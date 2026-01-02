Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 02.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 02.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
aleksandar vučić nis magyarország mol

Bejelentették a szerbek: történelmi felvásárlásra készül a Mol, Magyarország veheti át a NIS-t az oroszoktól

2026. január 02. 05:54

Vučić reményét fejezte ki, hogy az orosz és a magyar fél lezárja az egyeztetéseket, miközben a NIS január közepén teljes kapacitással indulhat újra.

2026. január 02. 05:54
null

Aleksandar Vučić szerb elnök közvetve megerősítette, hogy a magyar MOL vállalat tárgyalásokat folytat az orosz féllel a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) megvásárlásáról – írta a szerb N1.

Az elnök nyilatkozata szerint az Oroszország elleni szankciók miatt leállított NIS közvetlenül az ünnepek után újra megkezdi a kőolaj beszerzését és feldolgozását, a finomítója pedig várhatóan január 18-ra már eléri a teljes kapacitását.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Vučić reményét fejezte ki, hogy addigra az orosz és a magyar partnerek is befejezik a rájuk háruló feladatokat, és hangsúlyozta: bízik abban, hogy az ország üzemanyag-ellátása zavartalan lesz, és minden igényt ki tudnak majd elégíteni.

A szerb államfő ugyan közvetlenül nem nevezte meg a MOL-t, de egyértelműen erre utalt, amikor elismerte, hogy egyeztetések zajlanak, és kijelentette:

Remélem, hogy az oroszok és a magyarok befejezik a dolgukat”

– idézte Vučić szavait a Világgazdaság.

A NIS működésének folytatását időközben az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma is lehetővé tette: december 31-én különleges engedélyt adott ki, amely 2026. január 23-ig biztosít jogalapot a vállalat tevékenységéhez. Ennek értelmében a NIS folytathatja működését, beleértve a finomítói feldolgozás újraindítását, a nyersolaj importját, valamint az ellátásbiztonság és a műszaki karbantartás fenntartásához szükséges tranzakciók lebonyolítását.

Ezt is ajánljuk a témában

A január 23-i határidő egyúttal arra is lehetőséget ad, hogy addigra megszülessen az adásvételi szerződés a NIS új tulajdonosával, a magyar MOL-al.

Nyitókép: Maxim Shemetov / POOL / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pipa89
2026. január 02. 07:53
A szerb kormányt meg kell tartani a hatalomban, különben eldől az elő dominó a Balkánon, s oda a mi biztonságunk is!
Válasz erre
1
0
balbako_
2026. január 02. 07:29
Többek közt ezért is ment Orbán a Putyinhoz.
Válasz erre
3
0
billysparks
2026. január 02. 07:06
Kíváncsi vagyok, hogy az Orlen majd a 25.-ik szankciós csomag után megint bepróbálkozik-e a MOL horvát érdekeletségeinek a megszerzéséért. Mert úgy gondolják, a lengyeleknek ez jár a háborús erőfeszítéseikért.
Válasz erre
3
0
Chekke-Faint
2026. január 02. 06:44
Helyes. Így a térség vezet olajipari cége lesz. A horvátok meg az Adira vezetéket pumálás helyett, szívják meg...DD
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!