már régi. Többektől hallottam, hogy nagyon tetszett nekik a zene a Kurtág György századik születésnapjára készült portréfilmben. Ami Kurtág zenéje. Kétségtelen, hogy az emberek félnek kicsit a műfajtól. A fülük hozzá van szoktatva az egyszerű hangokhoz, amiket ismernek, gyakran hallanak. Lagymatag, nívótlan zenét hall az emberek többsége, mert az szól mindenhonnan. Nem szoktam mérlegre tenni ezeket a dolgokat, nem harcolok ezzel, nincs értelme. Egy másik palettán nyújtok olyasmit, amiről úgy vélem, hogy minőségi. Azt gondolom, hogy a dolgunkat elvégezzük.