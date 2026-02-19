Kapitány István is bevallotta: a választás előtt nem árulják el valós szándékaikat

A Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője a 24.hu-nak adott interjúban úgy fogalmazott: „Miután megnyertük a választást, világosan elmondjuk, mik a céljaink, és el is érjük azokat”. A kijelentés elég világosan írja le azt a stratégiát, amit már hallhattunk korábban Tarr Zoltántól, a Tisza-alelnökétől is.

Ő az elhíresült etyeki fórumon mondta el szinte szóról szóra azt, amit Kapitány István: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”, illetve „választást kell nyerni, utána mindent lehet”.