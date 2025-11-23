Ft
Ft
2°C
1°C
Ft
Ft
2°C
1°C
11. 24.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 24.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Jámbor András Kéri László

Kéri László előbb beszélt és csak utána gondolkodott, leleplezte a Tisza színjátékát

2025. november 23. 16:45

Egyre több tény és körülmény utal arra, hogy a Tisza Párt kamu előválasztást „rendez”, és valójában már rég tudják, hogy melyik jelölt-jelöltjük lesz a befutó. Magyar Péter egyik legfőbb bizalmi embere, Kéri László klubrádiós interjúja is azt támasztja alá, hogy átverik a saját szavazóikat.

2025. november 23. 16:45

Kéri László politológus a Klubrádióban nemrég újabb bizonyítékokkal szolgált arra nézvést, hogy színjáték lehet a Tisza Párt úgynevezett előválasztása.

Kéri László
Kéri László (képernyőfotó)

Kéri – aki egyébként Magyar Péter egyik legfőbb bizalmasa – 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

választókerületenként egyetlen esélyes jelöltről beszélt a műsorban,

mint elmondta: ötven olyan személyt ismer behatóbban, akit Magyar Péterék elindítanak a választáson. A Magyar Nemzet cikke szerint mindez arra utal, hogy 

már egy ideje a befutónak szánt, jellemzően baloldali aspiránsoknak készítették elő a terepet.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Kéri László Hadházyt is javasolja

Magyar Péter politológusa a műsorban magasztalta például Markó Tímeát, Gyuk Zsoltot és Balajti Istvánt, és többeket a becenevükön emlegetett: például Gurzó „Marikát” (Békés vármegye 4-es választókerület) vagy Kiss „Gergőt” (Pest vármegye 4-es választókerület).

Kéri név szerint említette Cseke Gyulánét is, akinek a férje – idézte fel a lap – a Bajnai Gordon nevével fémjelzett baloldali összefogás kötelékében indult el a 2014-es parlamenti választáson. A rádiós beszélgetésben Kéri László abbéli véleményének is hangot adott, hogy 

Magyar Péteréknek olyan baloldali politikusokkal is együtt kellene működniük, akik már a jelenlegi parlamenti ciklusban is mandátummal rendelkeznek.

„Látható nyolc-tíz tekintély, köztük Hadházy ÁkosSzabó TímeaJámbor András vagy Jávor Benedek, és ha van esze a Tiszának, felveszi őket az országos pártlistára” – fogalmazott a politológus.

Összesen 45 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Smisla
2025. november 23. 22:35
Ha minden igaz lesz, amit most lebegtetnek, az még előfordulhat, hogy a Parlamentbe bejuthatnak. De ezzel elveszik ezek az alakok a valódi Tiszásoktól az esélyt, és el fogják érni, hogy az EU-s szereplésük "egynyári" lesz csak - ezekre a következő EU- választáson a kutya sem fog szavazni. Pont úgy fognak kizuhanni, mint ahogy tették azt a Momentumosok.
Válasz erre
2
0
virag-os
2025. november 23. 22:30
Nincs új a nap alatt, ugyanezt csinálta az eu parlamenti választáson is . Csak a végeredménynél derült ki, hogy kiket választottak ki a gazdik, addig senki nem tudta kik voltak a jelentkezők. De jól félrevezették a népet, hogy mindenki jelentkezhet, sőt szavazhatnak még ha nem is tudják kire, persze az esélytelenek lendületével. Most is ez van, mindenkit elhülyítenek, hallom már újra megadják az adataikat, hogy szavazhassanak a jelöltekre. Lesz sok sértet ember, de meg is érdemlik.
Válasz erre
0
0
Egyszeriember
2025. november 23. 21:49
Volt idő, mikor nem tudtam eldönteni, hogy tényleg "nem érti" vagy csak megjátssza. Az elmúlt időszakban történt megnyilvánulásai után egyértelmű: semmit nem ért és valószínűleg ez már nem is fog változni. Soha ne kerüljön vezető beosztásba olyan, akit Kéri ott akar látni, mert abba belerokkanunk. Talán a szó szoros értelmében is.
Válasz erre
3
0
pctroll
2025. november 23. 21:41
Nem csak a szavazói, hanem a ‘szakértői’ és a médiacsicskái is agyhalottak.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!