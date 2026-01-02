Havas eső, havazás és szél érkezik a hétvégén – mutatjuk a részleteket

Havas eső és havazás érkezik a hétvégére, szombaton azonban rövid időre kedvezőbb arcát is megmutathatja az időjárás. A felhőzet átmeneti csökkenésével észak, északkelet felől egyre többfelé kisüt a nap, miközben több térségben továbbra is számítani kell vegyes csapadékra és élénk szélre – írta meg a Magyar Nemzet.

Szombat délelőttig általában 3 centiméteres hóréteg alakulhat ki hazánk déli, délkeleti felén, majd a csapadéktevékenység fokozatosan megszűnik. A naposabb idő ellenére délen, valamint a kevésbé szeles Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon maradhatnak tartósan felhős tájak. A nyugodtabb szakasz nem tart sokáig. Estétől délnyugat felől ismét felhősödés kezdődik, és újból előfordulhat havas eső, havazás. A szél főként az ország északkeleti felén élénkülhet meg, ahol a nyugati, északnyugati légmozgás néhol erős lökéseket is produkálhat.