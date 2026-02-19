Ezt mindenkinek látnia kell: hátborzongató videó mutatja be, mi történne, ha a Tisza nyerné a választást
„Ez most még csak rémálom, de Brüsszel arra készül, hogy valósággá váljon.”
A baloldal kimutatta a foga fehérjét.
„A baloldal kimutatta a foga fehérjét. Korábban mindent megtettek, hogy ne kelljen megszólalniuk a háború ügyében, nehogy kiderüljön, hogy azonos véleményen vannak Brüsszellel. Eddig bírták.
Miután fölkerült az internetre egy háború borzalmait szemléltető videó, egymást túlharsogva háborodtak fel az ellenzéki politikusok.
Végre állást foglaltak. Eddig is tudtuk, de most már maguk is elismerik, hogy rájuk nem számíthatnak a magyar emberek, amikor ellen kell állni az európai háborús terveknek. Ők nem tudnának – talán nem is akarnak – nemet mondani. Lapítanának, sunyítanának, terelnének, közben pedig Brüsszel szabad kezet kapna.
Én nem javaslom, hogy hülyének nézzék a magyar embereket. A szomszédban dúló háború közelségét, annak minden veszélyével együtt mindannyian érezzük.
Magyarországnak most minden erejével egy teljes nemzetet átívelő háborúellenes mozgalom felépítésén kell dolgoznia, csak így maradhatunk ki. Idegen hatalmakkal szövetkezőknek, háború veszélyeit mismásoló kalandoroknak nincs helye.
Ma is bebizonyosodott, hogy egyedül a Fidesz a biztos választás!”
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán