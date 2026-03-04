Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
03. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
moszkva háború szergej lavrov kőolaj hadifogoly

Két ok miatt jöttem ma Moszkvába

2026. március 04. 14:15

Meg kell győződnünk és garanciákat kell kapnunk arról, hogy a Magyarországnak szánt kőolaj- és földgázmennyiségek rendelkezésre állnak.

2026. március 04. 14:15
null
Szijjártó Péter
Szijjártó Péter
Facebook

„Két ok miatt jöttem ma Moszkvába és találkoztam Denis Manturov első miniszterelnök-helyettessel és Szergej Lavrov külügyminiszterrel.

1. A világban zajló háborúk súlyos kihívások elé állítják a globális energiapiac működését. Az ukránok blokkolják a kőolajszállítást.
Az iráni háború miatt pedig a tengeri kőolaj- és földgázszállítások különösen bizonytalanná és kiszámíthatatlanná váltak, ez különösen az eurázsiai térségre van nagy hatással.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

Ebben a helyzetben nekünk meg kell győződnünk és garanciákat kell kapnunk arról, hogy a Magyarországnak szánt kőolaj- és földgázmennyiségek rendelkezésre állnak, mert ez nélkülözhetetlen az energiabiztonságunkhoz és a rezsicsökkentéshez.

2. Az ukránok sok kárpátaljai magyart is erőszakosan soroztak be. Az ukrán hadseregbe azonnal a frontra küldték őket, sokan sajnos meghaltak, sokan eltűntek, néhányan pedig orosz hadifogságba kerültek.

Nekünk minden magyar ember fontos. Szeretnénk, ha az orosz hadifogságba került magyarok hazatérhetnének, ezért igyekszünk úgy alakítani a mai napot, hogy többen legyünk a hazafelé tartó repülőn, mint ahányan idefelé jöttünk.”

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook / Szijjártó Péter

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Európai Unió vezető hatalma döntött: Orbán Viktor stratégiáját követi az orosz-ukrán háborúban

Az Európai Unió vezető hatalma döntött: Orbán Viktor stratégiáját követi az orosz-ukrán háborúban
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
opht
2026. március 04. 15:11
Kedves tiszások! Mindenhol azt harsogjátok, hogy 20%-kal vezettek. Ekkora előny már nem tud elillanni bő 1 hónap alatt, akkor sem, MP-ről videók is megjelennek. Dőljetek hátra, élvezzétek vergődésünket, bontsatok pezsgőt a globáltőke győzelmére! Minek itt küzdeni a vesztesekkel?
Válasz erre
0
0
alenka
2026. március 04. 15:11
Az oroszok kurvára megértik a nemzetiségek gondjait... Pontosan tudják, mit tesz velük a náci geci ukiiiikiiikriiiijnii faj!
Válasz erre
2
0
csulak
2026. március 04. 15:06
csak ugyesen es okosan
Válasz erre
2
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. március 04. 15:01
Mert a gazdád azt parancsolta, Pjötr.
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!