Magyar Péter hiába keneget: a Tisza központjába jár „ukázért” az adóemelést óhajtó Kéri, íme az exkluzív fotó

Az MSZP-s Kéri László hetente kampányfelkészítőre jár a Tisza Pártba, exkluzív fotókat tett közzé Ripost. Miközben Magyar Péter tagadni próbálta, hogy Kéri László baloldali politológusnak és nyíltan megszorítás-párti feleségének, Petschnig Mária Zitanak bármiféle szerepe lenne a Tisza Párt vezérkarában,

Kéri hónapok óta rendszeres eligazításra, „kampányfelkészítőre” jár a párt központi irodájába.

Kéri László, aki adóemelést akar, és aki szerint a rezsicsökkentés blöff, valamint aki úgy véli, hogy agyrém a migrációellenes politika, a Tisza központba jár mint tanácsadó.