Érthető a felhajtás: Varga Barnabás a 20. legjobb góllövő a világon – egy listán Haalanddal, Kane-nel és Mbappéval

Görögországban meglepődtek Varga Barnabáson, aki a Real excsatárával alkothat gyilkos párost
Méghozzá a volt Vidi-edző játékrendszerében!
A Manchester City norvég támadója, Erling Haaland 29 góllal 2025 legeredményesebb labdarúgója a nemzetközi színtéren. Az IIFHS újévi ranglistáján Varga Barnabás a 20. helyet foglalja el.
A Manchester City norvég támadója, Erling Haaland klubcsapata nemzetközi meccsein és a válogatottban együttesen szerzett 29 góllal zárta a múlt esztendőt, amivel ebben a vonatkozásban ő lett 2025 legeredményesebb labdarúgója. Az IFFHS újévkor közzétett ranglistáján az angol Harry Kane a második, a francia Kylian Mbappé a harmadik, míg Varga Barnabás a 20. helyet foglalja el.
A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kimutatása szerint Haaland angol együttesében nemzetközi riválisok ellen 12, nemzeti csapatában pedig 17 alkalommal talált be tavaly,
29 gólja a sportági história második legmagasabb éves mutatója, csupán Cristiano Ronaldo múlja felül 2017-ben felállított 32 találatos rekordjával.
A 2025-ös vonatkozó lajstrom második helyezettje a Bayern München angol csatára, Harry Kane lett 23 góllal (14 plusz 9), a harmadik pedig a Real Madrid francia támadója, Kylian Mbappé 22–vel (15+7). A magyar válogatott és a Ferencváros csatára, a görög AEK Athénhoz tartó
Varga Barnabás a 20. pozíciót érdemelte ki azzal, hogy 11-szer vette be a nemzetközi ellenfelek kapuját a múlt évben, ötször az FTC színeiben, s hatszor a nemzeti együttesben.
A legnagyobb nevek közül a jelenleg a szaúdi al-Nasszrt erősítő Ronaldo tavalyi 12 gólos (4+8) produktuma a 11. helyhez volt elegendő, az Inter Miami argentin szupersztárja, Lionel Messi 9 (6+3) gólos 2025-ös termésével a 42. lett, az FC Barcelona lengyel klasszisa, Robert Lewandowski pedig, aki nyolcszor (4+4) volt eredményes, 57.-ként végzett.
(MTI)
