tisza párt magyar péter kéri lászló petschnig mária zita

Magyar Péter hiába keneget: a Tisza központjába jár „ukázért” az adóemelést óhajtó Kéri, íme az exkluzív fotó

2026. január 05. 11:25

Fotók bizonyítják, hogy a megszorításpárti Kéri László Magyar Péterékhez jár „eligazításra”.

2026. január 05. 11:25
null

Az MSZP-s Kéri László hetente kampányfelkészítőre jár a Tisza Pártba, exkluzív fotókat tett közzé Ripost. Miközben Magyar Péter tagadni próbálta, hogy Kéri László baloldali politológusnak és nyíltan megszorítás-párti feleségének, Petschnig Mária Zitanak bármiféle szerepe lenne a Tisza Párt vezérkarában, 

Kéri hónapok óta rendszeres eligazításra, „kampányfelkészítőre” jár a párt központi irodájába.

Kéri László, aki adóemelést akar, és aki szerint a rezsicsökkentés blöff, valamint aki úgy véli, hogy agyrém a migrációellenes politika, a Tisza központba jár mint tanácsadó. 

Közben hazudoztak, letagadták, hogy közük van hozzá. Íme az újabb bizonyíték, hogy a baloldal megszorításra készül. 

Kéri nyilvánvalóan azt kapta feladatául, hogy miközben Magyar Péter tagadni próbálja az adókat, addig ő feleségével, egy országjáró turnén győzze meg a tiszásokat, miért is kell támogatniuk a Tisza-párt brutális adóemeléseket tervező csomagját.

Ezt is ajánljuk a témában

Kéri felesége, Petschnig Mária Zita az adóemelések szószólója, propagandistája lett a Tisza Pártban. Az Aranyfürt Tisza-sziget rendezvényén például arról beszélt, hogy Magyar Péterék csak úgy csökkenthetik az áfát, ha adót emelnek – írja a Ripost.

„Péternek azért sem lesz könnyű, mert most itt könnyen ígérgethet, hogy áfacsökkentés (…). Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani”

 – fogalmazott Petschnig, férje, Kéri László oldalán. Egy másik Tisza-sziget rendezvényén „eszement” ötletnek nevezte  az édesanyák szja-mentességét. Valamint támadta a 13.havi nyugdíjat is.

A Ripost fotóin jól látható, amint a korábban MSZP-s, mára tiszás politológus Kéri László rendszeresen megjelenik a párt irodájában, illetve egyeztet Tóth Péterrel, a Tisza kampányfőnökével.

 

elcapo-2
2026. január 05. 11:56
Kérilacibácsi a vén komcsi. Még soha nem talált el semmit, sőt, az ellenkezője szokott megvalósulni.
rasputin
2026. január 05. 11:50
A kép mikor készült? Mikor volt pulóveres, pólós idő utoljára?
wadcutter
2026. január 05. 11:46
Kéri mint vízvezetékszerelő jár oda, állandóan eldugul a fostól a csatornájuk
Orange79
2026. január 05. 11:42
Természetesen a tiszafos zavaros tervei soha nem "eszement ötletek".
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!