„Bajnai Gordon a Tiszát segíti, szervezi, talán irányítja is” – Menczer szerint egyetlen célja van Gyurcsány utódjának

Emlékeztetett: Bajnai kabinetfőnöke, Szigetvári Viktor mutatta be a Tisza jelöltjeit a Partizánban. A Tisza megszorítócsomagja pontosan ugyanazt jelenti, ahogy Bajnai és a baloldal elvette a magyarok pénzét 2010 előtt – mutatott rá.

„Ugyanúgy minden magyar családot, minden magyar embert érintene. És fájna. Neked.”

Nekik nem. Ők röhögnek rajtad

– tette hozzá Menczer. Elveszik a pénzedet és szétosztják az ukránok, a multik és a bankok között – hangsúlyozta a kommunikációs igazgató, aki bejegyzéséhez azt a felvételt is mellékelte, amelyben annak idején Bajnai Gordon bejelentette a baloldali megszorításokat.

Bajnai interjújából egyébként leginkább az derült ki, hogy szerinte a tények és a szakmai érvek a megszorítások mellett szólnak, a Fidesz gazdaságpolitikája pedig színtiszta populizmus.