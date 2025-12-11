Megjelent az MCC 2026-os Országos Gimnázium Rangsora

Közölték azt is, hogy az elemzésnek a technikumok, szakgimnáziumok, valamint azok az intézmények, amelyekkel kapcsolatban az adatok teljeskörűen nem álltak rendelkezésre, nem képezték részét. A módszertan az Oktatási Hivatal által biztosított közhiteles adatokból az alábbi hét indikátor alapján vetette össze a gimnáziumok teljesítményét:
- a gimnáziumba jelentkezők aránya,
- a középiskolába felvettek felvételi pontszáma,
- az országos kompetenciamérés eredménye,
- az érettségi vizsgák átlaga,
- az emelt szintű érettségi vizsgák aránya,
- az OKTV-eredmények és
- a felsőoktatásban továbbtanulók aránya.
Az MCC-OH gimnáziumi rangsor egyaránt tükrözi az érintett intézmények bizonyos szempontú társadalmi elismertségét, valamint a tanári munka és a tehetséggondozás eredményességét. A rangsorolás alapjául szolgáló hét mutató azonos súllyal szerepel az összpontszámban.
A tervek szerint az elkövetkező években további közösségi és diákjólléti mélyelemzésekkel, alrangsorokkal fejlesztik tovább a felmérést – tették hozzá. A tavalyihoz képest részletesebb módszertani leírást is tartalmazó
2026-os rangsor a Mandiner december 11-én megjelent oktatási különszámában olvasható, további részletes adatok és rangsorolási lehetőségek a gimnaziumirangsor.hu oldalon lesznek elérhetők.