gimnázium mcc – oh top 100 rangsor

Top 100 gimnázium részletes lista

2026. március 03. 20:50

A legjobban teljesítő 100 gimnázium az MCC–OH 7 mérőszáma alapján.

2026. március 03. 20:50
null

A számok a rangsorban elfoglalt helyezést jelzik az adott vizsgálati szempont szerint

Egyre magasabban a léc

Az ábrán a 100 legjobb gimnáziumba első helyen jelentkező tanulók központi felvételi átlaga látható. A sikeres felvételihez a legeredményesebb iskolákban 80 pont feletti teljesítményre volt szükség, de a százas rangsor vége felé is jóval az országos átlag feletti eredmény kellett a bejutáshoz.

Csúcsversenyzők az élbolyban

Az OKTV-döntősök több mint 80%-a a korábbi évekhez hasonlóan az elmúlt tanévben is az első száz gimnáziumból került ki. Közülük is kiemelkedően magas hányadot képvisel az első 10 gimnázium, ahonnan átlagosan egy-egy osztálynyi tanuló jutott be a legrangosabb magyarországi tanulmányi verseny döntőjébe. A következő tízből feleennyien.

A SZÁMOK A RANGSORBAN ELFOGLALT HELYEZÉST JELZIK AZ ADOTT VIZSGÁLATI SZEMPONT ALAPJÁN

Nyitókép: Mandiner grafika

 

Pandaka pygmaea
2026. március 03. 21:30
Oké. És manapság egy gimnáziumi érettségi után, hova tovább?
socialismo-e-muerte
2026. március 03. 20:58
Semmit se ér a gimnázium.
