Hol a legjobb a gyermeknek? Segíthet a rangsor!

Megjelent az MCC 2026-os Országos Gimnázium Rangsora
Idén még részletesebb lista került elkészítésre. Továbbra is a Fazekas áll az élen.
A gimnáziumválasztás nehéz döntés. Míg egy szakképző intézmény esetében viszonylag egyértelmű, hogy az adott szak hol tanulható, a gimnáziumok esetében sokkal összetettebb szempontokat kell figyelembe venni.
A szerző az NKE Nemeskürty István Tanárképző Kar Fináczy Ernő Oktatáskutató Központ vezetője, a Stratégiai és Fejlesztési Osztály vezetője
A rangsorok megosztó műfajnak számítanak, mégis rendkívül népszerűek, különösen a jelentkezési időszakokban, legyen szó egyetemekről vagy középiskolákról. Nemzetközi szinten is széles körben elismertek: egy jó helyezés presztízsértékkel bír, jelzi az intézmény korábbi eredményeihez viszonyított változásait, és kapaszkodót nyújt azoknak, akik intézményválasztás előtt állnak. Feltéve, hogy a rangsor szempontjai relevánsak számunkra.
Magyarországon eddig nem volt ennyire komplex, sokszempontú középiskolai rangsor, ezért a Mathias Corvinus Collegium és az Oktatási Hivatal egy olyan listát hozott létre, amely egyszerre segíti a diákokat és a szülőket, miközben az iskoláknak is visszajelzést ad.
Tudjuk, hogy a gimnáziumválasztás különösen nehéz döntés. Míg egy szakképző intézmény esetében viszonylag egyértelmű, hogy az adott szak hol tanulható, a gimnáziumok esetében sokkal összetettebb szempontokat kell figyelembe venni.
Az elkészült rangsor országos lefedettségű, de nemcsak egyetlen abszolút sorrendet állít fel, hanem különböző indikátorok mentén tematikus allistákat is kínál. Így mindenki – saját prioritásai alapján – megvizsgálhatja, hogy egy adott intézmény miben erős a többihez képest.
A tanulói teljesítmény objektíven mérhető adatokon keresztül is összehasonlítható, így összehasonlításra kerül: a gimnáziumba jelentkezők központi írásbeli felvételi eredményei magyar nyelvből és matematikából; a 10. évfolyamon mért országos kompetenciamérések (szövegértés és matematika); a közép- és emelt szintű érettségi vizsgák átlagos százalékos eredményei; valamint az emelt szintű érettségik aránya.
Ez a rangsor azonban nem áll meg a tanulmányi átlagoknál. Külön vizsgálja az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek döntőseinek számát, amely az intézmény tehetséggondozási erejét jelzi, és szerepel benne a felsőoktatásba továbbtanulók aránya is.
Az egyik legérdekesebb mutató a túljelentkezési arány: hányan jelentkeznek az adott intézménybe a meghirdetett férőhelyekre. Ez objektíven mérhető szám, de néha többet árulhat el az intézmény megítéléséről, mint csupán a tanulói teljesítmény. Azt mutatja meg, milyen híre van egy intézménynek: mennyire tartják vonzónak a diákok és a szülők, hányan választják az adott iskolát. A magas túljelentkezési arány gyakran nemcsak az eredményekről, hanem az intézményi légkörről, a pedagógiai munkába vetett bizalomról és az iskola közösségi erejéről is árulkodik.
Éppen ezért ez a mutató sokszor többet mond el egy intézmény megítéléséről, mint önmagában egy-egy teljesítményadat. Mindezek alapján egy összesített TOP 100-as rangsor is található, illetve az ebbe bekerültek vármegyei dobogókon is láthatóak.
A rangsor egyik legfontosabb újítása a pedagógiai hozzáadott érték vizsgálata. Az érték az egyik legfontosabb indikátor, mert nem a diákok belépő teljesítményét nézi, hanem a pedagógusok fejlesztő hatását méri. A családi háttérindex alapján várható eredményekhez viszonyítja a kompetenciaméréseken elért pontszámokat, így láthatóvá válik, hogy egy intézmény képes-e túlteljesíteni azt, ami a diákok társadalmi helyzete alapján determinált. Ez egy teljesen más rangsort képez, mint az előbbi teljesítménymutatók alapján létrejött.
A rangsor az egészséges életmódra és a sporttevékenységre is kitekint.
A NETFIT-mérések alapján vizsgálja, hogy a tanulók milyen arányban tartoznak az egészséges zónába, valamint figyelembe veszi a diákolimpiai részvételeket és eredményeket a tanulólétszámhoz viszonyítva. Ezzel azok számára, akiknek fontosak ezek a szempontok, külön rangsor áll rendelkezésre a legkiemelkedőbb intézményekről, és egyúttal jól tükrözi a sport és az egészséges életmód jelentőségét az iskolai nevelésben.
Mindemellett fontos hangsúlyozni, hogy nem feltétlenül az a legjobb iskola minden gyermek számára, amelyik valamelyik rangsor élén áll. Számos olyan tényező létezik, amely nem mérhető számokkal: az intézmény hagyományai, a családi kötődések vagy a földrajzi elhelyezkedés.
Az intézményválasztás (ahogyan a pályaválasztás) komoly döntés. Az első lépés mindig az önismeret és az egyéni igények feltérképezése, és csak ezt követően érdemes – a rangsorokat segítségként használva – megvizsgálni, mely intézmény felel meg leginkább ezeknek az elvárásoknak.
A rangsor tehát jó eszköz, de csak akkor hasznos, ha tudatosan használjuk.
Jó iránytű lehet azok számára, akik tudják, mit keresnek.
***
Ezt is ajánljuk a témában
Idén még részletesebb lista került elkészítésre. Továbbra is a Fazekas áll az élen.
(Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt)