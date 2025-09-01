Ft
09. 01.
hétfő
Tarr Zoltán Tisza Párt Tisza adórendszer

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Tarr Zoltán a Tisza adótervéről

2025. szeptember 01. 06:00

A Tisza alelnökének újabb vállalhatatlan kijelentései kerültek napvilágra.

2025. szeptember 01. 06:00
null

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke nem akar mindent elmondani pártja adóterveiről, mert akkor szerinte megbuknának – derül ki a felvételből.

Tarr a párt adóterveiről beszélve mindössze fél perc leforgása alatt több botrányos kijelentést is tett. Bevezetésül megjegyezte, „nem tudom, ki mindenki veszi ezt most fel”, majd előre szabadkozott, hogy a következő szavait „össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson”.

Később még erősebben fogalmazott: 

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” 

– ismerte be.

Ez a videó azon az etyeki összejövetelen készült, ahol a tiszások 80 százalékos többséggel megszavazták az adóemelést jelentő többkulcsos Tisza-adót, és ahol Tarr azt is mondta, hogy „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

A korábban nyilvánosságra került felvétel itt tekinthető meg:

Már jövőre kevesebb fizetést kap kézhez a legtöbb magyar ember, ha a Tisza megnyeri a választást

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, múlt héten kiszivárgott a Tisza Párt adóprogramja, amelyben a háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolják.

Szalai Piroska munkaerőpiaci szakértő elemzése szerint a Magyar Péterék által bevezetni kívánt rendszerben csupán

havi bruttó 417 ezer forintig maradna meg a jelenlegi 15%-os adókulcs, 417 ezer és 1 millió 250 ezer forint között már 22%-kal kellene adózni, 1 millió 250 ezer forint felett pedig 33%-kal.

A szakértő azt is kiszámolta, hogy a jövő évi várható havi bruttó átlagkereset nettója 23 ezer forinttal csökkenne, ha Magyar Péterék kerülnének kormányra.

„Idén becslésem szerint várhatóan 705 ezer Ft lesz az éves bruttó átlagkereset, s jövőre, ha csak további 5% nominális növekedéssel számolunk, akkor is elérjük a 740 ezer forintot. Ennek a nettó összege kedvezmények nélkül a jelenlegi 15%-os szinten számolva 492 ezer Ft, a Tisza által tervezett sávokkal pedig csak 469 ezer Ft” – írja.

Még részletesebben, szakmákra lebontva ez valahogy így festene:

Egy átlagkeresetű szakorvos havonta 264 ezer forinttal (évi 3 millió 172 ezer forinttal), egy gépészmérnök 54 ezer forinttal (évi 652 ezer forinttal), egy középiskolai tanár 30 ezer forinttal (évi 357 ezer forinttal), egy elemző közgazdász 91 ezer forinttal (évi 1 millió 96 ezer forinttal) vihetne haza kevesebbet. 

Ráadásul a jelenlegi adókedvezmények rendszerét is felülvizsgálnák, ami veszélyezteti a 25 év alatti fiatalok szja-mentességét, a két- és háromgyermekes édesanyák szja-mentességét, valamint az egész családi adókedvezmény-rendszert. Ezzel a családok havi szinten százezrektől eshetnek el. 

Ha a Tisza megnyerné a választásokat, már 2026 második felétől megvalósítaná ezt az adóprogramot, amellyel négymillió magyar ember nettó fizetése lenne kevesebb.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Összesen 75 komment

mango5
2025. szeptember 01. 08:21
Nem szabad fidesznek hatradolni. Es bizros be van keszitve ellen oldalon is ezaz... De ezek nem nyerhetnek valasztast az biztos, arulo amator kulfoldrol uranyitott tisza part nem kedvezne a magyaroknak.
1
0
wadcutter
2025. szeptember 01. 08:16
A Tisza a szado-mazo választók gyűjtőhelye, élvezik, ha szopatják őket. Már az sem érdekli őket, hogy nekik sz,r lesz, csak a másik is rosszul járjon. Koprofag Rita videos kampánya lelkesíti a híveket.
3
0
Reszelő Aladár
2025. szeptember 01. 08:12
A lényeg, hogyha nyernek is akkor vagy tartják magukat MP tiltakozó szavaihoz és nem babrálnak az adórendszerrel, vagy vagy csak átqurják a szavazóikat, akik komoly hányada amúgy a magasabb jövedelműek közül kerül ki (szerintük). Persze biztosan vannak köztük páran, akik “boldogan” fizetnének magasabb adót cserébe a jobb közszolgáltatások minőségével, persze még jobb ha csak mások fizetnek többet, ők nem, illetve talán az is világos, hogy a javulás nem percek alatt történik. Persze ha MP pontos vonatokról, ellátott betegekről és okos gyerekekről posztol, akkor mégis. Sőt. Az egészségügy automatikusan jobb lesz, ha egy miniszter irányítja és nem államtitkár.
0
1
Ekrü123
•••
2025. szeptember 01. 08:10 Szerkesztve
kiabrandult-fideszes 2025. szeptember 01. 07:36 "De MP országjárása ott is kinyitotta a csipát sok helyen."- Annál a 20 embernél akik ott megjelennek? Azt oszd el kettővel, mert a fele csak odautaztatták tömegnek , ahogy a nénike is mondta a videóban...XDDD " KATA eltörlése ismerős?"- Ó, te nagyon "ókos " te...mesélj , ki törölte el a KATA-t? XDDDDDD
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!