Megjelent az MCC 2026-os Országos Gimnázium Rangsora

Megjelent a 2026-os évre vonatkozó, legfrissebb oktatási adatokra épülő Országos Gimnáziumi Rangsor. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az Oktatási Hivatal (OH) együttműködésében létrehozott rangsor több mint 400 magyarországi gimnázium vizsgálatát követően a legjobb 100 intézményt, valamint Budapest és a vármegyék legjobb eredményeit elérő iskoláit mutatja be – közölte az MCC csütörtökön az MTI-vel.

Idén még több információ és kiegészítő alrangsor került a kiadványba, így a hagyományos, objektív teljesítményadatokra épülő százas lista mellett helyet kapott egy pedagógiai hozzáadott értéket vizsgáló rangsor, valamint a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) közreműködésével megvalósuló Iskolai egészség és diáksport rangsor is.