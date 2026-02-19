Ft
Ft
10°C
0°C
Ft
Ft
10°C
0°C
02. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború tisza párt brüsszel Magyar Péter baloldal

Ma is bebizonyosodott, hogy egyedül a Fidesz a biztos választás!

2026. február 19. 17:29

A baloldal kimutatta a foga fehérjét.

2026. február 19. 17:29
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„A baloldal kimutatta a foga fehérjét. Korábban mindent megtettek, hogy ne kelljen megszólalniuk a háború ügyében, nehogy kiderüljön, hogy azonos véleményen vannak Brüsszellel. Eddig bírták.

Miután fölkerült az internetre egy háború borzalmait szemléltető videó, egymást túlharsogva háborodtak fel az ellenzéki politikusok.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Tovább a cikkhezchevron
  • Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője »lelketlen manipulációnak« nevezi, ha valaki kiáll a háború ellen, és szerinte »félelemkeltéssel játszik«, aki felhívja a figyelmet, hogy brüsszeli tervek következtében a háború borzalmai kiterjedhetnek hazánkra is.
  • Dobrev Klára, a másik brüsszeli párt vezetője szerint ez »rémhírgyártás«.
  • Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke szerint ez »háborúval riogatás«, ami a »büntetőjog határát súrolja«, sőt, »hazugság«.
  • Tanács Zoltán, a Tisza Párt kancellárja szerint »hazug félelemkeltés« és »bűncselekmény«.
  • Kulja András, a Tisza Párt szakértője szerint ez »megfélemlítés és halállal riogatás«.
  • Tompos Márton, a Momentum politikusa szerint ez »hergelés« és »folyamatos hazudozás«.
  • Szabó Tímea, baloldali országgyűlési képviselő szerint »aljas, primitív hazugság«.
  • Mindezek megkoronázásaként a háborús propagandát terjesztő 444 szerint nincs itt semmi látnivaló: senki nem tekinti rémhírnek a háború veszélyeit.

Végre állást foglaltak. Eddig is tudtuk, de most már maguk is elismerik, hogy rájuk nem számíthatnak a magyar emberek, amikor ellen kell állni az európai háborús terveknek. Ők nem tudnának – talán nem is akarnak – nemet mondani. Lapítanának, sunyítanának, terelnének, közben pedig Brüsszel szabad kezet kapna.

Én nem javaslom, hogy hülyének nézzék a magyar embereket. A szomszédban dúló háború közelségét, annak minden veszélyével együtt mindannyian érezzük.

Magyarországnak most minden erejével egy teljes nemzetet átívelő háborúellenes mozgalom felépítésén kell dolgoznia, csak így maradhatunk ki. Idegen hatalmakkal szövetkezőknek, háború veszélyeit mismásoló kalandoroknak nincs helye.

Ma is bebizonyosodott, hogy egyedül a Fidesz a biztos választás!”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
totumfaktum-2
2026. február 19. 19:13
ugly UNtruth Kezdesz megzakkanni. Szomorú.
Válasz erre
0
0
regi-nyarakon21
2026. február 19. 17:47
Németországban (peti barátainál) brosúrát osztogatnak, hogy hogy kell bunkert építeni, és hergelik a lakosságot, hogy vevők legyenek egy Oroszország ellen indítandó ‘megelőző csapásra’
Válasz erre
0
0
the-ugly-truth-10
2026. február 19. 17:43
Mentek a levesbe meg a böribe szépen, áprilistól indulunk házról házra, ajtóról ajtóra a NER szolgáiért. Vége van a jóvilágnak.
Válasz erre
0
2
csulak
2026. február 19. 17:34
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!