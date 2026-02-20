Ft
tisza párt márki - zay péter kapitány istván Magyar Péter

Márki-Zay Péter hátba szúrta Magyar Pétert, erre senki sem számított

2026. február 20. 06:24

Ebből balhé lesz.

2026. február 20. 06:24
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Márki-Zay Péter a Facebook-oldalán egy hosszú videóban elemezte a politikai helyzetet, ahol kitért a Tisza Pártra is. A hódmezővásárhelyi polgármester a Tisza Párt első számú támogatójaként gyakorlatilag hátba szúrta eddigi kedvencét, Magyar Pétert: 

»Ha őhelyette Kapitány István lenne a miniszterelnök-jelöltje a Tiszának, hát őszintén szólva a Tiszának nem csökkennének a választásai esélyei, hanem ugrásszerűen növekednének.«

A bukott miniszterelnök-jelölt már átélte egyszer 2022-ben, hogy teljesen magára hagyták az elvtársai és egyedül kellett a színpadon magyarázkodnia. Talán félti Magyar Pétert ettől a traumától, amit ő átélt, igaz, mellette legalább a családja ott volt, Magyar Péter mellett egy vereség után még ők sem lennének ott, hiszen galád módon elárulta őket.

Mindenesetre, ha Vásárhelyi szavait egy Magyar Péternek küldött selyemzsinórként értelmeztük, akkor Márki-Zay mondatai ezt az analógiát tovább erősítik.”

Nyitókép: AFP / Kisbenedek Attila

states-2
2026. február 20. 08:07
Márkizay társra vágyik a komcsi pöcegödör alján, megkapta. Lepedő Péter csatlakozott hozzá.
Héja
2026. február 20. 08:00
A bukott Zayos Márki véleménye M. PÉterről, stb. érdektelen. Nem ő az egyetlen ilyen figura.
dimaggio
2026. február 20. 07:54
A vásárhelyi kis v-vel irandó . Mellesleg egytértek vele ,ha Kapitány lesz a jelölt ,a Fidesznek csak 2/3 -da lesz ,ha Magyar ,4/5 -d.
