Kéri László előbb beszélt és csak utána gondolkodott, leleplezte a Tisza színjátékát

Kéri név szerint említette Cseke Gyulánét is, akinek a férje – idézte fel a lap – a Bajnai Gordon nevével fémjelzett baloldali összefogás kötelékében indult el a 2014-es parlamenti választáson. A rádiós beszélgetésben Kéri László abbéli véleményének is hangot adott, hogy

Magyar Péteréknek olyan baloldali politikusokkal is együtt kellene működniük, akik már a jelenlegi parlamenti ciklusban is mandátummal rendelkeznek.

„Látható nyolc-tíz tekintély, köztük Hadházy Ákos, Szabó Tímea, Jámbor András vagy Jávor Benedek, és ha van esze a Tiszának, felveszi őket az országos pártlistára” – fogalmazott a politológus.