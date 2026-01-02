Ft
Menczer Tamás Bajnai Gordon Tisza Párt megszorítócsomag baloldali megszorítócsomag

„Bajnai Gordon a Tiszát segíti, szervezi, talán irányítja is” – Menczer szerint egyetlen célja van Gyurcsány utódjának

2026. január 02. 16:09

Nekik nem fájna a megszorítás, csak röhögnek rajtad – írta a Fidesz kommunikációs igazgatója.

2026. január 02. 16:09
null

Bajnai Gordon visszatért, és baloldali kormányváltást akar – hívta fel a posztjában figyelmet Menczer Tamás azok után, hogy a kormányfői poszton a Gyurcsány Ferencet váltó Bajnai Gordon interjút adott a HVG-nek, amelyben egyértelműen kormányváltást sürgetett.

Ahogy a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója felhívta a figyelmet, 

Bajnai Gordon a Tiszát segíti, szervezi, talán irányítja is.

Emlékeztetett: Bajnai kabinetfőnöke, Szigetvári Viktor mutatta be a Tisza jelöltjeit a Partizánban. A Tisza megszorítócsomagja pontosan ugyanazt jelenti, ahogy Bajnai és a baloldal elvette a magyarok pénzét 2010 előtt – mutatott rá.

„Ugyanúgy minden magyar családot, minden magyar embert érintene. És fájna. Neked.”

Nekik nem. Ők röhögnek rajtad 

– tette hozzá Menczer. Elveszik a pénzedet és szétosztják az ukránok, a multik és a bankok között – hangsúlyozta a kommunikációs igazgató, aki bejegyzéséhez azt a felvételt is mellékelte, amelyben annak idején Bajnai Gordon bejelentette a baloldali megszorításokat. 

Bajnai interjújából egyébként leginkább az derült ki, hogy szerinte a tények és a szakmai érvek a megszorítások mellett szólnak, a Fidesz gazdaságpolitikája pedig színtiszta populizmus.

A volt miniszterelnök felbukkanásáról Deák Dániel is leírta a véleményét, a XXI. Század Intézet vezető elemzője felhívta a figyelmet: 

minden választás előtt menetrendszerűen felbukkan a „brutális” megszorításairól elhíresült Bajnai Gordon, hogy támogatásáról biztosítsa az aktuális baloldali miniszterelnök-jelöltet. 

Így volt ez a 2022-es választás előtt is. Emlékeztetett, hogy a volt miniszterelnök Márki-Zay Pétert is támogatta, a körülötte lévő hálózat pedig dollármilliókat intézett a baloldal kampányának külföldről.

Nyitókép: Bajnai Gordon leadja szavazatát a 2022-es választáson (Fotó: Bajnai Gordon Facebook-oldala)

