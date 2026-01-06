Ft
Tisza Párt kéri lászló fidesz - kdnp

Előre menekül a tiszás szakértő: Kéri László bevallotta, a Fidesz jobban áll, mint azt az ellenzéki közvélemény-kutatások mutatják

2026. január 06. 18:39

A közgazdász szerint minden a bizonytalanokon fog múlni.

2026. január 06. 18:39
Kéri László és Petschnig Mária Zita

Kéri László politológus a Klubrádióban hangsúlyozta: a 2026-os országgyűlési választás eredményét elsősorban a 106 egyéni választókerületben zajló verseny dönti el, a listás szavazatok jelentősége másodlagos. Szerinte a bizonytalan, utolsó pillanatban döntő szavazók – választókerületenként akár néhány száz ember – lesznek a kulcsfontosságúak. Kéri utalt arra is, hogy kollégái mandátumbecslései gyakran eltúlzottak, és a verseny az utolsó napokig szoros maradhat.

A Magyar Nemzet felidézte, Kéri László mostani megszólalása összhangban van azzal, hogy az utóbbi hetekben több szakértő is jelezte a Tisza lendületének megtorpanását: Hann Endre például a Klubrádióban beszélt erről, és hasonló tendenciát mutatott a Medián legutóbbi adata is. Mindeközben más intézetek, mint a 21 Kutatóközpont, továbbra is Tisza-fölényt mérnek, ami táptalajt ad Magyar Péter kormányváltást ígérő nyilatkozatainak.

A legpontosabbnak tartott 2022-es előrejelzést adó Magyar Társadalomkutató decemberi felmérése szerint ugyanakkor egyértelműen a Fidesz-KDNP vezet: az aktív szavazók körében 51 százalék a kormánypártok támogatottsága, míg a Tisza Párté 38 százalék. Ez 13 százalékpontos különbséget jelent, és ha most vasárnap lennének a választások, hárompárti parlament alakulna: a Fidesz-KDNP, a Tisza és a Mi Hazánk Mozgalom jutna be.

Nyitókép forrása: Facebook

