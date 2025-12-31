Orbán Viktor kerek-perec leszögezte: Ezekből az értékekből nem engedhetünk

„2026 a háborús döntés éve lesz!” – figyelmeztetett Orbán Viktor évzáró interjújában (VIDEÓ)
Európa eldöntötte, hogy háborúba megy – fogalmazott a 2025-ös évet lezáró, értékelő interjúban Orbán Viktor.
A miniszterelnök évzáró interjújában elmondta, mi Magyarország legnagyobb versenyelőnye.
A magyar és a brüsszeli gazdasági rendszer közötti különbségről is kifejtette véleményét a közmédiának adott interjújában Orbán Viktor miniszterelnök.
A kormányfő arra a felvetésre, hogy a Fidesszel nehezen mozdul, mit egy anyahajó, pedig már a gyors drónok korát éljük, azt mondta, hogy nem szereti a kockázatos kalandokat, ehelyett azt, ha világos az a 3-4 érték, amin áll egy ország politikája.
„Magyarország ebből a szempontból egy kivételesen stabil európai ország. Van egy munkaalapú gazdasági rendszerünk, ami eltér egyébként a brüsszeli hadigazdaság rendszerétől és van egy családokra épülő társadalmi rendszerünk. Ez is eltér attól, amit Brüsszelben tapasztalunk.”
Ez a két pillér, amin áll a magyar élet. Ezeket nem lehet feladni
– hangsúlyozta.
Hozzátette: „ezek azok a stabilitást adó pillérek, amin nyugszik ma a magyar társadalom ennek a tizegynéhány millió embernek az élete, még a határon túli magyarokat is ide sorolhatjuk. Ebből nem szabad engedni. És itt nincsen migráció, itt nincsen gender, itt nincsen brüsszeli alávetettség. itt szuverenitás van, családbarát politika van, érdemalapú gazdaságpolitika van, teljesítményre épülő gazdaságpolitika van, a családok tisztelete van”.
Később a miniszterelnök arról is beszélt, hogy Magyarország legnagyobb versenyelőnye, hogy a Fidesznek és a Kereszténydemokrata Néppártnak egységes vezetése van.
Ha ma megnézi, hogy Magyarország miért tud meghozni olyan döntéseket, amelyekkel megragad lehetőségeket, vagy komoly veszélyeket elhárít, akkor erre az a válasz, hogy azért,
mert minden európai országhoz képest cselekvőképesebb, akcióképesebb kormánya van
– hívta fel a figyelmet a kormányfő.
„Nem a személyi kérdések a lényegesek, hanem hogy Magyarországnak olyan kormánya legyen, amely gyorsan, kellő ítélőképesség birtokában, határozottan tud dönteni, és utána határozottan tud cselekedni” – fogalmazott.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos