gimnáziumi rangsor MCC Oktatási Hivatal

Megjelent az MCC 2026-os Országos Gimnázium Rangsora

2025. december 11. 14:33

Idén még részletesebb lista került elkészítésre. Továbbra is a Fazekas az áll az élen.

null

Megjelent a 2026-os évre vonatkozó, legfrissebb oktatási adatokra épülő Országos Gimnáziumi Rangsor. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az Oktatási Hivatal (OH) együttműködésében létrehozott rangsor több mint 400 magyarországi gimnázium vizsgálatát követően a legjobb 100 intézményt, valamint Budapest és a vármegyék legjobb eredményeit elérő iskoláit mutatja be – közölte az MCC csütörtökön az MTI-vel.

Idén még több információ és kiegészítő alrangsor került a kiadványba, így a hagyományos, objektív teljesítményadatokra épülő százas lista mellett helyet kapott egy pedagógiai hozzáadott értéket vizsgáló rangsor, valamint a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) közreműködésével megvalósuló Iskolai egészség és diáksport rangsor is.

Az országos listát idén is a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezeti. Mint írták, az MCC-OH Országos Gimnáziumi Rangsor összeállításakor több mint 400 iskolának, az Oktatási Hivatalban rendelkezésre álló, közhiteles adatait vizsgálták meg, így alakult ki az érintett gimnáziumok TOP100-as sorrendje. A rangsor célja a továbbtanuló diákok és szüleik döntésének adatokkal, segítő információkkal való támogatása, de egyben fontos visszajelzést nyújt az iskolák, tanárok és igazgatók számára is az elért teljesítményről. A rangsor első tíz helyezettje:

1. Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

2. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium

3. Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium

4. Lovassy László Gimnázium (Veszprém)

5. Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium

6. Szent István Gimnázium (Budapest)

7. Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium

8. ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium 

9. Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium

10. Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium (Budapest)

 

Közölték azt is, hogy az elemzésnek a technikumok, szakgimnáziumok, valamint azok az intézmények, amelyekkel kapcsolatban az adatok teljeskörűen nem álltak rendelkezésre, nem képezték részét. A módszertan az Oktatási Hivatal által biztosított közhiteles adatokból az alábbi hét indikátor alapján vetette össze a gimnáziumok teljesítményét:

  • a gimnáziumba jelentkezők aránya,
  • a középiskolába felvettek felvételi pontszáma,
  • az országos kompetenciamérés eredménye,
  • az érettségi vizsgák átlaga,
  • az emelt szintű érettségi vizsgák aránya,
  • az OKTV-eredmények és
  • a felsőoktatásban továbbtanulók aránya.

Az MCC-OH gimnáziumi rangsor egyaránt tükrözi az érintett intézmények bizonyos szempontú társadalmi elismertségét, valamint a tanári munka és a tehetséggondozás eredményességét. A rangsorolás alapjául szolgáló hét mutató azonos súllyal szerepel az összpontszámban.

A tervek szerint az elkövetkező években további közösségi és diákjólléti mélyelemzésekkel, alrangsorokkal fejlesztik tovább a felmérést – tették hozzá. A tavalyihoz képest részletesebb módszertani leírást is tartalmazó

2026-os rangsor a Mandiner december 11-én megjelent oktatási különszámában olvasható, további részletes adatok és rangsorolási lehetőségek a gimnaziumirangsor.hu oldalon lesznek elérhetők.

A 2025/26-os tanévben a legkiemelkedőbb gimnáziumi eredményeket elismerő díjátadó gála 2026. január 15-én kerül megrendezésre a Várkert Bazárban – áll a közleményben.

(MTI)

 

