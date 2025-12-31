Orbán Viktor kerek-perec leszögezte: Ezekből az értékekből nem engedhetünk

Hozzátette: „ezek azok a stabilitást adó pillérek, amin nyugszik ma a magyar társadalom ennek a tizegynéhány millió embernek az élete, még a határon túli magyarokat is ide sorolhatjuk. Ebből nem szabad engedni. És itt nincsen migráció, itt nincsen gender, itt nincsen brüsszeli alávetettség. itt szuverenitás van, családbarát politika van, érdemalapú gazdaságpolitika van, teljesítményre épülő gazdaságpolitika van, a családok tisztelete van”.

Később a miniszterelnök arról is beszélt, hogy Magyarország legnagyobb versenyelőnye, hogy a Fidesznek és a Kereszténydemokrata Néppártnak egységes vezetése van.

Ha ma megnézi, hogy Magyarország miért tud meghozni olyan döntéseket, amelyekkel megragad lehetőségeket, vagy komoly veszélyeket elhárít, akkor erre az a válasz, hogy azért,