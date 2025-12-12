Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
európa liga Robbie Keane Glasgow Rangers Ferencváros FTC

„Tragédia, tragédia, tragédia!” – fejsérüléséről beszélt az FTC edzője

2025. december 12. 08:15

Robbie Keane az érzelmek széles skáláját élte át a Rangers csütörtöki legyőzése során. Az FTC ír mestere nagyon őszintén beszélt sok mindenről a szigetországi média miatta Budapestre utazó számos riporterének.

2025. december 12. 08:15
null

Nem gyakran látni annyi érzelmet Robbie Keane-en, mint amennyit a Ferencváros csütörtök esti, Glasgow Rangers elleni Európa-liga-bravúrgyőzelmét követően. Az FTC ír vezetőedzője a meccs utáni sajtótájékoztatón, az interjúk során és a zöld-fehérek öltözőjében sem fogta vissza magát, egy pillanatig sem rejtette véka alá, mennyire büszke játékosaira az újabb komoly nemzetközi skalp miatt. És azt sem titkolta, hogy örömében nyilván szerepet játszik a személyes kötődés is, vagyis hogy játékoskorában megfordult a Celticnél, így pedig csak még édesebb volt az ősi skót rivális Rangers felett aratott siker.

KEANE, Robbie FTC
Robbie Keane-ből előtörtek az érzelmek az FTC Rangers felett aratott győzelme után (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Nagy csapatokkal játszottunk, és még mindig veretlenek vagyunk: legyetek nagyon büszkék magatokra!”

– emelte ki Keane, szavait pedig kitörő tapsvihar fogadta. 

Ezért részesíti előnyben az FTC-t az angol csapatokkal szemben

Az ír mester az öltözőben, valamint valamennyi interjújában konkrétan kihangsúlyozta, hogy „tragédia lett volna”, ha nem nyerik meg az összecsapást úgy, hogy szerinte végig a magyar bajnok irányította a játékot. A Budapestre elutazó TNT Sports helyszíni riporterének például kimondottan hosszú és tartalmas interjút adott, beleszőve sok más mellett az edzői szakma szépségét és kihívásait, s hogy ez a győzelem a többinél is különlegesebb volt számára a ferencvárosi kispadon, hiszen csak ezért a meccsért utazott el Budapestre a családja és rengeteg barátja, akikre a gólok utáni ünneplés során is kitekintett a lelátóra. Keane megválaszolta azt a fontos kérdést is, hogy miért nem az Egyesült Királyságban dolgozik (kicsit meg is fricskázva a kérdezőt): 

Mert nem az Egyesült Királyságból származom, hanem Írországból... De nyilván értem a kérdést, Angliában játszottam sokáig, ott szereztem magamnak hírnevet”

– szögezte le, hozzátéve, ha például az angol másodosztályban, a Championshipben vállalt volna edzői munkát, jó eséllyel sosem tudná éles meccseken megméretni magát olyan európai nagycsapatokkal, mint amilyen 

  • a Rangers vagy 
  • a Fenerbahce. 

Az interjú aztán mókás véget ért, miután Keane a homlokán éktelenkedő sebhely kapcsán zárásul megkapta a kérdést, hogy mégis mi történt a fejével, mire elárulta, hogy 

a félidőre sietve, talán még a 45+5. perces Ötvös Bence-egyenlítő gól hatása alatt nem volt elég körültekintő, így kvázi „megfejelte” az egyik edzőkolléga túl közeli székét, úgyhogy a csapatorvosnak ott helyben kellett sebtiben összefércelnie az erősen vérző sebet (ez ugye azért is külön pikáns, mert a kupadöntő után már előfordult vele kísértetiesen hasonló baleset).

Ezt is ajánljuk a témában

Keane ezt követően a BBC Sportsnak is részletesen beszélt a mérkőzésről, itt is kiemelve, hogy tragédiaként élte volna meg, ha nem szerzik meg mindhárom pontot, de a skótok vezető góljával kapcsolatban érzett aggályait sem titkolta – majd alaposan odaszúrt a riválisnak, mondván, 

ilyen rossz Rangerst még sosem látott...

 A Ferencváros az újabb remek győzelemmel tehát hat forduló után is veretlen a második számú európai kupasorozat főtábláján, négy győzelemmel és két döntetlennel az előkelő 6. helyen áll, a playoffot ezzel már most bebiztosította Robbie Keane irányításával. 

(Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás)

