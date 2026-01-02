Ft
nis aleksandar vucic szerbia mol

Amint napvilágot látott a hír, rettegés fogta el a szerbeket: Vučić szerint nem kell félni a magyaroktól

2026. január 02. 08:59

A szerb elnök szerint alaptalanok azok a híresztelések, miszerint a magyar olajvállalat leállítaná a szerb NIS finomítóját.

2026. január 02. 08:59
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, január 1-jén rendkívüli események történtek a szerb olajvállalat, a NIS ügyében, ugyanis jelenlegi állás szerint a Mol, magyar olajtársaság heteken belül hivatalosan is a tulajdonosa lesz az egyetlen szerb olajvállalatnak.

Aleksandar Vučić szerb elnök egy interjúban tisztázott több fontos kérdést az Oroszországgal szembeni szankciók miatt leállított finomító ügye kapcsán – írta a Világgazdaság

Azt szeretném mondani a polgároknak, hogy nagyon súlyos következményeket szenvedtünk el amiatt, hogy a finomító nem működött. 

Az ipari termelésünk visszaesett novemberben és decemberben is a finomító leállása miatt. Ez drasztikusan és drámaian kihat a gazdaságunk állapotára.”

Az államfő a Mol esetleges érkezése miatti álhíreket is eloszlatta: 

És mivel hallok összeesküvés-elméleteket arról, hogy a finomító le fog állni, és hogy a magyarok be fogják zárni, ahogyan azt Horvátországban vagy máshol tették: nem fog leállni.”

Vučić hozzátette, hogy Szerbia továbbra is jelentős befolyással bír a NIS irányításában: „Ugyanis Szerbia is tulajdonos 29,87 százalékban, és nekünk is van beleszólásunk. A jövőben pedig megpróbálunk még néhány százalékot vásárolni, hogy e fölé az egyharmados küszöb fölé kerüljünk, hogy – mondhatni – még erőteljesebb módon tudjuk a NIS-t nemcsak ellenőrizni és felügyelni, hanem a vállalat irányításában is részt venni.”

Az interjú alapján világos, hogy a szerb állam biztosítani kívánja a NIS stabil működését, miközben a Mol belépése kapcsán felmerült spekulációkat is határozottan cáfolta az elnök.

Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP

