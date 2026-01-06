Ft
Ft
-1°C
-4°C
Ft
Ft
-1°C
-4°C
01. 06.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 06.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
mathias corvinus collegium iskola oktatási hivatal rangsor

Hol a legjobb a gyermeknek? Segíthet a rangsor!

2026. január 06. 14:49

A gimnáziumválasztás nehéz döntés. Míg egy szakképző intézmény esetében viszonylag egyértelmű, hogy az adott szak hol tanulható, a gimnáziumok esetében sokkal összetettebb szempontokat kell figyelembe venni.

2026. január 06. 14:49
null
Szakos Enikő
Szakos Enikő

A szerző az NKE Nemeskürty István Tanárképző Kar Fináczy Ernő Oktatáskutató Központ vezetője, a Stratégiai és Fejlesztési Osztály vezetője

A rangsorok megosztó műfajnak számítanak, mégis rendkívül népszerűek, különösen a jelentkezési időszakokban, legyen szó egyetemekről vagy középiskolákról. Nemzetközi szinten is széles körben elismertek: egy jó helyezés presztízsértékkel bír, jelzi az intézmény korábbi eredményeihez viszonyított változásait, és kapaszkodót nyújt azoknak, akik intézményválasztás előtt állnak. Feltéve, hogy a rangsor szempontjai relevánsak számunkra.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Magyarországon eddig nem volt ennyire komplex, sokszempontú középiskolai rangsor, ezért a Mathias Corvinus Collegium és az Oktatási Hivatal egy olyan listát hozott létre, amely egyszerre segíti a diákokat és a szülőket, miközben az iskoláknak is visszajelzést ad.

Tudjuk, hogy a gimnáziumválasztás különösen nehéz döntés. Míg egy szakképző intézmény esetében viszonylag egyértelmű, hogy az adott szak hol tanulható, a gimnáziumok esetében sokkal összetettebb szempontokat kell figyelembe venni.

Kinek mi a fontos?

Az elkészült rangsor országos lefedettségű, de nemcsak egyetlen abszolút sorrendet állít fel, hanem különböző indikátorok mentén tematikus allistákat is kínál. Így mindenki – saját prioritásai alapján – megvizsgálhatja, hogy egy adott intézmény miben erős a többihez képest.

A tanulói teljesítmény objektíven mérhető adatokon keresztül is összehasonlítható, így összehasonlításra kerül: a gimnáziumba jelentkezők központi írásbeli felvételi eredményei magyar nyelvből és matematikából; a 10. évfolyamon mért országos kompetenciamérések (szövegértés és matematika); a közép- és emelt szintű érettségi vizsgák átlagos százalékos eredményei; valamint az emelt szintű érettségik aránya.

Ez a rangsor azonban nem áll meg a tanulmányi átlagoknál. Külön vizsgálja az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek döntőseinek számát, amely az intézmény tehetséggondozási erejét jelzi, és szerepel benne a felsőoktatásba továbbtanulók aránya is.

Az egyik legérdekesebb mutató a túljelentkezési arány: hányan jelentkeznek az adott intézménybe a meghirdetett férőhelyekre. Ez objektíven mérhető szám, de néha többet árulhat el az intézmény megítéléséről, mint csupán a tanulói teljesítmény. Azt mutatja meg, milyen híre van egy intézménynek: mennyire tartják vonzónak a diákok és a szülők, hányan választják az adott iskolát. A magas túljelentkezési arány gyakran nemcsak az eredményekről, hanem az intézményi légkörről, a pedagógiai munkába vetett bizalomról és az iskola közösségi erejéről is árulkodik.

Éppen ezért ez a mutató sokszor többet mond el egy intézmény megítéléséről, mint önmagában egy-egy teljesítményadat. Mindezek alapján egy összesített TOP 100-as rangsor is található, illetve az ebbe bekerültek vármegyei dobogókon is láthatóak.

A rangsor egyik legfontosabb újítása a pedagógiai hozzáadott érték vizsgálata. Az érték az egyik legfontosabb indikátor, mert nem a diákok belépő teljesítményét nézi, hanem a pedagógusok fejlesztő hatását méri. A családi háttérindex alapján várható eredményekhez viszonyítja a kompetenciaméréseken elért pontszámokat, így láthatóvá válik, hogy egy intézmény képes-e túlteljesíteni azt, ami a diákok társadalmi helyzete alapján determinált. Ez egy teljesen más rangsort képez, mint az előbbi teljesítménymutatók alapján létrejött.

A rangsor az egészséges életmódra és a sporttevékenységre is kitekint.

A NETFIT-mérések alapján vizsgálja, hogy a tanulók milyen arányban tartoznak az egészséges zónába, valamint figyelembe veszi a diákolimpiai részvételeket és eredményeket a tanulólétszámhoz viszonyítva. Ezzel azok számára, akiknek fontosak ezek a szempontok, külön rangsor áll rendelkezésre a legkiemelkedőbb intézményekről, és egyúttal jól tükrözi a sport és az egészséges életmód jelentőségét az iskolai nevelésben.

Nem ítélet, hanem segédeszköz

Mindemellett fontos hangsúlyozni, hogy nem feltétlenül az a legjobb iskola minden gyermek számára, amelyik valamelyik rangsor élén áll. Számos olyan tényező létezik, amely nem mérhető számokkal: az intézmény hagyományai, a családi kötődések vagy a földrajzi elhelyezkedés.

Az intézményválasztás (ahogyan a pályaválasztás) komoly döntés. Az első lépés mindig az önismeret és az egyéni igények feltérképezése, és csak ezt követően érdemes – a rangsorokat segítségként használva – megvizsgálni, mely intézmény felel meg leginkább ezeknek az elvárásoknak.

A rangsor tehát jó eszköz, de csak akkor hasznos, ha tudatosan használjuk.

Jó iránytű lehet azok számára, akik tudják, mit keresnek.

***

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt)

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!