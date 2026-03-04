Tajtékzani fog Zelenszkij: Szijjártó Péter bejelentette, szemtől szemben fog tárgyalni Putyinnal az orosz olajról (VIDEÓ)
A találkozó elsődleges célja, hogy a legrosszabb eshetőségek közepette is elkerüljük az energiakatasztrófát.
Meg kell győződnünk és garanciákat kell kapnunk arról, hogy a Magyarországnak szánt kőolaj- és földgázmennyiségek rendelkezésre állnak.
„Két ok miatt jöttem ma Moszkvába és találkoztam Denis Manturov első miniszterelnök-helyettessel és Szergej Lavrov külügyminiszterrel.
1. A világban zajló háborúk súlyos kihívások elé állítják a globális energiapiac működését. Az ukránok blokkolják a kőolajszállítást.
Az iráni háború miatt pedig a tengeri kőolaj- és földgázszállítások különösen bizonytalanná és kiszámíthatatlanná váltak, ez különösen az eurázsiai térségre van nagy hatással.
Ebben a helyzetben nekünk meg kell győződnünk és garanciákat kell kapnunk arról, hogy a Magyarországnak szánt kőolaj- és földgázmennyiségek rendelkezésre állnak, mert ez nélkülözhetetlen az energiabiztonságunkhoz és a rezsicsökkentéshez.
2. Az ukránok sok kárpátaljai magyart is erőszakosan soroztak be. Az ukrán hadseregbe azonnal a frontra küldték őket, sokan sajnos meghaltak, sokan eltűntek, néhányan pedig orosz hadifogságba kerültek.
Nekünk minden magyar ember fontos. Szeretnénk, ha az orosz hadifogságba került magyarok hazatérhetnének, ezért igyekszünk úgy alakítani a mai napot, hogy többen legyünk a hazafelé tartó repülőn, mint ahányan idefelé jöttünk.”
Szijjártó Péter az orosz hadifogságba került magyarok soráról is egyeztet Moszkvával.
Nyitókép: Facebook / Szijjártó Péter