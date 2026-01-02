Bejelentették a szerbek: történelmi felvásárlásra készül a Mol, Magyarország veheti át a NIS-t az oroszoktól

Aleksandar Vučić szerb elnök közvetve megerősítette, hogy a magyar MOL vállalat tárgyalásokat folytat az orosz féllel a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) megvásárlásáról – írta a szerb N1.

Az elnök nyilatkozata szerint az Oroszország elleni szankciók miatt leállított NIS közvetlenül az ünnepek után újra megkezdi a kőolaj beszerzését és feldolgozását, a finomítója pedig várhatóan január 18-ra már eléri a teljes kapacitását.