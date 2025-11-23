Kéri László előbb beszélt és csak utána gondolkodott, leleplezte a Tisza színjátékát

Magyar Péter megint átveri a szavazóit: jön a kamu-előválasztás
Saját magukat buktatták le Magyar Péterék.
Egyre több tény és körülmény utal arra, hogy a Tisza Párt kamu előválasztást „rendez”, és valójában már rég tudják, hogy melyik jelölt-jelöltjük lesz a befutó. Magyar Péter egyik legfőbb bizalmi embere, Kéri László klubrádiós interjúja is azt támasztja alá, hogy átverik a saját szavazóikat.
Kéri László politológus a Klubrádióban nemrég újabb bizonyítékokkal szolgált arra nézvést, hogy színjáték lehet a Tisza Párt úgynevezett előválasztása.
Kéri – aki egyébként Magyar Péter egyik legfőbb bizalmasa –
választókerületenként egyetlen esélyes jelöltről beszélt a műsorban,
mint elmondta: ötven olyan személyt ismer behatóbban, akit Magyar Péterék elindítanak a választáson. A Magyar Nemzet cikke szerint mindez arra utal, hogy
már egy ideje a befutónak szánt, jellemzően baloldali aspiránsoknak készítették elő a terepet.
Magyar Péter politológusa a műsorban magasztalta például Markó Tímeát, Gyuk Zsoltot és Balajti Istvánt, és többeket a becenevükön emlegetett: például Gurzó „Marikát” (Békés vármegye 4-es választókerület) vagy Kiss „Gergőt” (Pest vármegye 4-es választókerület).
Kéri név szerint említette Cseke Gyulánét is, akinek a férje – idézte fel a lap – a Bajnai Gordon nevével fémjelzett baloldali összefogás kötelékében indult el a 2014-es parlamenti választáson. A rádiós beszélgetésben Kéri László abbéli véleményének is hangot adott, hogy
Magyar Péteréknek olyan baloldali politikusokkal is együtt kellene működniük, akik már a jelenlegi parlamenti ciklusban is mandátummal rendelkeznek.
„Látható nyolc-tíz tekintély, köztük Hadházy Ákos, Szabó Tímea, Jámbor András vagy Jávor Benedek, és ha van esze a Tiszának, felveszi őket az országos pártlistára” – fogalmazott a politológus.