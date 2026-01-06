Hol a legjobb a gyermeknek? Segíthet a rangsor!

Az elkészült rangsor országos lefedettségű, de nemcsak egyetlen abszolút sorrendet állít fel, hanem különböző indikátorok mentén tematikus allistákat is kínál. Így mindenki – saját prioritásai alapján – megvizsgálhatja, hogy egy adott intézmény miben erős a többihez képest.

A tanulói teljesítmény objektíven mérhető adatokon keresztül is összehasonlítható, így összehasonlításra kerül: a gimnáziumba jelentkezők központi írásbeli felvételi eredményei magyar nyelvből és matematikából; a 10. évfolyamon mért országos kompetenciamérések (szövegértés és matematika); a közép- és emelt szintű érettségi vizsgák átlagos százalékos eredményei; valamint az emelt szintű érettségik aránya.

Ez a rangsor azonban nem áll meg a tanulmányi átlagoknál. Külön vizsgálja az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek döntőseinek számát, amely az intézmény tehetséggondozási erejét jelzi, és szerepel benne a felsőoktatásba továbbtanulók aránya is.

Az egyik legérdekesebb mutató a túljelentkezési arány: hányan jelentkeznek az adott intézménybe a meghirdetett férőhelyekre. Ez objektíven mérhető szám, de néha többet árulhat el az intézmény megítéléséről, mint csupán a tanulói teljesítmény. Azt mutatja meg, milyen híre van egy intézménynek: mennyire tartják vonzónak a diákok és a szülők, hányan választják az adott iskolát. A magas túljelentkezési arány gyakran nemcsak az eredményekről, hanem az intézményi légkörről, a pedagógiai munkába vetett bizalomról és az iskola közösségi erejéről is árulkodik.