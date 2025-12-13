Magyarokon a világ szeme – Skóciában nem is értik, miért nem vették ezt korábban észre

„Öt perc alatt látni lehet, milyen minőséget képvisel” – így nyilatkozott László Csaba az FTC labdarúgójáról, Varga Barnabásról a skót The Sunday Postnak a Ferencváros–Glasgow Rangers Európa-liga-mérkőzés felvezetéseként.

A korábban a Fradi és a skót élvonalbeli Hearts vezetőedzőjeként is dolgozó magyar szakember agyondicsérte a bombaformában lévő támadót, aki szerinte a skót vagy a spanyol élvonalban is simán megállná a helyét, fejjátékát pedig Robbie Keane-hez hasonlóan egyedülállónak írta le. Ezt aztán csütörtök este saját bőrükön is megtapasztalhatták a skótok: a zöld-fehérek hátrányból fordítva arattak 2–1-es győzelmet a Rangers felett, a győztes találatot természetesen Varga bólintotta be, aki 31 évesen is a téli átigazolási időszak egyik nagy fogása lehet.