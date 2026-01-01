Donald Trump bevallotta, rendszeresen szed gyógyszert – nem is akármilyet

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Az amerikai elnök egy interjúban reagált az egészségéről szóló hírekre.
Az egészségi állapotáról osztott meg részleteket a The Wall Street Journalnak adott interjújában az amerikai elnök. Donald Trump visszautasította azokat a híreszteléseket, hogy beteg lenne és azt is tagadja, hogy több megbeszélésen is elaludt volna, hasonlóan Joe Biden előző elnökhöz.
Az NBC News összefoglalója szerint a 79 éves Trump az Egyesült Államok történetének hivatalba lépésekor legidősebb elnöke, ezért nem meglepő, hogy több feltételezés is napvilágot látott azzal a feltételezéssel, hogy egészségi állapota romlik. Több forrás is arra hivatkozva állítja ezt, hogy az elnök kezén véraláfutásokat vettek észre, amelyeket Trump sminkkel próbált elrejteni. Most kiderült,
Donald Trump Aspirint szed, mivel a megfázás kezelésére szolgáló egyik legismertebb gyógyszer hígítja a vért.
Az amerikai lapnak az elnök orvosa is megerősítette, hogy az Aspirint nagy dózisban szedi annak érdekében, hogy megelőzze a szívbetegségeket és a vérrögök kialakulását. Ahogy Trump fogalmazott,
azt mondják. az Aspirin jó vérhígító, én pedig nem akarom, hogy sűrű vér haladjon át a szívemen.
Az elnök azt is elmondta, hogy tavaly októberben egy CT-vizsgálatot is elvégeztetett, az eredmények negatívak lettek, kizárva a keringési problémákat. Egyetlen elváltozást ugyanakkor elismert: az alsó lábszárain jelentkező visszerességet, amelynek kezelésére egy időben kompressziós zoknit hordott, ám már nem viseli, mivel nem tetszett neki a segédeszköz.
Az egészségem tökéletes
– tette világossá az amerikai elnök, akiről az is kiderült, hogy délelőtt 10 órakor kezdi el a munkát az Ovális Irodában és általában 17-18 óra körül fejezi azt be.
Nyitókép: Jim WATSON / AFP