Görögországban meglepődtek Varga Barnabáson, aki a Real excsatárával alkothat gyilkos párost

Magyarokon a világ szeme – Skóciában nem is értik, miért nem vették ezt korábban észre
Labdarúgó közönségkedvenceinknek kiváló hetük volt!
Ismerős szerbek hozhatják ki a maximumot a Ferencváros távozó gólgyárosából. Varga Barnabás Luka Jovics mellett léphet szintet, Marko Nikolics irányításával.
Mint ismert, Varga Barnabás fél lábbal már Athénban van, a Ferencváros gólgyárosa egybehangzó görög és magyar sajtóhírek szerint is napokon belül az AEK játékosa lehet. A görög bajnok és listavezető 4.5 millió eurót, azaz mintegy 1.7 milliárd forintot fizet a Fradinak a magyar válogatott támadóért, a zöld-fehérek tehát jelentős profittal adnak túl a 31 éves játékoson, aki 2023-ban 800 ezer euró körüli összegért érkezett Paksról a IX. kerületbe.
Az NSO az átigazolás hírére megkereste a görög Gazzetta AEK-kel foglalkozó szakíróját, Dimitrisz Vergoszt, aki már korábban is gyilkos befejező csatárként jellemezte Vargát. Az athéni újságíró változatlanul abbéli reményének adott hangot, hogy a magyar támadó félelmetes párost alkothat majd a Real Madrid excsatárával, Luka Joviccsal a Fehérvár egykori edzője, Marko Nikolics jobbára kétcsatáros játékrendszerében.
A csapatnak jó csatárai vannak, csakhogy a befejezésekkel hadilábon állnak, ezért szükségszerű egy gólerős futballista szerződtetése. Mivel jellemzően kétcsatáros a felállás, a magyar támadó Luka Jovics vagy az angolai válogatott Zini párjaként futballozhat a támadósorban – mindkét párosban az a jó, hogy a két futballista stílusa kiegészíti egymást”
– magyarázta Vergosz, aki lenyűgözötten sorolta Varga Barnabás kétségkívül impresszív statisztikai mutatóit.
A görög újságíró hozzátette, számára is érthetetlen, egy ilyen kaliberű és hatékonyságú csatár hogyan maradhatott ilyen sokáig relatíve a radar alatt. „Varga számára kedvező, hogy az AEK egyik legfőbb fegyvere a szöglet és a szabadrúgás, pazar fejjátékát Athénban is kamatoztathatja.
A magam részéről meglepőnek tartom, hogy egy ilyen kaliberű csatár pályafutása ennyire későn indult be, mindenesetre itt az ideje, hogy erősebb bajnokságban mutassa meg magát.”
Az FTC elnöke, Kubatov Gábor 2025-ös évértékelőjében nem is csinált belőle titkot, hogy Vargát hamarosan eladják, és ha megfelelő ajánlat érkezik érte, akkor már szintén a téli átigazolási időszakban ugyanerre a sorsra juthat válogatott csapattársa, Tóth Alex is.
Ezt is ajánljuk a témában
Labdarúgó közönségkedvenceinknek kiváló hetük volt!
Ezt is ajánljuk a témában
Nem érdekli, mások mit mondanak.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor