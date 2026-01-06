Előre menekül a tiszás szakértő: Kéri László bevallotta, a Fidesz jobban áll, mint azt az ellenzéki közvélemény-kutatások mutatják

Kéri László politológus a Klubrádióban hangsúlyozta: a 2026-os országgyűlési választás eredményét elsősorban a 106 egyéni választókerületben zajló verseny dönti el, a listás szavazatok jelentősége másodlagos. Szerinte a bizonytalan, utolsó pillanatban döntő szavazók – választókerületenként akár néhány száz ember – lesznek a kulcsfontosságúak. Kéri utalt arra is, hogy kollégái mandátumbecslései gyakran eltúlzottak, és a verseny az utolsó napokig szoros maradhat.

A Magyar Nemzet felidézte, Kéri László mostani megszólalása összhangban van azzal, hogy az utóbbi hetekben több szakértő is jelezte a Tisza lendületének megtorpanását: Hann Endre például a Klubrádióban beszélt erről, és hasonló tendenciát mutatott a Medián legutóbbi adata is. Mindeközben más intézetek, mint a 21 Kutatóközpont, továbbra is Tisza-fölényt mérnek, ami táptalajt ad Magyar Péter kormányváltást ígérő nyilatkozatainak.