Bejelentették a szerbek: történelmi felvásárlásra készül a Mol, Magyarország veheti át a NIS-t az oroszoktól

Vučić reményét fejezte ki, hogy az orosz és a magyar fél lezárja az egyeztetéseket, miközben a NIS január közepén teljes kapacitással indulhat újra.
Aleksandar Vučić szerb elnök közvetve megerősítette, hogy a magyar MOL vállalat tárgyalásokat folytat az orosz féllel a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) megvásárlásáról – írta a szerb N1.
Az elnök nyilatkozata szerint az Oroszország elleni szankciók miatt leállított NIS közvetlenül az ünnepek után újra megkezdi a kőolaj beszerzését és feldolgozását, a finomítója pedig várhatóan január 18-ra már eléri a teljes kapacitását.
Vučić reményét fejezte ki, hogy addigra az orosz és a magyar partnerek is befejezik a rájuk háruló feladatokat, és hangsúlyozta: bízik abban, hogy az ország üzemanyag-ellátása zavartalan lesz, és minden igényt ki tudnak majd elégíteni.
A szerb államfő ugyan közvetlenül nem nevezte meg a MOL-t, de egyértelműen erre utalt, amikor elismerte, hogy egyeztetések zajlanak, és kijelentette:
Remélem, hogy az oroszok és a magyarok befejezik a dolgukat”
– idézte Vučić szavait a Világgazdaság.
A NIS működésének folytatását időközben az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma is lehetővé tette: december 31-én különleges engedélyt adott ki, amely 2026. január 23-ig biztosít jogalapot a vállalat tevékenységéhez. Ennek értelmében a NIS folytathatja működését, beleértve a finomítói feldolgozás újraindítását, a nyersolaj importját, valamint az ellátásbiztonság és a műszaki karbantartás fenntartásához szükséges tranzakciók lebonyolítását.
A január 23-i határidő egyúttal arra is lehetőséget ad, hogy addigra megszülessen az adásvételi szerződés a NIS új tulajdonosával, a magyar MOL-al.
