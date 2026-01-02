„Bajnai Gordon a Tiszát segíti, szervezi, talán irányítja is” – Menczer szerint egyetlen célja van Gyurcsány utódjának

Nagy Ervin nem véletlenül várta vissza: a HVG előhúzta a kalapból a baloldali megszorítóbajnokot
Újra színre lépett Bajnai Gordon, és természetesen azonnal szóba kerültek a hőn áhított megszorítások.
Nekik nem fájna a megszorítás, csak röhögnek rajtad – írta a Fidesz kommunikációs igazgatója.
Bajnai Gordon visszatért, és baloldali kormányváltást akar – hívta fel a posztjában figyelmet Menczer Tamás azok után, hogy a kormányfői poszton a Gyurcsány Ferencet váltó Bajnai Gordon interjút adott a HVG-nek, amelyben egyértelműen kormányváltást sürgetett.
Ahogy a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója felhívta a figyelmet,
Bajnai Gordon a Tiszát segíti, szervezi, talán irányítja is.
Emlékeztetett: Bajnai kabinetfőnöke, Szigetvári Viktor mutatta be a Tisza jelöltjeit a Partizánban. A Tisza megszorítócsomagja pontosan ugyanazt jelenti, ahogy Bajnai és a baloldal elvette a magyarok pénzét 2010 előtt – mutatott rá.
„Ugyanúgy minden magyar családot, minden magyar embert érintene. És fájna. Neked.”
Nekik nem. Ők röhögnek rajtad
– tette hozzá Menczer. Elveszik a pénzedet és szétosztják az ukránok, a multik és a bankok között – hangsúlyozta a kommunikációs igazgató, aki bejegyzéséhez azt a felvételt is mellékelte, amelyben annak idején Bajnai Gordon bejelentette a baloldali megszorításokat.
Bajnai interjújából egyébként leginkább az derült ki, hogy szerinte a tények és a szakmai érvek a megszorítások mellett szólnak, a Fidesz gazdaságpolitikája pedig színtiszta populizmus.
A volt miniszterelnök felbukkanásáról Deák Dániel is leírta a véleményét, a XXI. Század Intézet vezető elemzője felhívta a figyelmet:
minden választás előtt menetrendszerűen felbukkan a „brutális” megszorításairól elhíresült Bajnai Gordon, hogy támogatásáról biztosítsa az aktuális baloldali miniszterelnök-jelöltet.
Így volt ez a 2022-es választás előtt is. Emlékeztetett, hogy a volt miniszterelnök Márki-Zay Pétert is támogatta, a körülötte lévő hálózat pedig dollármilliókat intézett a baloldal kampányának külföldről.
Az elemző emlékeztetett, hogy Bajnai Gordon Gyurcsány Ferencet váltotta a miniszterelnöki székben 2009-ben és brutális megszorításokat hajtott végre.
Nyitókép: Bajnai Gordon leadja szavazatát a 2022-es választáson (Fotó: Bajnai Gordon Facebook-oldala)