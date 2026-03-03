Top 100 gimnázium részletes lista

Csúcsversenyzők az élbolyban

Az OKTV-döntősök több mint 80%-a a korábbi évekhez hasonlóan az elmúlt tanévben is az első száz gimnáziumból került ki. Közülük is kiemelkedően magas hányadot képvisel az első 10 gimnázium, ahonnan átlagosan egy-egy osztálynyi tanuló jutott be a legrangosabb magyarországi tanulmányi verseny döntőjébe. A következő tízből feleennyien.