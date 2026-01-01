Donald Trump bevallotta, rendszeresen szed gyógyszert – nem is akármilyet

Az egészségi állapotáról osztott meg részleteket a The Wall Street Journalnak adott interjújában az amerikai elnök. Donald Trump visszautasította azokat a híreszteléseket, hogy beteg lenne és azt is tagadja, hogy több megbeszélésen is elaludt volna, hasonlóan Joe Biden előző elnökhöz.

Az NBC News összefoglalója szerint a 79 éves Trump az Egyesült Államok történetének hivatalba lépésekor legidősebb elnöke, ezért nem meglepő, hogy több feltételezés is napvilágot látott azzal a feltételezéssel, hogy egészségi állapota romlik. Több forrás is arra hivatkozva állítja ezt, hogy az elnök kezén véraláfutásokat vettek észre, amelyeket Trump sminkkel próbált elrejteni. Most kiderült,