Kapitány István is bevallotta: a választás előtt nem árulják el valós szándékaikat

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Tarr Zoltán a Tisza adótervéről
A Tisza alelnökének újabb vállalhatatlan kijelentései kerültek napvilágra.
Miután megnyertük a választást, világosan elmondjuk, mik a céljaink, és el is érjük azokat – idézi a 24.hu Kapitány Istvánt, aki nagy lélegzetű interjút adott a portálnak. Ezzel a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője megerősítette azt, amit más vezető tiszásoktól is hallhattunk: választást kell nyerni, aztán mindent lehet.
A Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője a 24.hu-nak adott interjúban úgy fogalmazott: „Miután megnyertük a választást, világosan elmondjuk, mik a céljaink, és el is érjük azokat”. A kijelentés elég világosan írja le azt a stratégiát, amit már hallhattunk korábban Tarr Zoltántól, a Tisza-alelnökétől is.
Ő az elhíresült etyeki fórumon mondta el szinte szóról szóra azt, amit Kapitány István: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”, illetve „választást kell nyerni, utána mindent lehet”.
A Tisza Párt az elhallgatás politikáját választotta a kampányban, számos kérdésről nem nyilatkoznak világosan. Ilyen az a brutális megszorítási tervezet, amely tavaly novemberben kerül nyilvánosságra, és amelynek létezését Magyar Péterék igyekeztek letagadni.
Már hosszú hónapok óta beszéltek erről.
Azonban hiába:
Csercsa Balázs, a párt nemrégiben kilépett egyik vezetője megerősítette, hogy a mintegy 600 oldalas tiszás konvergenciaprogram létezik.
Hasonló megerősítést tett Dálnoki Áron is, aki egy 2024. augusztusi Tisza-rendezvényen – Kéri László társaságában – azt közölte:
Írjuk a kormányprogramot. Nekem van szerencsém a gazdaságfejlesztési kormányprogramban részt venni”.
Majd májusban az óbudai tiszásoknál tartott előadást, abban azt közölte: „Azt, hogy a Tisza Párt mit fog csinálni, azt pedig nem tudom elmondani”.
De kifejtette azt is: „Teljesen egyetértek Péterrel, hogy nem szabad részleteket elárulni, mert képzeljétek el, mennyire szétkapnák.”
Nyilvános megszólalásokban buktatták le a pártot.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala