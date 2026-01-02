Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 03.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 03.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
harry kane iffhs Kylian Mbappé Varga Barnabás Erling Haaland

Érthető a felhajtás: Varga Barnabás a 20. legjobb góllövő a világon – egy listán Haalanddal, Kane-nel és Mbappéval

2026. január 02. 21:48

A Manchester City norvég támadója, Erling Haaland 29 góllal 2025 legeredményesebb labdarúgója a nemzetközi színtéren. Az IIFHS újévi ranglistáján Varga Barnabás a 20. helyet foglalja el.

2026. január 02. 21:48
null

A Manchester City norvég támadója, Erling Haaland klubcsapata nemzetközi meccsein és a válogatottban együttesen szerzett 29 góllal zárta a múlt esztendőt, amivel ebben a vonatkozásban ő lett 2025 legeredményesebb labdarúgója. Az IFFHS újévkor közzétett ranglistáján az angol Harry Kane a második, a francia Kylian Mbappé a harmadik, míg Varga Barnabás a 20. helyet foglalja el.

HAALAND, Erling varga barna
Erling Haaland 2025-ben is azt csinálta, amihez a legjobban ért: szakmányban szállította a gólokat. Varga Barnabás vele szerepel egy listán! (Fotó: MTI/EPA/NTB/Cornelius Poppe)

Varga a legnagyobbakkal egy névsorban

A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kimutatása szerint Haaland angol együttesében nemzetközi riválisok ellen 12, nemzeti csapatában pedig 17 alkalommal talált be tavaly, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

29 gólja a sportági história második legmagasabb éves mutatója, csupán Cristiano Ronaldo múlja felül 2017-ben felállított 32 találatos rekordjával.

A 2025-ös vonatkozó lajstrom második helyezettje a Bayern München angol csatára, Harry Kane lett 23 góllal (14 plusz 9), a harmadik pedig a Real Madrid francia támadója, Kylian Mbappé 22–vel (15+7). A magyar válogatott és a Ferencváros csatára, a görög AEK Athénhoz tartó

Varga Barnabás a 20. pozíciót érdemelte ki azzal, hogy 11-szer vette be a nemzetközi ellenfelek kapuját a múlt évben, ötször az FTC színeiben, s hatszor a nemzeti együttesben.

Ezt is ajánljuk a témában

A legnagyobb nevek közül a jelenleg a szaúdi al-Nasszrt erősítő Ronaldo tavalyi 12 gólos (4+8) produktuma a 11. helyhez volt elegendő, az Inter Miami argentin szupersztárja, Lionel Messi 9 (6+3) gólos 2025-ös termésével a 42. lett, az FC Barcelona lengyel klasszisa, Robert Lewandowski pedig, aki nyolcszor (4+4) volt eredményes, 57.-ként végzett.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
galancza-2
2026. január 02. 23:05
Ilyen-olyan erőltett semmitérő statisztikák szerint lehet hogy VB a 20- góllövő a világon, de ha valóban az lenne akkor sorba állnának érte a topligás felsőközépcsapatok, de néhány élcsapat is.Továbbá portugál,török, holland, belga élcsapatok is. És legalább 8 millió eurót ajánlanának érte. Ha VB-nek gyerekkorától szovák edzői lettek volna akkor 10 éve már topligákban lenne alaptag. Asárvári pelé akadémiája meg 17 évesen elzavarta,mert tehetségtelennek, fejleszthetetlennek látták. Egy osztrák negyedosztályú falusi csapat karolta fel,és kezdte el feljleszteni fizikailag,mentálisan, taktikailag.
Válasz erre
0
0
galancza-2
•••
2026. január 02. 22:32 Szerkesztve
Azért kell eladni mert VB menni akar. Mert Athénban nem évi 400 millió forintot fog keresni hanem 800 millát. Ha kubi nem adja el, akkor VB nem lesz itthon motivált, tehát szarul játszana. Amúgy a görög bajnokság sokkal erősebb és gazdagabb az mb1-nél. Évente 3-4 görög csapat van a csoprtkörökben. Tőlünk csak a Fradi. 2 éve a görög Olymiakos Pireusz nyerte a Konferencia Ligát. Most a BL csoportkörben vannak. Az AEK Athén meg vezeti a görög bajnokságot. Amúgy meg sajnos VB-t nem kereste egyetlen topligás csapat sem, pedig a 4.5 millió eurós vételárat,a 2millió eurós éves fizetést az olasz,spanyol,német,angol,francia középcsapatok többsége is röhögve kituná fizetni, sőt jónéhány kiscsapat is. VB szakmailag és pénzügyileg is jól az AEK Athénnal. Érthető hogy távozni akar a Fraditól.
Válasz erre
0
0
mandoppi25
2026. január 02. 22:18
Akkor minek kell eladni, ráadásul 31 évesen? Az AEK Athennel nagyobb nemzetközi tapasztalatra tehet majd szert? Végre volt egy remek magyar futballista a magyar bajnokságban. Persze jön majd helyette két kutyaütő külföldi.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!