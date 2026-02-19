Ft
tisza párt szijjártó péter Kapitány István

Felrobbant az internet: Szijjártó minden eddiginél kíméletlenebbül, öt pontban mosta fel a padlót Kapitány Istvánnal

2026. február 19. 17:51

A külügyminiszer „őszintén sajnálja”, hogy a Tisza Párt alenöke is az ukrán-horvát narratívát visszhangozza.

2026. február 19. 17:51
null

„S akkor megjött az újabb napi kamu. Őszintén sajnálom, hogy Kapitány alelnök úr (is) az ukrán-horvát narratívát visszhangozza” – írta Szijjártó Péter csütörtökön a Facebook-oldalán

A külgazdasági és külügyminiszter öt pontban cáfolta meg a Tisza Párt alelnökének állításait:

  1. „Magyarország kőolajellátását nem egy, hanem két vezetékre alapozzuk: az egyik a Barátság (ezen nem indították újra a szállítást a Tisza Párt ukrán barátai) és az Adria-vezeték. 
  2. Éppen a Tisza Párt akarja kiszolgáltatni Magyarországot azzal, hogy az olcsó orosz olaj feladásával egyetlen vezetékre akarja alapozni hazánk olajellátását. Ez monopolhelyzetbe hozná velünk szemben a horvátokat, ami az árak drámai emelkedésével járna, a rezsicsökkentést el lehetne felejteni (ennek szükségességéről beszélnek folyamatosan a Tisza Párt szakértői). 
  3. Az Adria-vezeték kiegészítő vezeték, annak is épült, ez a funkciója. Arra nem alkalmas, hogy kizárólag ezen a vezetéken lássuk el Magyarországot, de remekül ki tudja egészíteni a Barátság vezetéket – ennek kell történnie most is. 
  4. Nézzük el Kapitány alelnök úrnak, hogy nincsen tisztában az európai politika működésével. A helyzet az, hogy a magyar és a horvát miniszterelnök minden Európai Tanács ülésen találkozik egymással, évente több alkalommal, s ott mindent meg is tudnak beszélni egymással. 
  5. Azt viszont nem nézhetjük el a Tisza Pártnak, hogy Münchenben meghajolt a Brüsszel-Berlin-Kijev tengely előtt, amely a választásba történő beavatkozás érdekében egy olajellátási válságot is megpróbált létrehozni Magyarországon.”

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Magyar Péterhez és Tarr Zoltánhoz hasonlóan Kapitány István is bevallotta, hogy a választás előtt nem árulják el valós szándékaikat. Erről ide kattintva olvashat bővebben. 

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

 

