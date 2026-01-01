Ft
elnök interjú egyesült államok donald trump egészség

Donald Trump bevallotta, rendszeresen szed gyógyszert – nem is akármilyet

2026. január 01. 22:22

Az amerikai elnök egy interjúban reagált az egészségéről szóló hírekre.

2026. január 01. 22:22
null

Az egészségi állapotáról osztott meg részleteket a The Wall Street Journalnak adott interjújában az amerikai elnök. Donald Trump visszautasította azokat a híreszteléseket, hogy beteg lenne és azt is tagadja, hogy több megbeszélésen is elaludt volna, hasonlóan Joe Biden előző elnökhöz. 

Az NBC News összefoglalója szerint a 79 éves Trump az Egyesült Államok történetének hivatalba lépésekor legidősebb elnöke, ezért nem meglepő, hogy több feltételezés is napvilágot látott azzal a feltételezéssel, hogy egészségi állapota romlik. Több forrás is arra hivatkozva állítja ezt, hogy az elnök kezén véraláfutásokat vettek észre, amelyeket Trump sminkkel próbált elrejteni. Most kiderült,

Donald Trump Aspirint szed, mivel a megfázás kezelésére szolgáló egyik legismertebb gyógyszer hígítja a vért. 

Az amerikai lapnak az elnök orvosa is megerősítette, hogy az Aspirint nagy dózisban szedi annak érdekében, hogy megelőzze a szívbetegségeket és a vérrögök kialakulását. Ahogy Trump fogalmazott,

azt mondják. az Aspirin jó vérhígító, én pedig nem akarom, hogy sűrű vér haladjon át a szívemen.

Az elnök azt is elmondta, hogy tavaly októberben egy CT-vizsgálatot is elvégeztetett, az eredmények negatívak lettek, kizárva a keringési problémákat. Egyetlen elváltozást ugyanakkor elismert: az alsó lábszárain jelentkező visszerességet, amelynek kezelésére egy időben kompressziós zoknit hordott, ám már nem viseli, mivel nem tetszett neki a segédeszköz.

Az egészségem tökéletes 

– tette világossá az amerikai elnök, akiről az is kiderült, hogy délelőtt 10 órakor kezdi el a munkát az Ovális Irodában és általában 17-18 óra körül fejezi azt be.

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

 

nemecsek-3
2026. január 01. 23:38
Putyinnak meg már vagy három rákja is volt meg hatszor meg is halt.
akitiosz
2026. január 01. 22:56
Az a gyógyszer nem betegség kezelésére, hanem a szívinfarktus és a szélütés megelőzésére való. Recept nélkül is szedhető. De persze felírják az orvosok is, kardiológusok, szemészek. Mindazonáltal tökéletes egészségű 80 évesből kb. annyi van, mint fehér hollóból és kákán csomóból együttvéve.
europész
2026. január 01. 22:51
A viagrat elfelejtette mondani.Meg fiatal a feleseg es biztos vannak igenyei.
lendvaiildiko
2026. január 01. 22:34
Bis hundertzwanzig!
