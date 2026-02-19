Ft
02. 19.
csütörtök
Szerzőink
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
02. 19.
csütörtök
háború tisza párt brüsszel magyarország

Ezt mindenkinek látnia kell: hátborzongató videó mutatja be, mi történne, ha a Tisza nyerné a választást

2026. február 19. 17:16

„Ez most még csak rémálom, de Brüsszel arra készül, hogy valósággá váljon.”

2026. február 19. 17:16
null

„Ez most még csak rémálom, de Brüsszel arra készül, hogy valósággá váljon” – olvasható a Fidesz Budapest legújabb kampányvideója alatt a Facebookon.

A videó azt szemlélteti, mi történne Magyarországgal és a magyar emberekkel, ha áprilisban a Tisza Párt nyerné a választást.

A Fidesz a biztos választás!

– tették hozzá.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

 

Összesen 56 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
5m007h 0p3ra70r
2026. február 19. 19:13
Elindult Németországba a Münchausen Storyteller Congress eseményre és bement a Munich Security Conference nevű rendezvényre. Tévedésből. A diszlexiája miatt.
Válasz erre
0
0
szantofer
•••
2026. február 19. 19:08 Szerkesztve
Ezért valaki felelni fog a választások után. Amúgy meg ki lőtte fejbe az apukát? Csak nem egy orosz katonatiszt?
Válasz erre
0
0
tapir32
•••
2026. február 19. 18:55 Szerkesztve
Mindenki tisztességes embernek el kell ítélnie a saját hazájára kezet emelő Magyar Pétert és bandáját.
Válasz erre
2
0
nagymacska44
2026. február 19. 18:32
Az jutott eszembe arról amit MP mondott arról a lehetséges drogos felvételről ami egy ideje itt lengedezik térben és időben, hogy azért mondta azt, hogy "lehet a felvételen elefánt, huszonöt meztelen nő és thai törpe is", mert ez volt a drogos "lebegésének" az emléke esetleg? Nem furcsa hogy pont ilyen "látomás" hagyta el a száját?
Válasz erre
3
0
