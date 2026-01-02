Görögországban meglepődtek Varga Barnabáson, aki a Real excsatárával alkothat gyilkos párost

Mint ismert, Varga Barnabás fél lábbal már Athénban van, a Ferencváros gólgyárosa egybehangzó görög és magyar sajtóhírek szerint is napokon belül az AEK játékosa lehet. A görög bajnok és listavezető 4.5 millió eurót, azaz mintegy 1.7 milliárd forintot fizet a Fradinak a magyar válogatott támadóért, a zöld-fehérek tehát jelentős profittal adnak túl a 31 éves játékoson, aki 2023-ban 800 ezer euró körüli összegért érkezett Paksról a IX. kerületbe.

A görögök az AEK Athénban is sok hasonló gólörömöt várnak Varga Barnabástól (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Nikolicsnak pont olyan gólerős csatárra van szüksége, mint Varga

Az NSO az átigazolás hírére megkereste a görög Gazzetta AEK-kel foglalkozó szakíróját, Dimitrisz Vergoszt, aki már korábban is gyilkos befejező csatárként jellemezte Vargát. Az athéni újságíró változatlanul abbéli reményének adott hangot, hogy a magyar támadó félelmetes párost alkothat majd a Real Madrid excsatárával, Luka Joviccsal a Fehérvár egykori edzője, Marko Nikolics jobbára kétcsatáros játékrendszerében.