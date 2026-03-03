Top 100 gimnázium részletes lista

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
A legjobban teljesítő 100 gimnázium az MCC–OH 7 mérőszáma alapján.
A számok a rangsorban elfoglalt helyezést jelzik az adott vizsgálati szempont szerint
Egyre magasabban a léc
Az ábrán a 100 legjobb gimnáziumba első helyen jelentkező tanulók központi felvételi átlaga látható. A sikeres felvételihez a legeredményesebb iskolákban 80 pont feletti teljesítményre volt szükség, de a százas rangsor vége felé is jóval az országos átlag feletti eredmény kellett a bejutáshoz.
Csúcsversenyzők az élbolyban
Az OKTV-döntősök több mint 80%-a a korábbi évekhez hasonlóan az elmúlt tanévben is az első száz gimnáziumból került ki. Közülük is kiemelkedően magas hányadot képvisel az első 10 gimnázium, ahonnan átlagosan egy-egy osztálynyi tanuló jutott be a legrangosabb magyarországi tanulmányi verseny döntőjébe. A következő tízből feleennyien.
A SZÁMOK A RANGSORBAN ELFOGLALT HELYEZÉST JELZIK AZ ADOTT VIZSGÁLATI SZEMPONT ALAPJÁN
Nyitókép: Mandiner grafika