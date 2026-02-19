Ezt mindenkinek látnia kell: hátborzongató videó mutatja be, mi történne, ha a Tisza nyerné a választást

Trump a Béketanács első ülésén: „A célunk a béke! Ez egy olyan szó, amit könnyű kimondani, de ezt az állapotot nehéz megteremteni”
„Nagyszerűen fog menni, Viktor!” – így dicsérte Orbánt az amerikai elnök, amikor a magyar választásokról beszélt.
„Ez most még csak rémálom, de Brüsszel arra készül, hogy valósággá váljon.”
„Ez most még csak rémálom, de Brüsszel arra készül, hogy valósággá váljon” – olvasható a Fidesz Budapest legújabb kampányvideója alatt a Facebookon.
A videó azt szemlélteti, mi történne Magyarországgal és a magyar emberekkel, ha áprilisban a Tisza Párt nyerné a választást.
– tették hozzá.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd