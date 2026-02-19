Felrobbant az internet: Szijjártó minden eddiginél kíméletlenebbül, öt pontban mosta fel a padlót Kapitány Istvánnal

Ezt mindenkinek látnia kell: hátborzongató videó mutatja be, mi történne, ha a Tisza nyerné a választást
„Ez most még csak rémálom, de Brüsszel arra készül, hogy valósággá váljon.”
A külügyminiszer „őszintén sajnálja”, hogy a Tisza Párt alenöke is az ukrán-horvát narratívát visszhangozza.
„S akkor megjött az újabb napi kamu. Őszintén sajnálom, hogy Kapitány alelnök úr (is) az ukrán-horvát narratívát visszhangozza” – írta Szijjártó Péter csütörtökön a Facebook-oldalán.
A külgazdasági és külügyminiszter öt pontban cáfolta meg a Tisza Párt alelnökének állításait:
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Magyar Péterhez és Tarr Zoltánhoz hasonlóan Kapitány István is bevallotta, hogy a választás előtt nem árulják el valós szándékaikat. Erről ide kattintva olvashat bővebben.
Ezt is ajánljuk a témában
„Ez most még csak rémálom, de Brüsszel arra készül, hogy valósággá váljon.”
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka