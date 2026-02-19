Ft
Ft
10°C
0°C
Ft
Ft
10°C
0°C
02. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt tarr zoltán kapitány istván Magyar Péter

Kapitány István is bevallotta: a választás előtt nem árulják el valós szándékaikat

2026. február 19. 14:36

Miután megnyertük a választást, világosan elmondjuk, mik a céljaink, és el is érjük azokat – idézi a 24.hu Kapitány Istvánt, aki nagy lélegzetű interjút adott a portálnak. Ezzel a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője megerősítette azt, amit más vezető tiszásoktól is hallhattunk: választást kell nyerni, aztán mindent lehet.

2026. február 19. 14:36
null

A Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője a 24.hu-nak adott interjúban úgy fogalmazott: „Miután megnyertük a választást, világosan elmondjuk, mik a céljaink, és el is érjük azokat”. A kijelentés elég világosan írja le azt a stratégiát, amit már hallhattunk korábban Tarr Zoltántól, a Tisza-alelnökétől is.

Ő az elhíresült etyeki fórumon mondta el szinte szóról szóra azt, amit Kapitány István: Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”, illetve „választást kell nyerni, utána mindent lehet”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A Tisza Párt az elhallgatás politikáját választotta a kampányban, számos kérdésről nem nyilatkoznak világosan. Ilyen az a brutális megszorítási tervezet, amely tavaly novemberben kerül nyilvánosságra, és amelynek létezését Magyar Péterék igyekeztek letagadni.

Ezt is ajánljuk a témában

Azonban hiába:

Csercsa Balázs, a párt nemrégiben kilépett egyik vezetője megerősítette, hogy a mintegy 600 oldalas tiszás konvergenciaprogram létezik. 

Hasonló megerősítést tett Dálnoki Áron is, aki egy 2024. augusztusi Tisza-rendezvényen – Kéri László társaságában – azt közölte: 

Írjuk a kormányprogramot. Nekem van szerencsém a gazdaságfejlesztési kormányprogramban részt venni”.

Majd májusban az óbudai tiszásoknál tartott előadást, abban azt közölte: „Azt, hogy a Tisza Párt mit fog csinálni, azt pedig nem tudom elmondani”. 

De kifejtette azt is: „Teljesen egyetértek Péterrel, hogy nem szabad részleteket elárulni, mert képzeljétek el, mennyire szétkapnák.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 79 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
isler111
2026. február 19. 16:47
A Tiszára csak az agyhalottak szavaznak!!!
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2026. február 19. 16:43
Egy kommunista sem vész el csak Shellesedik....DDD
Válasz erre
1
0
Csubszi
2026. február 19. 16:43
Zsákbamacskára okos ember nem szavaz, csak a legbutábbja!
Válasz erre
1
0
olajfa-0
2026. február 19. 16:43
Csak én látom úgy, hogy ez a Kapitány I. is egy rossz arc?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!