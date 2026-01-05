Magyar Péter hiába keneget: a Tisza központjába jár „ukázért” az adóemelést óhajtó Kéri, íme az exkluzív fotó

Kéri László előbb beszélt és csak utána gondolkodott, leleplezte a Tisza színjátékát
Egyre több körülmény utal arra, hogy a Tisza Párt kamu előválasztást „rendez”.
Fotók bizonyítják, hogy a megszorításpárti Kéri László Magyar Péterékhez jár „eligazításra”.
Az MSZP-s Kéri László hetente kampányfelkészítőre jár a Tisza Pártba, exkluzív fotókat tett közzé Ripost. Miközben Magyar Péter tagadni próbálta, hogy Kéri László baloldali politológusnak és nyíltan megszorítás-párti feleségének, Petschnig Mária Zitanak bármiféle szerepe lenne a Tisza Párt vezérkarában,
Kéri hónapok óta rendszeres eligazításra, „kampányfelkészítőre” jár a párt központi irodájába.
Kéri László, aki adóemelést akar, és aki szerint a rezsicsökkentés blöff, valamint aki úgy véli, hogy agyrém a migrációellenes politika, a Tisza központba jár mint tanácsadó.
Közben hazudoztak, letagadták, hogy közük van hozzá. Íme az újabb bizonyíték, hogy a baloldal megszorításra készül.
Kéri nyilvánvalóan azt kapta feladatául, hogy miközben Magyar Péter tagadni próbálja az adókat, addig ő feleségével, egy országjáró turnén győzze meg a tiszásokat, miért is kell támogatniuk a Tisza-párt brutális adóemeléseket tervező csomagját.
Nem először hozzák kellemetlen helyzetbe a saját szövetségesei a liberális politikust.
Kéri felesége, Petschnig Mária Zita az adóemelések szószólója, propagandistája lett a Tisza Pártban. Az Aranyfürt Tisza-sziget rendezvényén például arról beszélt, hogy Magyar Péterék csak úgy csökkenthetik az áfát, ha adót emelnek – írja a Ripost.
„Péternek azért sem lesz könnyű, mert most itt könnyen ígérgethet, hogy áfacsökkentés (…). Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani”
– fogalmazott Petschnig, férje, Kéri László oldalán. Egy másik Tisza-sziget rendezvényén „eszement” ötletnek nevezte az édesanyák szja-mentességét. Valamint támadta a 13.havi nyugdíjat is.
A Ripost fotóin jól látható, amint a korábban MSZP-s, mára tiszás politológus Kéri László rendszeresen megjelenik a párt irodájában, illetve egyeztet Tóth Péterrel, a Tisza kampányfőnökével.