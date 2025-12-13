Magyarokon a világ szeme – Skóciában nem is értik, miért nem vették ezt korábban észre

„Nem értem, miért nem vették észre korábban Magyarországon” – Skóciában is téma az egyik legnagyobb magyar rejtély
Nagy talány.
Kiváló hetük volt labdarúgóinknak, ugyanez a női kéziseinkről sajnos már nem mondható el. Nem meglepő módon ezen a Fradi vitte a prímet a Mandiner sporthíreinél, de Szoboszlai Dominikra is sokan voltak kíváncsiak.
„Öt perc alatt látni lehet, milyen minőséget képvisel” – így nyilatkozott László Csaba az FTC labdarúgójáról, Varga Barnabásról a skót The Sunday Postnak a Ferencváros–Glasgow Rangers Európa-liga-mérkőzés felvezetéseként.
A korábban a Fradi és a skót élvonalbeli Hearts vezetőedzőjeként is dolgozó magyar szakember agyondicsérte a bombaformában lévő támadót, aki szerinte a skót vagy a spanyol élvonalban is simán megállná a helyét, fejjátékát pedig Robbie Keane-hez hasonlóan egyedülállónak írta le. Ezt aztán csütörtök este saját bőrükön is megtapasztalhatták a skótok: a zöld-fehérek hátrányból fordítva arattak 2–1-es győzelmet a Rangers felett, a győztes találatot természetesen Varga bólintotta be, aki 31 évesen is a téli átigazolási időszak egyik nagy fogása lehet.
Az M4 Sport helyszíni riportere megpróbálta kihúzni a rivális holland válogatott Magyarországon játszó sztárjaiból, hogy miként készülnek a mieink elleni negyeddöntőre a női kézilabda-világbajnokságon, ám nem járt sikerrel: a ferencvárosi Angela Malestein és a győri Kelly Dulfer sem ült fel a trükknek. Lehet, hogy ők már akkor tudtak valamit, mert sajnos ezt követően váratlanul simán léptek át a magyarokon: már a félidőben öttel mentek, a végére is ennyi maradt a különbség, így a nagy fogadkozások ellenére tulajdonképpen egy pillanatig sem volt esélyünk arra, hogy húsz év után ismét vb-elődöntőt vívjunk.
Az egyaránt Magyarországon játszóm Angela Malestein és Kelly Dulfer is résen volt: nem árulták el a taktikát a mieink elleni vb-negyeddöntő előtt.
Idén nincs új a nap alatt: ha Liverpool, akkor Szoboszlai Dominik – a keddi, Internazionale elleni Bajnokok Ligája-meccsen ismét a magyar világsztár volt a hős, csapata legjobbjaként a hajrában az ő tizenegyesgóljával húzta be a rangadót az angol bajnok. Az idény eddig valamennyi bajnoki és BL-találkozóját világklasszis szinten végigrobotoló Szoboszlai teljesítményére fogynak a jelzők, de a kreatív szurkolók azért szerencsére rendre áthidalják ezt a problémát: a keddi, kulcsfontosságú siker után sem fukarkodtak a dicséretekkel, olyanokat írtak válogatottunk csapatkapitányáról, mint például
Szoboszlai Dominik a győztes góllal együtt egy jelentős mérföldkövet is kipipált: első magyarként jutott el a bűvös tíz találatig a legrangosabb európai kupasorozatban, ezzel máris ő a legeredményesebb magyar a BL történetében. Ami pedig a statisztikáit illeti, teljesítménye úgy tűnik, végleg a szűk világelitbe repítette: csapatában nincs nála jobb a fontos mutatókban, a helyzetkialakítások terén pedig az egész BL-mezőnyben csak Kylian Mbappé előzi meg!
Megőrülnek a szurkolók a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányáért.
A magyar sztárnak elképesztő idénye van, a Bajnokok Ligájában kis túlzással egyedül cipeli a hátán a Vörösöket.
Napok óta Mohamed Szalah botránya tartja lázban a futballvilágot: a liverpooli klubikon a Leeds elleni pontvesztést követően a sajtón keresztül intézett nyilvános támadást Arne Slot vezetőedző és a klub ellen, erősen kifogásolható stílusban sérelmezve, hogy sorozatban harmadik alkalommal is csak a kispadon kapott helyet. A kifakadást követően aztán már ott sem: Slot válaszul a keretből is kipenderítette, a hétközi, milánói BL-összecsapásra már nélküle utazott el az együttes. Ezek után mindenki azt találgatja, mi lesz az Afrika-kupára készülő támadó további sorsa, és persze boldog-boldogtalan megszakértette már a témát a maga szemszögéből. Az egyiptomi sztárt jól ismerő Jürgen Klopp például amolyan nesze semmi, fogd meg jól-típusú „tanácsot” adott Slot kollégának:
Nem mondanám, hogy könnyű vele bánni, de nem is nehéz. Szalahhal akkor vannak problémák, ha nem játszik, vagy ha lecseréled
– fejtegette a nyilvánvalót a klub korábbi német sikeredzője, amivel valószínűleg senki sem jutott közelebb a megoldáshoz...
A futballvilág most Liverpoolra figyel.
Újabb fantasztikus bravúrt ért el az Európa Ligában a Ferencváros, amely ezúttal az 55-szörös skót bajnok Glasgow Rangerst győzte le 2–1-re. A mérkőzés egyik hőse a sérült Dibusz Dénest helyettesítő Gróf Dávid volt, aki a hajrában óriási védéssel járult hozzá a győzelemhez. A 36 éves kapus idén nem sok játéklehetőséghez jutott, és amikor igen, akkor sem pozitív hősként került be a hírekbe, így aztán a lefújás után látszott, hogy rengeteget jelentett neki a siker. Gróf előbb a szintén szokatlanul érzelemdús Robbie Keane nyakába ugrott, majd az M4 Sportnak nyilatkozott meghatottan:
Másfél éve nem gondoltam volna, hogy valaha még itt játszhatok, úgyhogy most mindenki láthatja, mennyit jelent ez nekem. Isten is nagyon velem volt: amibe a végén beleértem, azt nem tudom, hogyan sikerült...”
A Ferencváros az újabb komoly nemzetközi skalppal hat forduló után is veretlen a második számú európai kupasorozat főtábláján, négy győzelemmel és két döntetlennel az előkelő 6. helyen áll, a playoffot ezzel már most bebiztosította a magyar bajnokcsapat.
Arról is beszélt, hogy először miért Robbie Keane-hez szaladt oda a végén.
