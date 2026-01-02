Érthető a felhajtás: Varga Barnabás a 20. legjobb góllövő a világon – egy listán Haalanddal, Kane-nel és Mbappéval

A Manchester City norvég támadója, Erling Haaland klubcsapata nemzetközi meccsein és a válogatottban együttesen szerzett 29 góllal zárta a múlt esztendőt, amivel ebben a vonatkozásban ő lett 2025 legeredményesebb labdarúgója. Az IFFHS újévkor közzétett ranglistáján az angol Harry Kane a második, a francia Kylian Mbappé a harmadik, míg Varga Barnabás a 20. helyet foglalja el.

Erling Haaland 2025-ben is azt csinálta, amihez a legjobban ért: szakmányban szállította a gólokat. Varga Barnabás vele szerepel egy listán! (Fotó: MTI/EPA/NTB/Cornelius Poppe)

Varga a legnagyobbakkal egy névsorban

A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kimutatása szerint Haaland angol együttesében nemzetközi riválisok ellen 12, nemzeti csapatában pedig 17 alkalommal talált be tavaly,