Amint napvilágot látott a hír, rettegés fogta el a szerbeket: Vučić szerint nem kell félni a magyaroktól

Az ipari termelésünk visszaesett novemberben és decemberben is a finomító leállása miatt. Ez drasztikusan és drámaian kihat a gazdaságunk állapotára.”

Az államfő a Mol esetleges érkezése miatti álhíreket is eloszlatta:

És mivel hallok összeesküvés-elméleteket arról, hogy a finomító le fog állni, és hogy a magyarok be fogják zárni, ahogyan azt Horvátországban vagy máshol tették: nem fog leállni.”

Vučić hozzátette, hogy Szerbia továbbra is jelentős befolyással bír a NIS irányításában: „Ugyanis Szerbia is tulajdonos 29,87 százalékban, és nekünk is van beleszólásunk. A jövőben pedig megpróbálunk még néhány százalékot vásárolni, hogy e fölé az egyharmados küszöb fölé kerüljünk, hogy – mondhatni – még erőteljesebb módon tudjuk a NIS-t nemcsak ellenőrizni és felügyelni, hanem a vállalat irányításában is részt venni.”

Az interjú alapján világos, hogy a szerb állam biztosítani kívánja a NIS stabil működését, miközben a Mol belépése kapcsán felmerült spekulációkat is határozottan cáfolta az elnök.