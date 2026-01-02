Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 02.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 02.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Luka Jovics Fradi átigazolás AEK Athén Varga Barnabás Real Madrid Ferencváros Görögország FTC

Görögországban meglepődtek Varga Barnabáson, aki a Real excsatárával alkothat gyilkos párost

2026. január 02. 15:56

Ismerős szerbek hozhatják ki a maximumot a Ferencváros távozó gólgyárosából. Varga Barnabás Luka Jovics mellett léphet szintet, Marko Nikolics irányításával.

2026. január 02. 15:56
null

Mint ismert, Varga Barnabás fél lábbal már Athénban van, a Ferencváros gólgyárosa egybehangzó görög és magyar sajtóhírek szerint is napokon belül az AEK játékosa lehet. A görög bajnok és listavezető 4.5 millió eurót, azaz mintegy 1.7 milliárd forintot fizet a Fradinak a magyar válogatott támadóért, a zöld-fehérek tehát jelentős profittal adnak túl a 31 éves játékoson, aki 2023-ban 800 ezer euró körüli összegért érkezett Paksról a IX. kerületbe. 

VARGA Barnabás
A görögök az AEK Athénban is sok hasonló gólörömöt várnak Varga Barnabástól (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Nikolicsnak pont olyan gólerős csatárra van szüksége, mint Varga

Az NSO az átigazolás hírére megkereste a görög Gazzetta AEK-kel foglalkozó szakíróját, Dimitrisz Vergoszt, aki már korábban is gyilkos befejező csatárként jellemezte Vargát. Az athéni újságíró változatlanul abbéli reményének adott hangot, hogy a magyar támadó félelmetes párost alkothat majd a Real Madrid excsatárával, Luka Joviccsal a Fehérvár egykori edzője, Marko Nikolics jobbára kétcsatáros játékrendszerében. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A csapatnak jó csatárai vannak, csakhogy a befejezésekkel hadilábon állnak, ezért szükségszerű egy gólerős futballista szerződtetése. Mivel jellemzően kétcsatáros a felállás, a magyar támadó Luka Jovics vagy az angolai válogatott Zini párjaként futballozhat a támadósorban – mindkét párosban az a jó, hogy a két futballista stílusa kiegészíti egymást”

 – magyarázta Vergosz, aki lenyűgözötten sorolta Varga Barnabás kétségkívül impresszív statisztikai mutatóit.

Érthetetlen, hogy eddig nem figyeltek fel rá

A görög újságíró hozzátette, számára is érthetetlen, egy ilyen kaliberű és hatékonyságú csatár hogyan maradhatott ilyen sokáig relatíve a radar alatt. „Varga számára kedvező, hogy az AEK egyik legfőbb fegyvere a szöglet és a szabadrúgás, pazar fejjátékát Athénban is kamatoztathatja. 

A magam részéről meglepőnek tartom, hogy egy ilyen kaliberű csatár pályafutása ennyire későn indult be, mindenesetre itt az ideje, hogy erősebb bajnokságban mutassa meg magát.”

Az FTC elnöke, Kubatov Gábor 2025-ös évértékelőjében nem is csinált belőle titkot, hogy Vargát hamarosan eladják, és ha megfelelő ajánlat érkezik érte, akkor már szintén a téli átigazolási időszakban ugyanerre a sorsra juthat válogatott csapattársa, Tóth Alex is. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!